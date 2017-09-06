Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин раскрыл часть предложений, содержащихся в разработанной им стратегии развития России до 2024 года. Об этом можно почитать в опубликованной в журнале «Вопросы экономики» статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», которая подготовлена в соавторстве с завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым. Текст научной работы проанализировала газета «Ведомости».

Кудрин и Соколов считают, что при отсутствии структурных изменений в экономике к 2035 году государственные расходы значительно превысят доходы и это приведет к снижению устойчивости бюджетной системы. Кроме того, ухудшится динамика добычи нефти и газа, а спрос на общественные услуги и инвестиции со стороны госсектора, напротив, вырастет. В результате рост ВВП, согласно материалам Алексея Кудрина и Ильи Соколова, не будет превышать 2,5% в год.

Платные услуги в городской поликлинике Фото Москвы / Moscow-Live

Но, указано в статье, есть и иной выход: серьезные структурные реформы. Их проведение позволит экономике страны расти на 4% в год. Правда, расходы казны Кудрин и Соколов предлагают после 2019 года зафиксировать на отметке 34% ВВП, перераспределив в сторону ускоряющих развитие экономики проектов.

Сейчас у российского бюджета «специфическая» структура расходов, пишут авторы: на развитие человеческого капитала – образование и здравоохранение – тратится меньше, чем в других странах, на оборону и безопасность – больше. В стратегии ЦСР предлагается увеличить самые производительные расходы, которые сейчас составляют 10,5–11% ВВП и потихоньку падают, а остальные – сократить. Например, на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование – на 0,8–1% ВВП, на здравоохранение – на 0,7–0,8% в 2024 г. по сравнению с 2017 г. Всего бюджетный маневр увеличит расходы на 2–2,4% ВВП.

Учащиеся кадетских классов и первоклассники на школьной линейке 1 сентября Сергей Киселев / АГН "Москва"

Авторы статьи уверены, что вложения в человеческий капитал должны окупаться. Для достижения этой цели предлагается, например, реформировать начальную школу, введя подготовительные классы, а в старшей школе возможно введение профилирования. Также говорится о необходимости создания сети исследовательских университетов, обучающих студентов по прикладным специальностям. Кроме того, предлагается развить систему среднего специального образования — в частности, в области высоких технологий.

В области здравоохранения Кудрин и Соколов предлагают развивать системы профилактики заболеваний и скорректировать программы ведения хронических больных. Это, считают авторы статьи, позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 76 лет, сейчас она несколько выше 70 лет.

При этом реформы предполагают сокращение расходов на безопасность и оборону. Число занятых в правоохранительной системе можно сократить на четверть, реорганизовать ее, изменив структуру управления и стимулирования сотрудников. Расходы на оборону, возросшие в 2006–2016 гг. с 2,6–2,7% до 4,4% ВВП, также можно снизить до 2,8%: стабилизировать финансирование закупки вооружений, полностью перевести рядовой состав армии на контрактную основу.

Также, считают авторы статьи, необходимо реформировать и систему социальной поддержки: распределять средства адресно, повысить пенсионный возраст и развивать накопительные системы добровольного пенсионного страхования.

Напомним, считается, что Алексей Кудрин после его назначения на пост главы ЦСР стал основным автором президентской программы, с которой Владимир Путин пойдет на выборы в 2018 году. Правда, сам Путин пока публично не заявлял о том, что собирается участвовать в предвыборной гонке. Существуют и другие варианты «президентской программы». Считается, что свой вариант готовит правительство. Также альтернативный план, правда, не столь проработанный, представил «Столыпинский клуб».