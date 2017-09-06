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06 сентября 2017, 16:18
Владимир Путин ООН Петр Порошенко Россия Совбез ООН Украина
Георгий Чижов

Миротворцы для Донбасса. Версия 2.0

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
www.mid.ru

Россия выступила за введение миротворцев ООН на территорию Донбасса, пишет газета «Ведомости». Однако предложения на этот счет российского лидера заметно отличаются от ранее озвученных предложений украинского президента.

О поручении министру иностранных дел Сергею Лаврову внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе журналистам рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне. Он подчеркнул, что эти силы должны заниматься вооруженной охраной миссии ОБСЕ на линии разграничения.

«Но разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, первое. Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Но и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР», – цитирует газета слова Путина.

 
Сотрудники ОБСЕ на территории Донбасса / osce.org

Поговорить с «Полит.ру» о различиях сторон в подходе к вопросу о миротворцах ООН и о возможных последствиях выдвижения Россией такой идеи согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

 
Георгий Чижов

«После осознания всеми сторонами тупиковости нынешней ситуации на востоке Украины и после ряда встреч, в ходе которых появилась надежда на то, что ситуация как-то изменится, логично было ожидать каких-то инициатив с российской стороны. Хотя, конечно, никто не ожидал, что эта инициатива сразу же устроит сторону украинскую.

При этом президент Украины Петр Порошенко уже давно настаивает на размещении в зоне боевых действий миротворцев – вооруженной миссии ОБСЕ, как обычно говорится. Причем для Украины принципиально, чтобы эти миротворцы находились не только на линии разграничения, но и на внешней российско-украинской границе, которая сейчас ею не контролируется. А вот именно с этим-то Россия и не согласна. Поэтому несмотря на инициативу Владимира Путина принципиальное различие в подходах сторон остается.

Различие это заключается в ответе на вопрос, должна ли Украина контролировать свою границу с Россией в Донецкой и Луганской областях или нет. Понятно, что украинская сторона считает: пока не будет восстановлен контроль над границей, не прекратится поток вооруженных людей и вооружений, никакой прогресс в мирном процессе, в общем-то, невозможен.

Есть тут и второй спорный вопрос, который уже возникал прежде – не знаю, дошли ли до него сейчас, но он неизбежно возникнет. Это – состав миротворческой миссии. Потому что для Украины, конечно, принципиально, чтобы российские военнослужащие в этот состав не входили. Наоборот, украинская сторона хотела бы видеть там военнослужащих из стран-членов НАТО – думаю, ей не принципиально, каких именно, но тем не менее – чтобы из их числа. Если же Россия скажет, что натовских солдат там быть не может, то, в общем, возникнут вопросы, из каких же стран призывать воинские контингенты. Потому что, конечно, Украина видит дело так, что именно европейцы должны помогать устанавливать мир на их территории. Ну, а европейские страны в большинстве своем в НАТО входят.

 
Танцор, исполняющий гопак, перед военнослужащими США / discred.ru

Но мне кажется, как раз здесь какой-то компромисс возможен – если Россия сможет отказаться от обязательности участия своих военнослужащих. Потому что на них-то Украина, скорее всего, не согласится. Или же со стороны Украины может быть небольшой компромисс такого рода: она согласится, чтобы российские военнослужащие в миротворческой миссии были, но чтобы их было мало и они были подчинены иностранному руководству. Хотя думаю, что это будет непросто. Потому что если, допустим, украинский президент согласится на подобное, его могут обвинить в предательстве его страны – поскольку Украина считает Россию стороной конфликта, а ее армию – так или иначе воюющей.

Думаю, два этих основных различия в подходах как были, так и остаются. И если со вторым еще можно искать какие-то пути преодоления, то с первым совершенно непонятно пока, что делать. Вопрос о контроле над границей, конечно, является ключевым. Есть ли шансы на достижение компромисса? Скажем так: сейчас был сделан некий шаг. Предполагать, что уже этот шаг приведет к результату, оснований нет. Но то, что он может стать частью какого-то пути, сложного и непрямого, я готов допустить.

Опять-таки, пока очень трудно судить, действительно ли Россия проявляет добрую волю или просто делает некий формальный шаг, чтобы от нее отстали. Мол, вот, мы же предложили вариант! Чего тут больше – формальности или все-таки начала достижения реальной договоренности, мы узнаем по последствиям, по тому, как дальше пойдут переговоры.

Может ли какая-то из сторон неким образом «продавить» свой вариант через Совет безопасности ООН? Не может, вариант должен быть именно компромиссный. Но Украина будет очень стараться не оказаться виноватой в торможении мирного процесса – ей принципиально важно одобрение западных партнеров. Россия же, как enfant terrible в мировой политике, в общем, может себе позволить ни с кем не считаться. Но, однако же, видимо, нынешняя ситуация, которая на Донбассе сложилась, ее не вполне устраивает.

 
Гуманитарная помощь для Донбасса / mchs.gov.ru

Хотя эта ситуация и не является для нее критической – в принципе, Москва может и согласится с тем, чтобы все так и оставалось в ближайшие годы. Для России это не так дорого стоит, как говорят в той же Украине. Поскольку Россия не брала на себя обязательств подтягивать территории непризнанных ДНР и ЛНР до российских стандартов и, в общем, не имеет практически никаких обязательств по отношению к тамошнему населению.

Но потенциально сохранение этой ситуации гарантированно сохраняет и антироссийские санкции, причем они становятся все более заметными – несмотря на то, что российские власти заявляют, что жить стало лучше. И второе: конечно, наличие под боком и под протекцией России таких странных квазигосударственных образований потенциально чревато дестабилизацией в самой России. Не совсем очевидно, как это может быть, но некая неясная тревога на этот счет присутствует.

И думаю, правильно присутствует: там слишком много оружия и слишком развились неформальные криминальные отношения. И хотя российские пограничники стараются это оружие в Россию не пропускать, тем не менее фильтровать все это невозможно. Люди-то, по крайней мере, чрез границу перемещаются. А эти люди, даже те российские добровольцы, которые воюют на Донбассе, тоже представляют собой определенную угрозу. Потому что они уже имеют опыт, в котором государство не монополизирует право на насилие», – сказал Георгий Чижов.

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