В Карачаево-Черкесии требуют лишить Рауфа Арашукова членства в Совфеде и привлечь к ответственности за многочисленные нарушения закона

В КЧР разгорается очередной скандал вокруг фигуры представителя республики в Совете Федерации Рауфа Арашукова. К сведениям о причастности сенатора к ряду громких преступлений добавилась информация о том, что Арашуков имеет резидентскую визу Объединенных Арабских эмиратов, которая фактически является видом на жительство. Причем получил он ее в 2015 году, когда возглавлял администрацию Хабезского района КЧР, и скрыл этот факт, что для госслужащего является нарушением закона. Виза действительна до октября 2017 года, а это значит, что Арашуков нарушил Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ», в котором прямо говорится: «Членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства» (ст. 1, п. 3).

Резидентскую визу ОАЭ могут дать лишь трем категориям иностранцев – работающим по контрактам, владельцам недвижимости или крупным инвесторам. Если у Арашукова есть недвижимость или инвестиции в Эмиратах, то по закону они должны были быть указаны в декларации о доходах. Однако декларации сенатора весьма скромны и, разумеется, об арабских активах там нет ни слова.

Резидентская виза ОАЭ на имя Рауфа Арашукова

Впрочем, Арашукову не впервой нарушать российские законы. Еще будучи главой администрации, госслужащим, он совмещал эту должность с постом руководителя по развитию компании STROIKA TECHNIKAL WORKS LLC, то есть с банальной коммерческой деятельностью. Скрыв, разумеется, этот факт от президента КЧР. Между тем, по закону российский госслужащий не имеет права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или творческой. Более того, даже если у человека, приходящего на государственную службу, имеются доли в уставных капиталах компаний или пакеты акций, он обязан передать их в доверительное управление под гарантию государства. Разумеется, информацию о своих активах и капиталах Арашуков хранит за семью печатями и отнюдь не склонен делиться ей с государством.

Увы, учитывая сомнительное образование Арашукова вряд ли стоит ожидать от него успехов на научном или учительском поприще, а творческие способности его ограничиваются, разве что танцами на яхте во время визитов в Эмираты. Но вот информация об активах и капиталах Арашукова настолько засекречена, что для её раскрытия спору создавать целую бригаду следователей.

Еще больше вопросов к Арашукову возникает в связи с двумя резонансными преступлениями 2010 года, 2010 года, когда были зверски убиты лидер Черкесского молодежного движения Аслан Жуков и советник тогдашнего президента, кандидат на пост премьер-министра КЧР Фраль Шебзухов. В республике уверены, что оба погибли потому, что не согласились отстаивать политические и деловые интересы Арашукова.

Недавно в столице Карачаево-Черкесии прошел съезд черкесского народа. На повестке дня стояли два вопроса: положение в местах компактного проживания черкесов и привлечение внимания общественности и силовиков к убийствам Жукова и Шебзухова, которые не раскрыты по сегодняшний день несмотря на то, что задержанные убийцы последнего прямо указывали на Арашукова, как на заказчика преступления. На съезде выступили родственники погибших, которые прямо обвиняли сенатора. Почти 800 делегатов, представлявших все поселения КЧР, единогласно проголосовали за обращение к руководителям силовых ведомств, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и президенту КЧР Рашиду Темрезову с просьбой возобновить следствие и привлечь к ответу организаторов убийств.

Сегодня в КЧР нарастает возмущение распространением криминала, социальным расслоением, обнищанием поселений, в которых компактно проживают черкесы. Одним из главных виновников всего этого открыто называют Рауфа Арашукова, управляющего двумя большими районами – Хабезским и Адыге-Хабльским - что называется, в ручном режиме, вплоть до личного ведения планерок в администрациях и раздачи указаний. «Мне, как черкесу, стыдно, что такой человек представляет мой народ в Совете Федерации», - говорит председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов. Ему вторит лидер молодежного крыла движения «Адыгэхасе-Черкесский парламент» Тимур Жужуев: «Рауф Арашуков полностью дискредитировал себя, он не имеет права быть сенатором. Арашуков должен либо доказать свою невиновность в преступлениях, либо ответить за все».

На днях несколько СМИ со ссылкой на источники в Совфеде опубликовали информацию о том, что после сентябрьского единого дня голосования произойдет ротация: своих постов лишатся 23 сенатора. Конкретных фамилий называется немного, и Рауфа Арашукова среди них пока нет. Но, будем надеяться, что именно «пока», поскольку ситуация вокруг него дошла до кульминационной точки, в которой совпали гнев избирателей, недовольство федеральных политиков и критическая масса криминала, чреватая социальным взрывом в Карачаево-Черкесии.

При подготовке материала использована информация из следующих источников:

http://og.ru/articles/2013/10/24/34269

http://kavregion.com/519-2/

https://goo.gl/Wc31A6

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