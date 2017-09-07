Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что за полтора года она с коллегами добилась измения работы всей избирательной системы. Отличительной чертой нынешней кампании Памфилова назвала «открытость» избирательных процедур. Она особо отметила, что видеокамеры будут установлены не только на всех участках, но и во всех территориальных избиркомах (ТИК, «районные» комиссии), куда участковые избиркомы передают итоги голосования, и их вводят в систему ГАС «Выборы». Теперь, как сообщила Элла Памфилова, каждый протокол, поступающий из УИК, «будет демонстрироваться в ТИК "под камеры"» до того, как его введут в систему. А в ТИКах появятся дополнительные мониторы, на которых наблюдатели смогут видеть, какие цифры вводят программисты в ГАС «Выборы».

Одновременно Памфилова отчитала председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Валентина Горбунова: «У нас основная претензия к вам: жалобы, которые поступают, связаны с недостаточной информированностью. <...> Информационную кампанию вы провалили». Горбунов согласился, но в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов избиркомов о времени и месте проведении голосования.

Меньше чем за неделю до муниципальных выборов на московских подъездах так и не появились оповещения. 5 сентября 2017 Фото: polit.ru

При этом формально Мосгоризбирком к муниципальным выборам не имеет отношения: организаторами выступают избирательные комиссии муниципальных образований, образованные на базе ТИКов, то есть районных комиссий. То есть в столице сейчас как никогда очевидно, что работой территориальных комиссий управляет не МГИК, а управы, префектуры и, в конечно счете, мэрия.

Пока что очевидно, что именно руководство города ставит задачу по снижению явки — по всей видимости ожидается, что если на участки придет мало москвичей, то значительная их доля проголосует за нужных власти кандидатов, так как это будут или «надомники», которых агитирую социальные работники, или, собственно, чиновники и сотрудники многочисленных городских учреждений. В результате нет традиционных объявлений о месте голосований на подъездах, нет информации в прессе, а если и есть — то в таком формате, что понять ее практически невозможно.

Оформление избирательного участка на Пресне, Волков переулок. 7 сентября 2017 Фото Дмитрия Юмалина

Оппозиционные кандидаты жалуются на происходящее. «Около 20% кандидатов команды самовыдвиженцев Дмитрия Гудкова подавали жалобы на отсутствие информирования, но это ничем не кончилось», — рассказал «Ведомостям» руководитель штаба Максим Кац. «Ни в какое сравнение с предыдущими эта кампания не идет: на подъездах нет рекламы, в СМИ никакой рекламы выборов, во всех изданиях, связанных с мэрией, — ноль информации», — отмечает он.

Но «поймать» избирательные комиссии на нарушении закона не получается. Потому что в законе сказано, что информировать граждан о выборах необходимо «через СМИ или иными доступными способами». Так или иначе информация в районных или окружных газетах дана, все необходимые материалы можно посмотреть, зайдя заранее в свою избирательную комиссию.

Предвыборная агитация в подъезде жилого дома polit.ru

Вдобавок ко всему в столице сейчас с проблемами сталкиваются даже те, кто хочет проголосовать: в районных комиссиях, где осуществляется досрочное голосование, далеко не всем удается исполнить свой гражданский долг. От избирателей требуют не только заявления, но и документ, который подтверждал бы невозможность голосования 10 сентября по месту регистрации — например билет, рабочее удостоверение и т. д. Правда, тут глава Центризбиркома Элла Памфилова встает на сторону московской избирательной вертикали: она заявила, что члены избиркомов «не ущемляют право на досрочное голосование, но оно должно быть обоснованным».