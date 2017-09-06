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06 сентября 2017, 18:00

Топ новостей 6 сентября

Лампочки накаливания
Лампочки накаливания
pixabay.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин отказался признавать ядерный статус КНДР, участник акции 12 июня получил реальный срок, а Минэнерго предложило запретить в России лампочки мощнее 50 Вт.

Путин отказался признавать ядерный статус КНДР

Владимир Путин заявил, что Россия не признает ядерный статус КНДР на встрече с главой Южной Кореи. «Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии», — отметил он. Но Путин призвал не«загонять в угол» руководство КНДР при помощи санкций.

Минобороны нашло в Дейр-эз-Зоре террористов из России

Минобороны заявило, что выходцы из России и стран СНГ воевали за крупный укрепленный район в сирийском Дейр-эз-Зоре на стороне запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Эти сведения были получены «ранее по различным каналам», а в ходе освобождения Дейр-эз-Зора получили подтверждение.

Два участника «Шалтай-Болтая» получили по три года колонии

Мосгорсуд приговорил двух членов хакерской группы «Шалтай-Болтай» — Константина Теплякова и Александра Филинова, которые стали обвиняемыми по делу о незаконном доступе к компьютерной информации —к трем годам в колонии общего режима каждого. Гособвинитель просил три года колонии для Филинова и два с половиной года колонии — для Теплякова за взлом и продажу личных переписок чиновников.

СМИ рассказали о голосовании Путина на выборах в Москве

Владимир Путин проголосует в Москве на муниципальных выборах за депутатов своего округа — Гагаринского. Это будет сделано с целью повысить интерес к грядущим выборам всех уровней. Также в голосовании может принять участие Дмитрий Медведев в Раменках.

Участник акции 12 июня получил 2,5 года колонии

 
Участник акции против коррупции 12 июня Расим Искаков

Участник акции против коррупции 12 июня Расим Искаков получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы по обвинению в применении насилия к двум бойцам Росгвардии. Он признал свою вину и принес извинения потерпевшим, заявив, что оказался на митинге случайно, «из любопытства».

Дуров рассказал о принуждении ФБР Telegram к сотрудничеству

 
Твиттер Павла Дурова

Павел Дуров рассказал, что летом 2016 года сотрудники ФБР навестили его в съемной квартире в Сан-Франциско, чтобы поговорить о Telegram. Ему предложили создать для мессенджера «неформальный дополнительный канал», чтобы обмениваться информацией в случае террористической угрозы. Спецслужбы шантажировали Дурова неким постановлением суда, который он счел уловкой.

Минэнерго предложит запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт

Минэнерго предложило запрет производства и продажи ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Для принятия такого решения чиновникам понадобится несколько месяцев. Они объяснили это необходимостью полностью перейти на энергосберегающие лампы.

РФ обсудит с Японией строительство моста между Сахалином и Хоккайдо

 
Игорь Шувалов — заместитель председателя Правительства / duma.gov.ru

Россия и Япония обсудят проект строительства моста, который свяжет между собой Хоккайдо и Сахалин. Как заявил Игорь Шувалов, Россия готова начать свою часть работ: «Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина».

Директор ивантеевской школы проигнорировал предупреждения учеников о теракте

Директор школы № 1 в Ивантеевке не отреагировал на заявления учеников о подготовке их одноклассником теракта и не принял никаких мер. Однако не известно, стал ли он после этого фигурантом дела о халатности. Между тем оружие подарили ребенку его родители в связи с его увлечением стрельбой.

Минздрав рассказал на ВЭФ о хронических алкоголиках Дальнего Востока

 
Алкоголик / pixabay.com

Минздрав заявил, что Дальневосточный регион вдвое «опережает» остальные субъекты по количеству хронических алкоголиков. По ДВ показатель числа алкоголиков составляет свыше 120 человек на 100 тысяч населения. На Чукотке насчитывается 330 случаев хронического алкоголизма. На ДВ около 70% мужчин умирают «из-за причин, связанных с пьянством».

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