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07 сентября 2017, 18:00

Топ новостей 7 сентября

Алексей Улюкаев в суде
Алексей Улюкаев в суде
АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин выступил на ВЭФ-2017, премьер Японии призвал Россию заключить мирный договор, суд арестовал школьника, устроившего нападение на школу в Ивантеевке.

Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией. «Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора», — заявил Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин исключил возможность войны из-за КНДР

 
В.Путин во Владивостоке

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Российский лидер выразил уверенность в том, что войны в регионе не будет: «Я так же, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет».

Суд арестовал устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника

 
Басманный суд г.Москвы
/ АГН "Москва"

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке. Судья огласила решение: «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года».

Путин пообещал сделать Дальний Восток важнейшим логистическим узлом мира

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Путин поприветствовал гостей ВЭФ и поблагодарил их за интерес к российскому Дальнему Востоку, его настоящему и будущему, отметив: «Динамичный рост, обновление этого региона в числе наших безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала. За последние годы мы сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы».

Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне «континентального масштаба»

 
Российско-белорусские учения / mil.by

Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде 7 сентября назвал белорусско-российские военные учения «Запад-2017» подготовкой к масштабной войне со стороны Москвы. «Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше», — заявил Порошенко, назвав одним из них учения «Запад-2017».

СМИ рассказали о подготовке ИГ волны атак на страны Запада

 
Лахур Талабани

Главарь террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади готовит новую волну террористических атак против западных стран, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя курдских контртеррористических сил Лахура Талабани.

Улюкаев ответил на вопрос о причинах худобы стихами

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания в Замоскворецком суде Москвы ответил на вопрос о причинах своей худобы. За период пребывания в СИЗО Улюкаев, по его собственным словам, похудел на 14 кг. Отвечая на вопрос о причинах такого заметного похудения – следовал ли экс-министр какой-либо диете – Улюкаев процитировал стихотворение Сергея Михалкова «Прививка»: «У меня стальные нервы или нервов вовсе нет».

Анализ ДНК опроверг отцовство Дали в отношении испанской гадалки

 
Могила Сальвадора Дали

Испанские эксперты провели анализ ДНК, сравнив генетический материал гадалки Марии Пилар Абель Мартинес и художника Сальвадора Дали. Результаты теста опровергают заявление Мартинес о том, что Дали являлся ее биологическим отцом.

В Каталонии принят закон о созыве референдума о независимости

Парламент автономного сообщества Испании Каталония принял, а председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон о проведении референдума о независимости автономного сообщества от Испании.

При взрыве на полигоне в Ленобласти погиб военный

На военном полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

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