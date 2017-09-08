В среду парламент Каталонии принял закон о проведении 1 октября референдума об отделении автономной области от Испании. Конституционный суд Испании практически сразу приостановил действие этого закона.

Парламент Каталонии, пишет Financial Times, подготовил арену для развития одного из самых серьезных политических кризисов в испанской демократии начиная с 1978 г. Для выхода из состава Испании было решено провести референдум 1 октября, причем на этот раз, в отличие от предыдущих, условия референдума таковы, что его принятое на нем решение должно стать обязательным к исполнению. В среду по итогам напряженного заседания парламент одобрил правовую основу для этого референдума.

Парламент Каталонии twitter.com/parlament_cat

Испанские конституционные суды настаивают на том, что никакой референдум о независимости легальным быть не может. Правительство Испании в ответ на решение каталонского парламента стало настаивать на том, чтобы суды аннулировали закон, и пригрозили каталонскому руководству судебным разбирательством. Между тем, Каталония намерена действовать в соответствии с намеченным планом. Если по итогам референдума преобладающим будет число сторонников независимости, то в течение 48 часов после голосования парламент Каталонии должен объявить независимость. При этом у референдума нет ограничений по минимальной явке.

Таким образом, ни одна из сторон не выражает готовности к компромиссам. В связи с этим автор задается вопросом о том, каковы перспективы отделения Каталонии от Испании. Теперь, когда парламент принял закон, испанские власти начнут давить на Каталонию, чтобы в октябре референдума не было. Один из главных методов — аннулирование закона через суды (статья написана до того, как конституционный суд Испании действительно решил приостановить действие закона о референдуме). Этот маневр рискует поставить каталонцев в положение прямой конфронтации с судебной системой страны. Также власти, скорее всего, будут выдвигать различные правовые претензии к каталонским лидерам.

Но все это едва ли сможет предотвратить референдум, потому что сепаратисты настроены крайне решительно. За отделение от Испании выступает правительство Каталонии, избранное в прошлом году. Этим избранием оно мотивирует легитимность своих действий, которые отвечают воле их избирателей, и эта легитимность имеет, с их точки зрения, более высокий статус, чем легитимность относительно правовых представлений Мадрида. Кроме того, испанские суды уже неоднократно высказывали мнение, что такие референдумы нелегальны (потому что организовывать их может только центральное правительство), а каталонским политикам не раз угрожали судебными разбирательствами. Таким образом, эти действия едва ли могут стать помехой проведению референдума.

Мотопробег в поддержку референдума за отделение Каталонии Núria

На самом деле, отмечает автор, у центрального испанского правительства есть еще методы, к которым оно пока не прибегало и к которым, вероятно, оно и не хочет прибегать. Например, оно может попросить каталонскую полицию конфисковать урны для бюллетеней. Также оно могло бы лишить Каталонию автономии и отправить туда свою полицию. Но здесь важно не перегнуть палку. Правительство, конечно, должно продемонстрировать непреклонность в вопросах соблюдения права, но оно совершенно не заинтересовано в том, чтобы еще больше разжигать сепаратистские настроения.

Большинство аналитиков, заключает автор, склоняются к тому, что 2 октября Каталония независимой не станет, потому что суды, скорее всего, традиционно постановят, что голосования было юридически ничтожным. Даже если референдум действительно состоится, и перевес будет в пользу отделения от Испании, скорее всего, его значение сведется к тому, чтобы стать очередным инструментом борьбы в руках сепаратистов, но венцом этой борьбы он едва ли станет.