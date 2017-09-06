Россия и Япония всерьез обсуждают строительство моста между Хоккайдо и Сахалином, современные технологии помогут сделать проект не слишком дорогостоящим. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил вице-премьер федерального правительства Игорь Шувалов.

«Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст дополнительные возможности использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой», — сказал Игорь Шувалов.

«Возможно ли это сделать? Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем», — сказал Шувалов.

Проект на уровне идеи существовал еще во времена Советского Союза, но его экономическая эффективность не находила подтверждения. В начале 2017 года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов усомнился в том, что Сахалин и Хоккайдо когда-нибудь соединит мост. Он считает, что более реалистичным выглядит проект строительства тоннеля, но и тут все будет зависеть от экономической целесообразности. В любом случае, уверен Иванов, сначала нужно соединить Сахалин с остальной территорией России.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и глава японской префектуры Такахаси Харуми. 6 сентября 2017, Владивосток sakhalin.gov.ru

Иванов считает, что только после соединения Сахалина с материковой частью России «возникает чисто экономический вопрос — будет ли такой объем грузопотока, который когда-нибудь, лет через 30–40 — быстрее не бывает в транспорте — окупит строительство либо тоннеля, либо моста».

Соединение Сахалина с материком — еще более старая идея, она выдвигалась еще в конце XIX века, однако из-за экономической нецелесообразности и дефицита средств так и не была реализована. В конце 1920-х годов появился проект строительства тоннеля. К строительству приступили только в начале 1950-х годов, это была одна из «строек ГуЛАГа». После смерти Сталина и массовой амнистии заключенных работы по всему проекту были свернуты. В результате в Хабаровском крае остались дамба и ветка железной дороги длинной в 120 км, а на Сахалине — вырубленный лес, на месте которого проложили грунтовую дорогу. С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправой Ванино — Холмск.

Паромная переправа в Ванино www.khabkrai.ru

Отметим, что мост с Японией — далеко не самый очевидный проект для связи России с другими странами. Например, уже сейчас строится мост через реку Амур у города Благовещенска. Несмотря на то, что соглашение о его строительстве было подписано еще в 2013 году, до сих пор он не завершен. «Примерно на 50% готов: забито много свай, насыпаны подъездные пути. Мы очень надеемся, что выдержим сроки и сдадим его 9 июня 2018 года», — рассказывал гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в конце марта 2017.

Впрочем, самый известный сейчас мост — это, безусловно, мост через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем. Недавний опрос ВЦИОМа показал, что именно мост через Керченский пролив, вместе с космодром «Восточный» стал самым узнаваемым инфраструктурным проектам в стране.