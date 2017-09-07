Американский Белый дом принял решение остановить введенную при предыдущем президенте США Бараке Обаме программу защиты от немедленной депортации нелегальных иммигрантов, ввезенных в США в детском возрасте (DACA). Но прежде чем DACA будет официально прекращена, у конгресса будет шесть месяцев на то, чтобы принять решение о судьбе таких иммигрантов.

В официальном заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его цель не в том, чтобы наказать детей (пусть уже выросших) за оплошности родителей, а в том, чтобы поддержать в США верховенство закона, за счет чего они становятся привлекательными для иммигрантов.

Программа DACA, пишет The Economist, началась в июне 2012 г. В соответствии с ней, не подлежали немедленной депортации нелегальные иммигранты, которым на тот момент было менее 31 года и которые въехали в США в возрасте моложе 16 лет. По условиям программы, это должны быть люди, учащиеся в школе или университете, либо закончившие университет. Также в момент их регистрации в программе тщательно проверялась их история — на предмет преступлений или признаков угрозы национальной безопасности.

Студент с книгой / pixabay.com

DACA была учреждена президентом США Бараком Обамой в обход конгресса — в качестве акта исполнительной власти. Эта инициатива сопровождалась полемикой о легитимности: многие республиканцы считали, что это было лишним свидетельством президентского произвола.

Программа должна завершиться 5 марта 2018 г. Трамп обещал прекратить ее действие до окончания этого срока, но при этом он дал конгрессу шестимесячное «окно» - возможность до марта наконец самостоятельно определиться с иммиграционными правилами. Иными словами теперь он предлагает конгрессу принять аналогичную программу, которая будет уже не президентской инициативой, а решением законодательной власти.

Проблема в том, что по этому вопросу, как и по многим другим, в конгрессе имеются большие противоречия, что затрудняет принятие решений. У многих избирателей «мечтатели» (как называют людей, на которых распространяется действие DACA) вызывали сочувствие. Но есть и те, кто занимает в отношении иммиграции более жесткую позицию.

Демонстранты с плакатами / pixabay.com

Politico пишет, что в свое время Обама пообещал Трампу, что если тот решит отменить DACA, то он выступит с публичными возражениями и с критикой лично Трампа. После того как DACA решили отменить, Обама действительно выпустил публичное заявление, однако в нем он критиковал исключительно Белый дом за «неправильное», «себе во вред» решение (а также конгресс, который в свое время не принял нужных решений по иммиграции), но не Трампа. Более того, заявлением все, к досаде демократов, и ограничивается: Обама не собирается устраивать митинги или высказываться в СМИ. Как и в случае с историей о доступном медицинском страховании («обамостраховании», Obamacare), он преимущественно молчит.

Пока непонятно, отмечается в другом материале Politico, смогут ли республиканцы в конгрессе найти компромисс по иммиграционной реформе до марта. Трамп еще и усложнил им задачу, потому что от конгрессменов требуется не только пересмотр программы по защите людей, иммигрировавших будучи детьми, но и переработка системы грин-карт, которую требуется перевести на основу меритократии. Есть риск, что если конгресс в установленный срок решит только часть поставленной задачи, то Трамп просто не подпишет это частичное решение.