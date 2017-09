О чем совещались Владимир Путин и Мун Чжэ Ин в 123 километрах от границы с КНДР, «Коммерсантъ» пишет в статье «Севернее Северной Кореи».

«ЦБ зашел на сайты»: регулятор требует повышения безопасности дистанционных платежей.

«Дальнему Востоку льгот не жалеть»: Госсовет изучает инструменты поддержки не только его экономики, но и населения.

«В деле Спецстроя наступило согласие»: трое из пяти фигурантов расследования пошли на сотрудничество со следствием.

РБК в статье «Пятая зацепка» просчитывает, есть ли у России шансы выиграть иск к правительству США.

«Минтранс предложил повысить акцизы на бензин»: расходы на «Приморское кольцо» заложат в цену топлива.

«Мошенники осваивают каршеринг»: появились не только новые схемы, но и первые уголовные дела.

«Известия»: «Россия заработает на зерне $7–8 млрд». По итогам сельхозгода продажи зерна за рубеж могут достичь 44 млн тонн.

«Новый ГОСТ не остановил имитацию популярных сортов колбас»: управа на «почти "Русскую"» и «не совсем "Любительскую"» колбасу появится еще не скоро.

Интервью с министром экономики Максимом Орешкиным озаглавлено «Инфляция существенно отклонилась от цели», но рассказывает в нем министр про развитие Дальнего Востока.

«Газета.ru»: «Если делать по классике, нужен триллион рублей». Владимир Путин признает, что на Дальнем Востоке «мало что делается».

«Мусульманам перекрыли центр»: стало известно, почему в Москве запретили пикет в поддержку мусульман Мьянмы.

«Генштаб обманул террористов»: В Генштабе рассказали о прорыве окружения Дейр-эз-Зора.

The Economist: «Уроки спиннеров» (The lessons of fidget spinners). Продажи спиннеров, может быть, теперь пойдут на спад, но индустрия игрушек уже учла их опыт.

«Большинство британцев теперь не принадлежат ни к какой религии» (A majority of Britons now follow no religion). Всего 15% относят себя к англиканской церкви.

Bloomberg: «Что ЕЦБ будет делать на этой неделе и чего он не будет делать» (What the ECB Will and Won't Do This Week). Руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) продолжает готовить рынки и неприятному процессу нормализации.

«Провал Трампа с DACA — это шанс для конгресса» (Trump’s DACA Failure Is Congress’s Opportunity). То, что президент США Дональд Трамп решил свернуть программу по защите иммигрантов, означает, что он не справился со своей лидерской задачей. Но зато конгресс США получил возможность реабилитироваться.

The Wall Street Journal: «Большая загадка. Что происходит с ростом и инфляцией?» (Big Puzzle: What Is Happening With Growth, Inflation?). Глобализация, спад влияния профсоюзов и рост влияния международных корпораций, возможно, меняют принципы работы экономики.

«Немецкие турки столкнулись с дилеммой» (Germany’s Turks Face Vote Quandary). Отношения Германии с Турцией быстро портятся. Это может сказаться на избирательных шаблонах проживающих в Германии выходцев из Турции, число которых составляет примерно миллион человек.