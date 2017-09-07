Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 сентября 2017, четверг, 16:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Найденный блокнот оказался в центре скандала выборной кампании в Тюменской области
Спикер Тюменской облдумы где-то потерял 30 пунктов медиарейтинга
Монополии не будет: УФАС не дала аэропорту притеснять поставщика бортпитания
Рублевские скидки: сколько сегодня готовы уступить хозяева шикарных замков?
Мигранты за фиктивную прописку строили тюменцу дом
Обладателям «дальневосточного гектара» предоставят дополнительные наделы?
Тюменская ВИЧ-диссидентка повторно предстанет перед судом
«Книгой года» стала антология, куда вошли стихи ямальских и югорских поэтов
Бедность не порок: денежный вопрос глазами тюменцев
«Думал, что сбил косулю». Водитель, сбивший насмерть женщину на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, найден
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
07 сентября 2017, 08:37
Алекс Лидин

Утром в сенатах, днем в Эмиратах

Рауф Арашуков
Рауф Арашуков
Пресс-служба Совета Федерации

В Карачаево-Черкесии требуют лишить Рауфа Арашукова членства в Совфеде и привлечь к ответственности за многочисленные нарушения закона

В КЧР разгорается очередной скандал вокруг фигуры представителя республики в Совете Федерации Рауфа Арашукова. К сведениям о причастности сенатора к ряду громких преступлений добавилась информация о том, что Арашуков имеет резидентскую визу Объединенных Арабских эмиратов, которая фактически является видом на жительство. Причем получил он ее в 2015 году, когда возглавлял администрацию Хабезского района КЧР, и скрыл этот факт, что для госслужащего является нарушением закона. Виза действительна до октября 2017 года, а это значит, что Арашуков нарушил Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ», в котором прямо говорится: «Членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства» (ст. 1, п. 3).

Резидентскую визу ОАЭ могут дать лишь трем категориям иностранцев – работающим по контрактам, владельцам недвижимости или крупным инвесторам. Если у Арашукова есть недвижимость или инвестиции в Эмиратах, то по закону они должны были быть указаны в декларации о доходах. Однако декларации сенатора весьма скромны и, разумеется, об арабских активах там нет ни слова.

 
Резидентская виза ОАЭ на имя Рауфа Арашукова

Впрочем, Арашукову не впервой нарушать российские законы. Еще будучи главой администрации, госслужащим, он совмещал эту должность с постом руководителя по развитию компании STROIKA TECHNIKAL WORKS LLC, то есть с банальной коммерческой деятельностью. Скрыв, разумеется, этот факт от президента КЧР. Между тем, по закону российский госслужащий не имеет права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или творческой. Более того, даже если у человека, приходящего на государственную службу, имеются доли в уставных капиталах компаний или пакеты акций, он обязан передать их в доверительное управление под гарантию государства. Разумеется, информацию о своих активах и капиталах Арашуков хранит за семью печатями и отнюдь не склонен делиться ей с государством.

Увы, учитывая сомнительное образование Арашукова вряд ли стоит ожидать от него успехов на научном или учительском поприще, а творческие способности его ограничиваются, разве что танцами на яхте во время визитов в Эмираты. Но вот информация об активах и капиталах Арашукова настолько засекречена, что для её раскрытия спору создавать целую бригаду следователей.

Еще больше вопросов к Арашукову возникает в связи с двумя резонансными преступлениями 2010 года, 2010 года, когда были зверски убиты лидер Черкесского молодежного движения Аслан Жуков и советник тогдашнего президента, кандидат на пост премьер-министра КЧР Фраль Шебзухов. В республике уверены, что оба погибли потому, что не согласились отстаивать политические и деловые интересы Арашукова.

Недавно в столице Карачаево-Черкесии прошел съезд черкесского народа. На повестке дня стояли два вопроса: положение в местах компактного проживания черкесов и привлечение внимания общественности и силовиков к убийствам Жукова и Шебзухова, которые не раскрыты по сегодняшний день несмотря на то, что задержанные убийцы последнего прямо указывали на Арашукова, как на заказчика преступления. На съезде выступили родственники погибших, которые прямо обвиняли сенатора. Почти 800 делегатов, представлявших все поселения КЧР, единогласно проголосовали за обращение к руководителям силовых ведомств, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и президенту КЧР Рашиду Темрезову с просьбой возобновить следствие и привлечь к ответу организаторов убийств.

Сегодня в КЧР нарастает возмущение распространением криминала, социальным расслоением, обнищанием поселений, в которых компактно проживают черкесы. Одним из главных виновников всего этого открыто называют Рауфа Арашукова, управляющего двумя большими районами – Хабезским и Адыге-Хабльским - что называется, в ручном режиме, вплоть до личного ведения планерок в администрациях и раздачи указаний. «Мне, как черкесу, стыдно, что такой человек представляет мой народ в Совете Федерации», - говорит председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов. Ему вторит лидер молодежного крыла движения «Адыгэхасе-Черкесский парламент» Тимур Жужуев: «Рауф Арашуков полностью дискредитировал себя, он не имеет права быть сенатором. Арашуков должен либо доказать свою невиновность в преступлениях, либо ответить за все».

На днях несколько СМИ со ссылкой на источники в Совфеде опубликовали информацию о том, что после сентябрьского единого дня голосования произойдет ротация: своих постов лишатся 23 сенатора. Конкретных фамилий называется немного, и Рауфа Арашукова среди них пока нет. Но, будем надеяться, что именно «пока», поскольку ситуация вокруг него дошла до кульминационной точки, в которой совпали гнев избирателей, недовольство федеральных политиков и критическая масса криминала, чреватая социальным взрывом в Карачаево-Черкесии.  

 

При подготовке материала использована информация из следующих источников:

http://og.ru/articles/2013/10/24/34269

http://kavregion.com/519-2/

https://goo.gl/Wc31A6

https://goo.gl/VqobTe

https://goo.gl/YFTxvG

https://goo.gl/UEfxE1

 

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Судебные решения. Молоток судьи
Суд арестовал устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника
Владимир Путин и Синдзо Абе
Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Японией и РФ
Танковые стрельбы на полигоне / YouTube.com
При взрыве на полигоне в Ленобласти погиб военный
Президент Украины Петр Порошенко
Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне
Боевики Исламского государства
СМИ рассказали о подготовке ИГ волны атак на страны Запада
15:57 Абэ принял приглашение Путина на ПМЭФ-2018
15:53 Сверхтонкие космические аппараты будут очищать околоземную орбиту от мусора
15:45 При взрыве на полигоне в Ленобласти погиб военный
15:31 Киев отказался согласовывать миротворческую миссию с Донбассом и Москвой
15:09 Суд арестовал устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ефим Зельманов
Ефим Исаакович Зельманов
7 сентября 1955 года родился Ефим Зельманов, математик, лауреат Филдсовской премии.
15:04 Против Центра «Сова» возбуждено дело за нарушение закона о «нежелательных организациях»
14:51 Путин рассказал участникам ВЭФ о своей дипломной работе
14:26 Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник попросил прощения у пострадавших
14:13 СМИ рассказали о подготовке ИГ волны атак на страны Запада
13:53 Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими соцсетями
13:32 Кабмин решил обязать работодателей гарантировать занятость молодых матерей
12:57 Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне «континентального масштаба»
12:55 Астрономы предсказали столкновение двух спутников Урана
12:35 В Госдуму поступил законопроект о лишении водителей прав за алкоголь в крови
12:18 Путин рассказал о планах России исследовать дальний космос вместе с США
12:10 Немецкий инженер обвинил ГАЗ в плагиате
11:48 «Не хотевший никому навредить» захватчик отделения Ситибанка получил 12 лет колонии
11:45 Улюкаев ответил на вопрос о причинах худобы стихами
11:19 Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Японией и Россией
10:58 В РФ заочно арестованы россияне-активисты «Правого сектора»
10:53 Гиеновидные собаки голосуют чиханием
10:39 СМИ объяснили нежелание мэрии Москвы освещать муниципальные выборы
10:12 Госдеп объяснил постройку стены в генконсульстве России
09:43 Путин исключил возможность войны из-за КНДР
09:29 МВД опровергло слухи об изменении стандартов автомобильных номеров
09:18 Путин пообещал сделать Дальний Восток важнейшим логистическим узлом мира
09:03 В Каталонии принят закон о созыве референдума о независимости
08:48 Анализ ДНК опроверг отцовство Дали в отношении испанской гадалки
08:30 Трамп отсрочил дефолт США
08:16 СМИ сообщили о продлении санкций против граждан и компаний России
07:57 Экс-посол РФ в США рассказал о вариантах ответа на закрытие консульства
06.09 21:31 Стюардесса «Аэрофлота» через суд вернула надбавку за размер униформы
06.09 21:26 СМИ рассекретили правило упоминания Собянина в районных газетах
06.09 20:46 В РФ могут ввести европейские номера автомобилей
06.09 20:18 Песков назвал ответственных за пресечение «уродливой» борьбы с «Матильдой»
06.09 19:49 В Северной Осетии ликвидированы присягнувшие ИГ боевики
06.09 19:25 «Ведомости» узнали цену Дня города в Москве
06.09 18:52 Мощь урагана «Ирма» показали на видео
06.09 18:35 Экс-глава «Почты России» вошел в руководство РБК
06.09 18:03 Стрелка из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство
06.09 17:35 Ученые выяснили способ питания антарктического плезиозавра
06.09 17:34 Для напавшего на подмосковную школу подростка не нашлось статьи в УК
06.09 17:07 «Открытая Россия» отыскала «скромный» дом «организатора ареста Улюкаева»
06.09 16:42 Уволен глава Росгидромета
06.09 16:18 Два участника «Шалтай-Болтая» получили по три года колонии
06.09 16:14 У астероида Флоренс обнаружились два спутника
06.09 16:12 Знаменитым домам моды запретили нанимать слишком худых моделей
06.09 15:58 Отстранение Паралимпийского комитета России продлено МПК
06.09 15:44 В Чите сошел с рельсов военный эшелон
06.09 15:11 Источник в мэрии Москвы рассказал о заявке на пикет за мусульман Мьянмы
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.