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07 сентября 2017, 15:00
Дональд Трамп мигранты США
Анна Сакоян

США: «окно» для иммиграционной реформы

Подростки на фоне граффити
Подростки на фоне граффити
Pixabay

Американский Белый дом принял решение остановить введенную при предыдущем президенте США Бараке Обаме программу защиты от немедленной депортации нелегальных иммигрантов, ввезенных в США в детском возрасте (DACA). Но прежде чем DACA будет официально прекращена, у конгресса будет шесть месяцев на то, чтобы принять решение о судьбе таких иммигрантов.

В официальном заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его цель не в том, чтобы наказать детей (пусть уже выросших) за оплошности родителей, а в том, чтобы поддержать в США верховенство закона, за счет чего они становятся привлекательными для иммигрантов.

Программа DACA, пишет The Economist, началась в июне 2012 г. В соответствии с ней, не подлежали немедленной депортации нелегальные иммигранты, которым на тот момент было менее 31 года и которые въехали в США в возрасте моложе 16 лет. По условиям программы, это должны быть люди, учащиеся в школе или университете, либо закончившие университет. Также в момент их регистрации в программе тщательно проверялась их история — на предмет преступлений или признаков угрозы национальной безопасности.

 
Студент с книгой / pixabay.com

DACA была учреждена президентом США Бараком Обамой в обход конгресса — в качестве акта исполнительной власти. Эта инициатива сопровождалась полемикой о легитимности: многие республиканцы считали, что это было лишним свидетельством президентского произвола.

Программа должна завершиться 5 марта 2018 г. Трамп обещал прекратить ее действие до окончания этого срока, но при этом он дал конгрессу шестимесячное «окно» - возможность до марта наконец самостоятельно определиться с иммиграционными правилами. Иными словами теперь он предлагает конгрессу принять аналогичную программу, которая будет уже не президентской инициативой, а решением законодательной власти.

Проблема в том, что по этому вопросу, как и по многим другим, в конгрессе имеются большие противоречия, что затрудняет принятие решений. У многих избирателей «мечтатели» (как называют людей, на которых распространяется действие DACA) вызывали сочувствие. Но есть и те, кто занимает в отношении иммиграции более жесткую позицию.

 
Демонстранты с плакатами / pixabay.com

Politico пишет, что в свое время Обама пообещал Трампу, что если тот решит отменить DACA, то он выступит с публичными возражениями и с критикой лично Трампа. После того как DACA решили отменить, Обама действительно выпустил публичное заявление, однако в нем он критиковал исключительно Белый дом за «неправильное», «себе во вред» решение (а также конгресс, который в свое время не принял нужных решений по иммиграции), но не Трампа. Более того, заявлением все, к досаде демократов, и ограничивается: Обама не собирается устраивать митинги или высказываться в СМИ. Как и в случае с историей о доступном медицинском страховании («обамостраховании», Obamacare), он преимущественно молчит.

Пока непонятно, отмечается в другом материале Politico, смогут ли республиканцы в конгрессе найти компромисс по иммиграционной реформе до марта. Трамп еще и усложнил им задачу, потому что от конгрессменов требуется не только пересмотр программы по защите людей, иммигрировавших будучи детьми, но и переработка системы грин-карт, которую требуется перевести на основу меритократии. Есть риск, что если конгресс в установленный срок решит только часть поставленной задачи, то Трамп просто не подпишет это частичное решение.

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