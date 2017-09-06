Министерство внутренних дел считает, что необходимо изменить правила планирования региональных бюджетов: предлагается не учитывать количество нарушений ПДД при формировании прогноза дохода. Иначе инспекторы, ориентируясь на утвержденные показатели, фактически работают по «палочной системе», считают в МВД.

Более того, далеко не все нарушения оборачиваются штрафами, суды могут назначить арест и обязательные работы. В Госдуме идею МВД поддержали, но власти Москвы, которые получают самый большой доход от штрафов, хотят сохранить существующую систему. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ».

В действующей редакции постановления правительства №574, в котором содержится методика прогнозирования поступлений в бюджеты, говорится, что для расчета «прочих доходов» в бюджет учитывается в том числе «количество правонарушений», в случаях если размер платежа зафиксирован. В МВД уверены, что такой подход «нецелесообразен», об этом говорится в проекте правок, которые уже опубликованы.

Во-первых, это приводит к «установлению показателей в работе сотрудников полиции», то есть фактически к возвращению «палочной системы», от которой МВД уже давно отказалось.

Во-вторых, уверены в МВД, прогноз не может основываться на количестве правонарушений, поскольку не все они влекут штраф: суды могут применять арест, лишение прав, а в случаях штрафной вилки назначать минимальный штраф. Многие граждане уже привыкли быстро оплачивать штрафы с 50-процентой скидкой, точно спрогнозировать их число тоже сложно. «Действующая в настоящее время методика прогнозирования поступления доходов предполагает стопроцентное исполнение вынесенных постановлений, что представляется невозможным в силу субъективных причин»,— резюмируют в МВД.

По данным Счетной палаты, в 2015–2016 годах ГИБДД вынесла 16,2 млн постановлений на сумму 146,9 млрд рублей, при этом исполнено только 73,1%. при этом в Счетной палате также считают, что качество прогнозирования доходов от штрафов ГИБДД низкое: за два года фактические сборы от штрафов в бюджеты разных уровней превысили план в среднем на 64%.

Отметим, что штрафы стали значимой для региональных бюджетов величиной когда на дорогах начали устанавливать камеры. Сейчас на российских дорогах более 13 тысяч зон контролируются камерами. В 2016 году на основе данных, полученных с камер, вынесено более 61 млн постановлений, на 22% больше, чем годом ранее — это 70% вообще всех штрафов в отношении водителей.

Больше всего денег от штрафов получает бюджет Москвы. В 2015 году поступления составили 11,3 млрд руб, в 2016 году этот показатель составил уже 13,1 млрд руб, 0,7% от общего объема доходов бюджета. Такие доходы бюджет получает как благодаря огромному числу камер (в городе установлены более 1,4 тысяч комплексов), так и за счет числа автомобилей (зарегистрировано более 4,5 млн автомобилей, но также в Москву приезжают автомобилисты из области. За восемь месяцев 2017 года автовладельцы Москвы получили более 18,1 млн штрафных «писем счастья», что на 80% больше, чем годом ранее.

Естественно, в столичном департаменте финансов считают, что действующий подход к «прогнозированию поступлений» является «правильным». Действительно, выпадение 0,7% дохода в бюджете является очень неприятным событием, даже если в действительности деньги будут получены — не удастся запланировать их трату.