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07 сентября 2017, 20:03
Владимир Путин Курилы Россия Япония
Симон Жаворонков

Россия и Япония. Точка в ненормальной ситуации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Владимир Путин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Владимир Путин
kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая во Владивостоке на пленарной сессии Восточного экономического форума, призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией. Он назвал ненормальной ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой войны. По словам японского политика, мирный договор позволит раскрыть потенциал отношений между Москвой и Токио.

«Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора», — уверен Абэ. По мнению премьер-министра, за последний год в российско-японских отношениях произошли сдвиги, которые две страны не могли достичь за последние 70 лет.

Японский премьер призвал «работать сообща и разделить успех друг с другом», чтобы укрепить взаимное доверие между двумя странами. «Мы выбрали взаимовыгодные области сотрудничества и проекты, которые принесут взаимный выигрыш», — подчеркнул Абэ.

Укрепление отношений между двумя странами, особенно в экономике и обеспечении безопасности, позволит заложить «краеугольный камень стабильности» во всей Северо-Восточной Азии, уверен премьер Японии.

 
Праздник девочек в Японии / pixabay.com

Напомним, единственное, что пока мешает заключить мирный договор между Россией и Японией — вопрос Курильских остров. Москва считает, что все острова Курильской гряды перешли ей в результате Второй мировой войны и с тех пор находятся под суверенитетом Советского Союза и, соответственно, России.

В Токио упирают на то, что Советский Союз и Япония никогда не заключили никаких соглашений по итогам Второй мировой, в которых бы оговаривалась принадлежность всех Курильских островов России. Симодский трактат 1855 года, первое соглашение между двумя странами, объявляет все острова Курильской гряды к северу от Итурупа российской территорией, а оставшиеся четыре острова — японской.

В 1951 году в Сан-Францисско был заключен мирный договор между Японией и союзниками, но Советский Союз отказался подписывать документ из-за того, что в переговорах не участвовали представители материкового Китая, который тогда уже контролировала коммунистическая партия. Также Москва отметила, что, в нарушение Ялтинских соглашений Курильские острова не были указаны в нем советской территорией.

Впрочем, формально состояние войны было все-таки прекращено в 1956 году, когда была подписана советско-японская декларация. В этой декларации также говорилось, что Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии после заключения мирного договора. СССР позднее отказался рассматривать вопрос передачи островов, сославшись на то, что договор между Токио и Вашингтоном 1960 года, разрешивший военным США оставаться на территории Японии, представляет угрозу Советскому Союзу.

Поэтому всякое упоминание того, что Москва и Токио готовы все-таки заключить мирный договор, как правило, российской общественностью воспринимается однозначно: Россия пойдет на территориальные уступки, просто потому что больше уступать нечего, а само заключение договора все-таки предполагает сближение позиции сторон, если это, конечно, не безоговорочная капитуляция.

 
Остров Хоккайдо / pixabay.com

В принципе, давно считается, что Россия могла бы в той или иной форме уступить Японии часть спорных островов или их все взамен на те или иные экономические уступки. Учитывая, как много в последние дни во Владивостоке говорят о строительстве мостов, которые связали бы Сахалин с Хоккайдо и материком, не исключено, что Москва надеется именно на то, что Токио оплатит строительство этих переходов.

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