Еще вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов рассуждал о мосте, который соединит Сахалин и Японию, а теперь уже готов строить мост, который соединит Сахалин с материком. «Наступит время, это не так долго, мы объявим [стоимость строительства]», — заявил он.

Конечно, соединение частей страны, строительство дорог в соседние страны — важнейшая задача федерального правительства, в современных условиях никто кроме него с этим не справится. Но, к сожалению, создается впечатление, что руководство страны с удовольсвием начинает все новые мегапроекты, но не готово создавать условия для строительства местной инфраструктуры. Нужен ли мост на Сахалин, если до сих пор половодье ежегодно отрезает целые районы в центре страны?