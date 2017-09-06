СМИ обсуждают прорыв трехлетней блокады в районе Дейр-эз-Зора в Сирии силами сирийской армии при поддержке России. Одни комментаторы усматривают в этом симптомы укрепления позиций сирийского президента Башара Асада. Другие рассматривают это событие, в первую очередь, как шаг к победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Пуски ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" по объектам террористов ИГИЛ в районе Дейр-Эз-Зор mil.ru

Washington Post относится к первой категории и пишет об этом событии не без горечи, потому что не приветствует успехи президента Сирии Башара Асада. А между тем, прорыв блокады — это, прежде всего, победа для Асада и его армии. За контроль над Дейр-эз-Зором конкурировали разные силы конфликта, в том числе США (в лице поддерживаемых ими ополченцев). Речь шла о том, какая из сторон сможет в конечном счете записать на свой счет победу над ИГ. Это, в свою очередь, будет определять легитимность победителя как политической силы.

Теперь главный вопрос в том, куда теперь направятся силы сирийского правительства. Они могут пойти дальше, в сам город, а могут двинуться на юго-восток, в другие части провинции, на которые также нацелились США. Есть вероятность, что они возьмут за правило предвосхищать американское наступление, а также сосредоточатся на контроле над дорогами, чтобы укрепить сирийский суверенитет. Сирийская армия, отмечает автор, действительно, в последнее время демонстрирует некоторый подъем, хотя и в нынешнем состоянии она едва ли была бы способна побеждать без поддержки со стороны России и Ирана.

Снятие блокады Дейр-эз-Зора подразделениями сирийской армии Кадр видеорепортажа SANA News

Эта победа оказалась в одном ряду с прочими политическими и военными удачами Асада в последнее время. Его главная цель в том, чтобы закрепить свои позиции в Дамаске. Этому способствовал успех инициированного Россией перемирия в зонах деэскалации. В заключение автор отмечает, что население Дейр-эз-Зора и его окрестностей — преимущественно суннитское, при этом местные жители в течение всей шестилетней войны сохраняли лояльность Асаду и не поддерживали повстанцев, среди которых большинство составляют тоже сунниты.

Журнал Time пишет о прорыве в районе Дейр-эз-Зора, с точки зрения борьбы с ИГ. Это новый признак крушения самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии. Дейр-эз-Зор — это крупнейший муниципалитет в восточной части Сирии и один из крупнейших городов, которые находились под контролем экстремистов. Таким образом, ИГ лишилось своего очередного оплота. Сейчас его боевики оказались окружены. С севера на них наступает курдское ополчение, действующее при поддержке США. С запада находится сирийская армия. С востока находится иракская граница, где продолжаются антиджихадистские операции.

Поражение в Дейр-эз-Зоре для ИГ — это новое пополнение в ряду недавних крупных потрясений. В июле иракская армия по итогам девятимесячной борьбы освободила Мосул — самый большой город из всех, которые захватило ИГ. Затем под натиском ополченцев, поддерживаемых США, ИГ пришлось сдать свою сирийскую «столицу» - Ракку. В августе иракские силы всего за восемь дней освободили город Талль-Афар. В последнем случае признаки краха были уже весьма заметными.

Военная колонна, Ирак SANA News

В заключение в материале также отмечается, что Дамаск сейчас, по оценкам, контролирует 40% территории Сирии, и Асад теперь будет пытаться упрочить свою власть. Но что важнее, прорыв в Дейр-эз-Зоре — это сигнал об существенных изменениях в течении всего гражданского конфликта.