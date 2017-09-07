В отношении чиновников, которые не будут выполнять программы по развитию дальневосточного региона, будут приняты соответствующие меры. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета во Владивостоке 6 сентября. Он также подчеркнул, что возникает ощущение, будто в регионе «мало что делается», передает интернет-издание «Газета.ру».

В то же время Путин похвалил членов Госсовета за то, что те научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, создали 18 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток, привели в действие программу «Дальневосточный гектар» (в рамках которой, по данным СМИ, подано уже свыше 100 тысяч заявления на предоставления земельных участков). Однако, по его словам, добиться позитивных изменений в жизни обитателей региона еще не получилось. Президент напомнил о значительной депопуляции, отмечающейся в регионе, и призвал работать над тем, чтобы сделать жизнь его жителей комфортнее.

Он также затронул тему иностранных инвесторов, заявив на пленарном заседании Восточного экономического форума, что при определенных объемах вложений средств в развитие Дальнего Востока им будут предоставлены преимущества в получении российского гражданства, передает информационное агентство ТАСС.

Кстати говоря, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, принимающий участие в форуме, сообщил журналистам, что в ходе переговоров со своим российским коллегой они договорились создать «межрегиональный форум сотрудничества». «Мы с президентом Путиным договорились создать форум по межрегиональному сотрудничеству», — сказал он, пояснив, что «данный форум станет хорошей площадкой для практического сотрудничества и активизации человеческих контактов не только между местными органами власти, но и между представителями малого и среднего бизнеса», и – приводит его слова информационное агентство РБК.

Мун Чже Ин и Владимир Путин на Дальневосточном форуме / kremlin.ru

Таким образом развитие Дальнего Востока, принимаемые для этого меры и перспективы этого развития стали темами, привлекших общее внимание СМИ. Поговорить с «Полит.ру» о ситуации в регионе, причинах роста внимания президента к нему, проблемах и перспективах развития Дальнего Востока и возможностях для этого развития с согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». Он прокомментировал, в частности, предположения о том, что многие заявления по Дальнему Востоку связаны были в первую очередь с интересами президентской предвыборной кампании.

«Если вспомнить общероссийский патриотический урок, проходивший в школах 1 сентября, то одной из рекомендованных тем для него был как раз «Дальневосточный гектар», который предоставляется гражданам, желающим туда переехать и работать на земле. То есть тема Дальнего Востока, думаю, все-таки выходит за рамки выборов.

Хотя и предвыборные интересы здесь, конечно, есть, и выборный контекст я бы связывал с голосованием на Дальнем Востоке – оно там достаточно непростое. Там протестные настроения выше, чем в Центральной России, а настроения эти традиционно выражаются в голосовании за ЛДПР. Но все-таки это голосование для власти неопасно. Хотя, с другой стороны, это будут все-таки президентские выборы, и на них надо максимизировать результат. Поэтому, конечно, это был сигнал и избирателям Дальнего Востока, и элитам Дальнего Востока. Но повторю: думаю, что дело тут не только в выборах, потому что там есть реальная проблема.

По Дальнему Востоку уже много решений принято, об этом много говорилось. Какие факторы здесь стоит упомянуть? Во-первых, идея реконструкции Владивостока к форму АТЭС (а сейчас – к Восточному форуму) все-таки продиктована желанием превратить Владивосток в один из экономических центров Дальнего Востока и даже – в один из мировых экономических центров. Но для того, чтобы создать экономический и финансовый центр, чтобы привлечь туда крупных игроков, нужны многовековые, уже устоявшиеся правила. Как в Гонконге, например, где до сих пор существуют британские традиции – они сохранились даже с переходом Гонконга под юрисдикцию Китая, и если в политике Китай контролирует ситуацию в Гонконге, то в экономике там все осталось максимально близко к прежнему. Китайцы оценили преимущества этой территории. Ну, и можно еще вспомнить пример Сингапура.

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Словом, главное там – создание среды, среды, которая была бы крайне благоприятной, привлекала бы. Причем привлекала бы даже в условиях даже достаточно серьезной конкуренции с территорией, где с этой средой уже все понятно, предсказуемо и нет никаких проблем для экономического игрока, который туда хотел бы прийти. Так что здесь все очень непросто – делать приходится с нуля, делать приходится в совсем другой среде. А это приводит к тому, большие планы типа «Сейчас мы дадим импульс к развитию территории!» оказываются под вопросом.

Что касается промышленного развития региона, то там рядом под боком находится Южная Корея, и Япония, и Китай. А это тоже очень сильная конкуренция. Китай вообще в мире воспринимается как такая мастерская для ширпотреба в самом широком смысле, включая электронику. И если корабли надо делать, обращаются к Южной Корее. И если говорить о рынке, то тут ситуация непростая. Конечно, понятны аналоги – ХIХ век, Транссиб, Витте, который говорил о необходимости развития Дальнего Востока и много для этого делал. Но тогда конкуренция была не такой – тогда была военно-политическая конкуренция, которая привела к Русско-японской войне.

Сейчас военно-политической конкуренции в этом смысле нет, если не брать тему Северной Кореи, которая – дело абсолютно особое и к экономике отношения не имеет. Но экономическая конкуренция, как мы видим, зашкаливает. Когда речь идет о промышленном центре, о финансовом центре, то уже есть территории, где все это развито, уже есть инфраструктура, есть известные правила игры, есть уже устоявшиеся клиенты. Поэтому здесь, даже если не брать тему коррупции, тему бюрократии и всех прочих проблем, с которыми сталкиваются и на которые жалуются инвесторы. Да даже если просто сказать о том, какая в регионе ситуация, то понятно станет, что экономические игроки стремятся туда, где они уже знают чего ждать. Где знают правила, где для них есть база.

Ну, и если говорить об историческом опыте, надо упомянуть, что при царе шло переселение в Сибирь. Происходило это во вполне конкретных экономических условиях, когда в центре страны было перенаселение, не хватало земли, и люди ехали, были готовы рискнуть. Кто-то преуспевал, кто-то разорялся и возвращался обратно, но в целом люди готовы были ехать на новые земли – потому что на старых настолько увеличилось количество населения, что земель просто не хватало. Сейчас же, если говорить о «Дальневосточном гектаре», ситуация прямо противоположная: в центре страны нет никакого перенаселения (кроме Москвы, разумеется, но в Москву и так все стремятся), наоборот – огромное количество деревень в Нечерноземье заброшено, многие уже и с географических карт исчезли. Так что какого-то стимула, как был тогда, махнуть рукой на все и перебраться туда, уже нет. Это все уже неактуально.

Поэтому все говорит о том, что, конечно, регион развивать необходимо – в том числе и из-за корейского фактора, который представляет собой и возможность для развития, и долгосрочный риск – с учетом слабости России, о которой мы говорили. Ну, что делать? Все равно развивать регион необходимо, и необходимо снижать издержки, создавать для инвесторов благоприятные условия. Просто надо понимать пределы возможного, а пределы возможного здесь, в общем, не такие большие, как, может быть, ожидалось и хотелось», – сказал Алексей Макаркин.

Отвечая на вопрос, есть ли у нас возможность без привлечения иностранных инвесторов в обозримом будущем поднять регион, он высказал мнение, что без их участия этот процесс не осуществится.

Алексей Макаркин

«Нет, без иностранных инвесторов не получится – не случайно же их приглашают, заманивают. Ну, а как без них обойтись? Допустим, проблемы можно решать административными методами, но так далеко не уйдешь. Все равно: если инвестор получает больше прибыли в уже знакомых ему районах, то он не будет приходить в малознакомый, не станет рисковать. То есть если крупный российский инвестор работает в Центральной России, где-нибудь в Москве, в средней полосе, то он не будет уходить на Дальний Восток.

Дальний Восток может заинтересовать часть иностранных инвесторов – но, опять-таки, со всеми теми ограничениями, о которых я сказал. Однако зарубежных инвесторов все равно надо приглашать, да и отечественным предпринимателям, работающим в регионе, надо создавать условия для работы. Но это уже, скорее, проблема не чисто региональная, а общая.

На Дальнем Востоке вообще многие проблемы носят общий для страны характер – связанные с коррупцией, например. Это ведь не только проблема Дальнего Востока! Просто возможно, что в удаленных от Москвы регионах это ощущается еще сильнее. Но проблема все же общая», – объяснил Алексей Макаркин.

Говоря о международном форуме сотрудничества, о создании которого договорились президенты России и Южной Кореи, эксперт отметил, что форум сам по себе, как и достигнутые на нем договоренности, еще не гарантируют реальных сделок.

Дальневосточный форум / kremlin.ru

«Форум – это площадка, куда приезжают люди, где они встречаются, договариваются. Но как правило, это все-таки площадка для заключения каких-то соглашений о намерениях. Так что с форумами надо быть осторожнее: они, конечно, интересны и полезны, но когда говорится о том, что на каком-то форуме достигнуты соглашения на такие-то суммы, порой астрономические, то надо учесть, что в большинстве своем это – предварительные соглашения. Часть из них потом не реализуется, часть реализуется в урезанном виде, и так далее. Поэтому форум – это хорошо, но тут надо быть реалистичным. Надо помнить, что из всех сделок, о которых договорились на форуме, может быть реализована только часть.

С другой стороны, и предварительные договоренности – уже хорошо. Надо понимать, что инвестор не приходит просто так. То есть если рядом есть страна, где этот инвестор уже укоренился, в другую страну он пойдет уже осторожнее. Правда, для иностранного инвестора привлекателен российский рынок – который, конечно, является достаточно велик. На Дальнем Востоке тоже есть потребители товаров, услуг, и приблизиться к ним для многих может быть и заманчиво, и возможно. Но повторю: я бы не был здесь сверхоптимистичен. Желательно быть реалистами», – заключил Алексей Макаркин.