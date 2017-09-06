Министр труда Максим Топилин рассказал, что продление программы Материнского капитала до 2023 года пока не согласовано в правительстве. Пока что это не важно: программа действует до 2018 года, то есть на ее продление время есть.

Однако есть обоснованные сомнения в том, что эта программа столь необходима: ежегодно она требует более 300 млрд рублей, а эффект у нее достаточно спорный. Материнский капитал позволяет перераспределять блага в пользу молодых родителей, но рождается ли от этого больше детей — большой вопрос. Куда значимее для России «эхо войны» — демографическая дыра в целое поколение, появившаяся после Великой отечественной. И с ней, к сожалению, ничего не сделаешь.