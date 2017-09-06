Россия выступила за введение миротворцев ООН на территорию Донбасса, пишет газета «Ведомости». Однако предложения на этот счет российского лидера заметно отличаются от ранее озвученных предложений украинского президента.

О поручении министру иностранных дел Сергею Лаврову внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе журналистам рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне. Он подчеркнул, что эти силы должны заниматься вооруженной охраной миссии ОБСЕ на линии разграничения.



«Но разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, первое. Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Но и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР», – цитирует газета слова Путина.

Сотрудники ОБСЕ на территории Донбасса / osce.org

Поговорить с «Полит.ру» о различиях сторон в подходе к вопросу о миротворцах ООН и о возможных последствиях выдвижения Россией такой идеи согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

Георгий Чижов

«После осознания всеми сторонами тупиковости нынешней ситуации на востоке Украины и после ряда встреч, в ходе которых появилась надежда на то, что ситуация как-то изменится, логично было ожидать каких-то инициатив с российской стороны. Хотя, конечно, никто не ожидал, что эта инициатива сразу же устроит сторону украинскую.

При этом президент Украины Петр Порошенко уже давно настаивает на размещении в зоне боевых действий миротворцев – вооруженной миссии ОБСЕ, как обычно говорится. Причем для Украины принципиально, чтобы эти миротворцы находились не только на линии разграничения, но и на внешней российско-украинской границе, которая сейчас ею не контролируется. А вот именно с этим-то Россия и не согласна. Поэтому несмотря на инициативу Владимира Путина принципиальное различие в подходах сторон остается.

Различие это заключается в ответе на вопрос, должна ли Украина контролировать свою границу с Россией в Донецкой и Луганской областях или нет. Понятно, что украинская сторона считает: пока не будет восстановлен контроль над границей, не прекратится поток вооруженных людей и вооружений, никакой прогресс в мирном процессе, в общем-то, невозможен.

Есть тут и второй спорный вопрос, который уже возникал прежде – не знаю, дошли ли до него сейчас, но он неизбежно возникнет. Это – состав миротворческой миссии. Потому что для Украины, конечно, принципиально, чтобы российские военнослужащие в этот состав не входили. Наоборот, украинская сторона хотела бы видеть там военнослужащих из стран-членов НАТО – думаю, ей не принципиально, каких именно, но тем не менее – чтобы из их числа. Если же Россия скажет, что натовских солдат там быть не может, то, в общем, возникнут вопросы, из каких же стран призывать воинские контингенты. Потому что, конечно, Украина видит дело так, что именно европейцы должны помогать устанавливать мир на их территории. Ну, а европейские страны в большинстве своем в НАТО входят.

Танцор, исполняющий гопак, перед военнослужащими США / discred.ru

Но мне кажется, как раз здесь какой-то компромисс возможен – если Россия сможет отказаться от обязательности участия своих военнослужащих. Потому что на них-то Украина, скорее всего, не согласится. Или же со стороны Украины может быть небольшой компромисс такого рода: она согласится, чтобы российские военнослужащие в миротворческой миссии были, но чтобы их было мало и они были подчинены иностранному руководству. Хотя думаю, что это будет непросто. Потому что если, допустим, украинский президент согласится на подобное, его могут обвинить в предательстве его страны – поскольку Украина считает Россию стороной конфликта, а ее армию – так или иначе воюющей.

Думаю, два этих основных различия в подходах как были, так и остаются. И если со вторым еще можно искать какие-то пути преодоления, то с первым совершенно непонятно пока, что делать. Вопрос о контроле над границей, конечно, является ключевым. Есть ли шансы на достижение компромисса? Скажем так: сейчас был сделан некий шаг. Предполагать, что уже этот шаг приведет к результату, оснований нет. Но то, что он может стать частью какого-то пути, сложного и непрямого, я готов допустить.

Опять-таки, пока очень трудно судить, действительно ли Россия проявляет добрую волю или просто делает некий формальный шаг, чтобы от нее отстали. Мол, вот, мы же предложили вариант! Чего тут больше – формальности или все-таки начала достижения реальной договоренности, мы узнаем по последствиям, по тому, как дальше пойдут переговоры.

Может ли какая-то из сторон неким образом «продавить» свой вариант через Совет безопасности ООН? Не может, вариант должен быть именно компромиссный. Но Украина будет очень стараться не оказаться виноватой в торможении мирного процесса – ей принципиально важно одобрение западных партнеров. Россия же, как enfant terrible в мировой политике, в общем, может себе позволить ни с кем не считаться. Но, однако же, видимо, нынешняя ситуация, которая на Донбассе сложилась, ее не вполне устраивает.

Гуманитарная помощь для Донбасса / mchs.gov.ru

Хотя эта ситуация и не является для нее критической – в принципе, Москва может и согласится с тем, чтобы все так и оставалось в ближайшие годы. Для России это не так дорого стоит, как говорят в той же Украине. Поскольку Россия не брала на себя обязательств подтягивать территории непризнанных ДНР и ЛНР до российских стандартов и, в общем, не имеет практически никаких обязательств по отношению к тамошнему населению.

Но потенциально сохранение этой ситуации гарантированно сохраняет и антироссийские санкции, причем они становятся все более заметными – несмотря на то, что российские власти заявляют, что жить стало лучше. И второе: конечно, наличие под боком и под протекцией России таких странных квазигосударственных образований потенциально чревато дестабилизацией в самой России. Не совсем очевидно, как это может быть, но некая неясная тревога на этот счет присутствует.

И думаю, правильно присутствует: там слишком много оружия и слишком развились неформальные криминальные отношения. И хотя российские пограничники стараются это оружие в Россию не пропускать, тем не менее фильтровать все это невозможно. Люди-то, по крайней мере, чрез границу перемещаются. А эти люди, даже те российские добровольцы, которые воюют на Донбассе, тоже представляют собой определенную угрозу. Потому что они уже имеют опыт, в котором государство не монополизирует право на насилие», – сказал Георгий Чижов.