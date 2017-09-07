Эксперты фонда «Петербургская политика» нашли три главные конфликтные темы, неурегулированность которых грозит нестабильностью перед выборами президента. Об этом говорится в опубликованном рейтинге социально-политической устойчивости российских регионов за август.

Первая проблема, указано в докладе, заключается в конфликте между стремлением Кремля к кадровому и возрастному обновлению губернаторского корпуса и востребованностью опыта прежних поколений. Если Москва осенью продолжит курс на замену губернаторов-старожилов, то президентские выборы в следующем марте молодым губернаторам придется проводить, «не обладая даже минимальным электоральным опытом».

Встреча с бывшими руководителями ряда регионов kremlin.ru

А это с высокой вероятностью приведет к дальнейшему накоплению внутриэлитных конфликтов в ряде регионов и общему снижению их управляемости. В качестве таких потенциально конфликтных регионов эксперты называют Башкирию, Нижегородскую, Самарскую и Челябинскую области, а также Кубань.

Вторя проблема связана с вероятным нарастанием напряженности в отношениях между центром и национальными республиками. Самым ярким примером эксперты «Петербургской политики» называют Татарстан, «где ни былые электоральные заслуги, ни посредничество в переговорах с крымскими татарами не были восприняты федеральным центром как достаточное основание для символических шагов по выделению особого статуса региона».

Пикет ТОЦ в Казани. 2013 Azatliq (RFE / RL)

«События начала сентября показали нарастание двусмысленности и в отношениях с северокавказскими элитами, часть из которых продемонстрировала способность к повышению ставок без видимого сопротивления федеральной власти», — говорится в докладе.

Хотя тезис о появлении «политического ислама» в России выглядит преждевременным, само его наличие ставит на повестку вопрос о расширении уступок, на которые готова идти федеральная власть в обмен на поддержку или нейтралитет национальных республик по темам поддержки «русского мира», политики России на Ближнем Востоке. «Федеральной власти придется балансировать, не давая оснований для обвинений в предоставлении выходцам из республик привилегированного положения (регулирование массовых акций, контраст между делом Варвары Карауловой и непривлечением к ответственности прибывших в Чечню семей с территории ИГ). Тема негативной реакции Бурятии, Калмыкии, Тывы с появлением в федеральной повестке антибуддистской риторики внешне не столь остра в силу политической слабости российского буддизма, однако она также требует пойти на компенсирующие символические шаги», — уверены эксперты.

Министр ЧР по национальной политике Джамбулат Умаров на митинге в защиту мусульман Мьянмы chechnyatoday.com

И третья проблема связана с конфликтом между подчеркнуто «стерилизованной повесткой» федеральных СМИ и нарастанием негативных тем, не находящих адекватного отражения в них. Ярким примером в докладе «Петербургской политики» называется нападение юноши с ножом на посетителей торгового центра в Сургуте, которое федеральные телеканалы, например «Первый», называли бытовым преступлением, хотя запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

Конечно, все эти риски могут не только сказаться на выборах президента, но и оказать влияние на внутреннюю политику в ближайшие несколько лет. Однако именно выборы сейчас в первую очередь занимают всех.