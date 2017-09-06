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06 сентября 2017, 13:40
Алексей Кудрин ЦСР экономика
Симон Жаворонков

Научно о реформах

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин раскрыл часть предложений, содержащихся в разработанной им стратегии развития России до 2024 года. Об этом можно почитать в опубликованной в журнале «Вопросы экономики» статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», которая подготовлена в соавторстве с завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым. Текст научной работы проанализировала газета «Ведомости».

Кудрин и Соколов считают, что при отсутствии структурных изменений в экономике к 2035 году государственные расходы значительно превысят доходы и это приведет к снижению устойчивости бюджетной системы. Кроме того, ухудшится динамика добычи нефти и газа, а спрос на общественные услуги и инвестиции со стороны госсектора, напротив, вырастет. В результате рост ВВП, согласно материалам Алексея Кудрина и Ильи Соколова, не будет превышать 2,5% в год.

 
Платные услуги в городской поликлинике
Фото Москвы / Moscow-Live

Но, указано в статье, есть и иной выход: серьезные структурные реформы. Их проведение позволит экономике страны расти на 4% в год. Правда, расходы казны Кудрин и Соколов предлагают после 2019 года зафиксировать на отметке 34% ВВП, перераспределив в сторону ускоряющих развитие экономики проектов.

Сейчас у российского бюджета «специфическая» структура расходов, пишут авторы: на развитие человеческого капитала – образование и здравоохранение – тратится меньше, чем в других странах, на оборону и безопасность – больше. В стратегии ЦСР предлагается увеличить самые производительные расходы, которые сейчас составляют 10,5–11% ВВП и потихоньку падают, а остальные – сократить. Например, на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование – на 0,8–1% ВВП, на здравоохранение – на 0,7–0,8% в 2024 г. по сравнению с 2017 г. Всего бюджетный маневр увеличит расходы на 2–2,4% ВВП.

 
Учащиеся кадетских классов и первоклассники на школьной линейке 1 сентября
Сергей Киселев / АГН "Москва"

Авторы статьи уверены, что вложения в человеческий капитал должны окупаться. Для достижения этой цели предлагается, например, реформировать начальную школу, введя подготовительные классы, а в старшей школе возможно введение профилирования. Также говорится о необходимости создания сети исследовательских университетов, обучающих студентов по прикладным специальностям. Кроме того, предлагается развить систему среднего специального образования — в частности, в области высоких технологий.

В области здравоохранения Кудрин и Соколов предлагают развивать системы профилактики заболеваний и скорректировать программы ведения хронических больных. Это, считают авторы статьи, позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 76 лет, сейчас она несколько выше 70 лет.

 
Фото Москвы / Moscow-Live

При этом реформы предполагают сокращение расходов на безопасность и оборону. Число занятых в правоохранительной системе можно сократить на четверть, реорганизовать ее, изменив структуру управления и стимулирования сотрудников. Расходы на оборону, возросшие в 2006–2016 гг. с 2,6–2,7% до 4,4% ВВП, также можно снизить до 2,8%: стабилизировать финансирование закупки вооружений, полностью перевести рядовой состав армии на контрактную основу.

Также, считают авторы статьи, необходимо реформировать и систему социальной поддержки: распределять средства адресно, повысить пенсионный возраст и развивать накопительные системы добровольного пенсионного страхования.

Напомним, считается, что Алексей Кудрин после его назначения на пост главы ЦСР стал основным автором президентской программы, с которой Владимир Путин пойдет на выборы в 2018 году. Правда, сам Путин пока публично не заявлял о том, что собирается участвовать в предвыборной гонке. Существуют и другие варианты «президентской программы». Считается, что свой вариант готовит правительство. Также альтернативный план, правда, не столь проработанный, представил «Столыпинский клуб».

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