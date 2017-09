«Коммерсантъ» в статье «Донбасс приобщают к Объединенным Нациям» пишет о том, зачем Владимир Путин предложил ввести в регион миротворцев ООН.

«Ипотека без права перевыдачи»: банки не дают своим заемщикам рефинансировать кредиты.

«Дальний Восток тасует кадры, деньги и технологии»: ВЭФ обсуждает инвесторов и рабочие руки для них.

Как Владимира Путина журналисты завалили вопросами, а он завалил их новостями, описывается в статье «Между молниями и наковальней».

РБК в статье «Инфляция вернулась в прошлый век» пишет, что в августе инфляция составила 3,3% год к году, это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны.

«ЮКОС добежал до канадской границы»: Суд в Торонто принял иск против России.

Почему Россия вернулась к идее введения сил ООН в Донбасс, написано в статье «Миротворное согласие Кремля».

Сколько стоит обучение за границей подсчитывается в статье «По миру за знаниями».

«Известия»: «Ставки по ипотеке упали до исторического минимума». Это открывает возможности по рефинансированию ранее взятых жилищных кредитов.

«Корея хочет совместно с Россией разработать ракетный двигатель»: делегация из Сеула посетила ведущее двигателестроительное предприятие «Роскосмоса».

«Сенаторов пересчитают по осени»: Ротация Совета Федерации после региональных выборов 10 сентября затронет 23 сенаторов.

«Москва хочет перенести свое посольство в Ираке»: Россия обсуждает с иракской стороной вопрос о строительстве здания дипмиссии в более защищенном районе города.

«Газета.ru»: «Россияне разлюбили Крым». Турпоток в Крым в январе-августе снизился на 4,2%.

Как связи нового посла в США помогут ему в работе, написано в статье «Опасные связи посла Антонова».

Почему Александра Элбакян закрыла в России сайт Sci-Hub описывается в статье, которая озаглавлена ее же цитатой: «Варитесь в своем дерьме сами».

«Инфляция в России: так хорошо, что не верится». Дефляция в России по итогам августа составила 0,5%.

The Economist: «Длинная рука султана. Как Реджеп Тайип Эрдоган соблазняет турецких мигрантов в Европе» (The long arm of the sultan: How Recep Tayyip Erdogan seduces Turkish migrants in Europe). Большая турецкая диаспора осложняет отношения между Европой и Турцией.

«Опрос выявил поддержку глобализации и ввозным пошлинам» (A survey finds support for both globalisation and import tariffs). Свободную торговлю и глобализацию больше всего приветствуют в развивающихся странах.

Bloomberg: «Не гоните нацистов из интернета» (Don't Kick Nazis Off the Internet). По итогам инцидента в американском штате Виргиния в Сети начались гонения на белых супрематистов.

«Чтобы поднялись зарплаты, нужно заставить работодателей конкурировать за американских работников» (To Raise Wages, Make Employers Compete for U.S. Workers). На американском рынке труда сейчас сложилась парадоксальная ситуация: уровень безработицы колеблется около 4%, а зарплаты не растут. Возможно, проблема в найме иностранных работников на низкооплачиваемые должности.

The Wall Street Journal: «Почему Си не хочет выходить из себя из-за Северной Кореи» (Why Xi Refuses to Go Ballistic Over North Korea). По расчетам лидера КНДР Ким Чен Ына, президент Китая Си Цзиньпин не собирается предпринимать каких-либо жестких мер в отношении Пхеньяна в преддверии перехода власти.

«Трамп отменяет защиту иммигрантов по программе DACA» (Trump Rescinds Protections for DACA Immigrants). Администрация американского президента объявила окончание пятилетней программы, которая защищала от депортации иммигрантов, въехавших в США детьми и не имеющих документов.