Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 сентября 2017, среда, 18:38
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Бухгалтеры, а вы готовы отправиться в необычное путешествие... к успеху?!
Центр животноводства приглашает в агротур по Калужской области
Юристы Кировской области станут героями интеллектуальной битвы!
Иркутян приглашают на презентацию книги «Юлий Владимирович Невзоров. Коллекционер. Меценат. Просветитель»
Иркутян приглашают на презентацию книги о коллекционере Юлие Невзорове
На начало сентября в избирательные фонды участников предвыборной гонки в Приангарье поступило 25 млн рублей
Более 70 спортсменов примут участие во Вторых конноспортивных соревнованиях на Кубок мэра Иркутска
Ветслужба Иркутской области выясняет причины заболевания КРС в Куйтунском районе
В Иркутске 7 сентября днем до +17, без осадков
Лекарство от ВИЧ будут делать на тюменском заводе
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
06 сентября 2017, 15:16
«Исламское государство» Россия Сирия
Анна Сакоян

Сирийский прорыв: Дейр-эз-Зор

Сирийская армия в районе Дейр-эз-Зора 5 сентября 2017
Сирийская армия в районе Дейр-эз-Зора 5 сентября 2017
SANA News

СМИ обсуждают прорыв трехлетней блокады в районе Дейр-эз-Зора в Сирии силами сирийской армии при поддержке России. Одни комментаторы усматривают в этом симптомы укрепления позиций сирийского президента Башара Асада. Другие рассматривают это событие, в первую очередь, как шаг к победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

 
Пуски ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" по объектам террористов ИГИЛ в районе Дейр-Эз-Зор
mil.ru

Washington Post относится к первой категории и пишет об этом событии не без горечи, потому что не приветствует успехи президента Сирии Башара Асада. А между тем, прорыв блокады — это, прежде всего, победа для Асада и его армии. За контроль над Дейр-эз-Зором конкурировали разные силы конфликта, в том числе США (в лице поддерживаемых ими ополченцев). Речь шла о том, какая из сторон сможет в конечном счете записать на свой счет победу над ИГ. Это, в свою очередь, будет определять легитимность победителя как политической силы.

Теперь главный вопрос в том, куда теперь направятся силы сирийского правительства. Они могут пойти дальше, в сам город, а могут двинуться на юго-восток, в другие части провинции, на которые также нацелились США. Есть вероятность, что они возьмут за правило предвосхищать американское наступление, а также сосредоточатся на контроле над дорогами, чтобы укрепить сирийский суверенитет. Сирийская армия, отмечает автор, действительно, в последнее время демонстрирует некоторый подъем, хотя и в нынешнем состоянии она едва ли была бы способна побеждать без поддержки со стороны России и Ирана.

 
Снятие блокады Дейр-эз-Зора подразделениями сирийской армии
Кадр видеорепортажа SANA News

Эта победа оказалась в одном ряду с прочими политическими и военными удачами Асада в последнее время. Его главная цель в том, чтобы закрепить свои позиции в Дамаске. Этому способствовал успех инициированного Россией перемирия в зонах деэскалации. В заключение автор отмечает, что население Дейр-эз-Зора и его окрестностей — преимущественно суннитское, при этом местные жители в течение всей шестилетней войны сохраняли лояльность Асаду и не поддерживали повстанцев, среди которых большинство составляют тоже сунниты.

Журнал Time пишет о прорыве в районе Дейр-эз-Зора, с точки зрения борьбы с ИГ. Это новый признак крушения самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии. Дейр-эз-Зор — это крупнейший муниципалитет в восточной части Сирии и один из крупнейших городов, которые находились под контролем экстремистов. Таким образом, ИГ лишилось своего очередного оплота. Сейчас его боевики оказались окружены. С севера на них наступает курдское ополчение, действующее при поддержке США. С запада находится сирийская армия. С востока находится иракская граница, где продолжаются антиджихадистские операции.

Поражение в Дейр-эз-Зоре для ИГ — это новое пополнение в ряду недавних крупных потрясений. В июле иракская армия по итогам девятимесячной борьбы освободила Мосул — самый большой город из всех, которые захватило ИГ. Затем под натиском ополченцев, поддерживаемых США, ИГ пришлось сдать свою сирийскую «столицу» - Ракку. В августе иракские силы всего за восемь дней освободили город Талль-Афар. В последнем случае признаки краха были уже весьма заметными.

 
Военная колонна, Ирак
SANA News

В заключение в материале также отмечается, что Дамаск сейчас, по оценкам, контролирует 40% территории Сирии, и Асад теперь будет пытаться упрочить свою власть. Но что важнее, прорыв в Дейр-эз-Зоре — это сигнал об существенных изменениях в течении всего гражданского конфликта.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Александр Филинов на слушаниях по существу уголовного дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» в Мосгорсуде
Два участника «Шалтай-Болтая» получили по три года колонии
Митинг 12 июня в Москве
Участник акции 12 июня получил 2,5 года колонии
Глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен
Отстранение Паралимпийского комитета России продлено МПК
После стрельбы в школе в Ивантеевке
Стрелка из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство
Российские мусульмане у посольства Мьянмы в Москве
Источник в мэрии Москвы рассказал о заявке на пикет за мусульман Мьянмы
18:35 Экс-глава «Почты России» вошел в руководство РБК
18:03 Стрелка из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство
17:35 Ученые выяснили способ питания антарктического плезиозавра
17:34 Для напавшего на подмосковную школу подростка не нашлось статьи в УК
17:07 «Открытая Россия» отыскала «скромный» дом «организатора ареста Улюкаева»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эрик Гептнер
Эрик Гептнер (в центре). Берег Финского залива. Лето 1944 года.
6 сентября 1907 года родился Эрик Гептнер, летчик-торпедоносец, герой Великой Отечественной войны.
16:42 Уволен глава Росгидромета
16:18 Два участника «Шалтай-Болтая» получили по три года колонии
16:14 У астероида Флоренс обнаружились два спутника
16:12 Знаменитым домам моды запретили нанимать слишком худых моделей
15:58 Отстранение Паралимпийского комитета России продлено МПК
15:44 В Чите сошел с рельсов военный эшелон
15:11 Источник в мэрии Москвы рассказал о заявке на пикет за мусульман Мьянмы
14:50 Удальцова вызвали на допрос по «болотному делу» после выхода на волю
14:37 Участник акции 12 июня получил 2,5 года колонии
14:14 В краснодарских школах ввели «пятиминутки» обсуждения новостей
13:48 Медведев встретился с главой Калужской области
13:28 Акционеры «ЮКОСа» потребовали от РФ 700 млн долларов в суде Канады
13:10 Обоняние помогает ориентироваться в полете над морем
13:06 В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ
12:54 Минздрав рассказал на ВЭФ о хронических алкоголиках Дальнего Востока
12:26 В Швейцарии создан новый вид шоколада
11:55 Джабраилов объяснил стрельбу в отеле неудачными переговорами
11:50 Директор ивантеевской школы проигнорировал предупреждения учеников о теракте
11:30 В метро Парижа прогремел взрыв
11:20 Минстрой назвал сроки отказа от отключения горячей воды
10:51 Поджигатель кинотеатра из-за «Матильды» арестован на два месяца
10:40 ГП Украины обвинила Януковича в перевороте
10:21 Мобильное приложение поможет австралийцам изучать ехидн
10:14 Госдеп назвал обыски дипсобственности РФ законным обходом
10:05 Путин отказался признавать ядерный статус КНДР
09:56 Новак подтвердил внесение в ГД проекта о налоге на добавленную стоимость
09:47 Египет подтвердил готовность к договору об авиабезопасности с Россией
09:41 Минобороны нашло в Дейр-эз-Зоре террористов из России
09:38 РФ обсудит с Японией строительство моста между Сахалином и Хоккайдо
09:26 Дуров рассказал о принуждении ФБР Telegram к сотрудничеству
09:19 Минэнерго предложит запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт
09:05 СМИ рассказали о голосовании Путина на выборах в Москве
05.09 20:45 Алексеева передала в АП прошение о помиловании Изместьева
05.09 20:33 Совет судей на Кубани полностью обелил судью Хахалеву
05.09 20:02 «Победа» оценила в 700 тысяч рублей три случая курения на борту
05.09 19:38 Песков уточнил слова Путина о выделенном Серебренникову миллиарде
05.09 19:21 Робби Уильямс отменил концерты в России
05.09 18:59 Удальцова вызвали на допрос в СК
05.09 18:36 Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе
05.09 18:16 Росстат объявил о рекордно низком уровне инфляции в России
05.09 17:56 Российские университеты не попали в сотню лучших мировых вузов рейтинга THE
05.09 17:25 Глава московского главка СК опроверг связь с делом Шакро Молодого
05.09 16:49 В офисе Макларена опровергли снятие с России обвинений в допинге
05.09 16:29 Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных
05.09 16:01 Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.