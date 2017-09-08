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08 сентября 2017, 18:42
Венгрия Евросоюз Румыния Украина
Георгий Чижов

Украинское образование и права нацменьшинств

Киев, площадь Независимости
Киев, площадь Независимости
pixabay.com

Внешнеполитические ведомства Венгрии и Румынии выразили обеспокоенность новым украинским законом об образовании, предусматривающим отказ от образования на языках национальных меньшинств, начиная со средней школы. При этом высказывание МИД Венгрии было очень резким.

Это решение Киева противоречит ценностям ЕС и стало для Венгрии «ударом в спину», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального саммита министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», – цитирует информационное агентство ТАСС перевод его заявления венгерскому агентству MTI.

В то же время в МИД Румынии выразили обеспокоенность новым законом и отметили, что тема образования на родном языке для этнических румын на Украине остается приоритетной в рабочей повестке государственного секретаря Виктора Микулы, который будет находиться в Киеве на следующей неделе. «Ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству на Украине, будут сохранены. Подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этой проблематике», – приводит информационное агентство РИА Новости сообщение ведомства.

Добавим, что в некоторых областях самой Украины новый закон также вызвал достаточно бурную реакцию. Так, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать этот закон, объясняя это тем, что документ противоречит Европейской хартии региональных языков, закону «О национальных меньшинствах на Украине» и некоторым международным договорам. Соответствующее обращение Москаль разместил на своем официальном сайте.

 
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области

Между тем в новом законе об образовании языковой вопрос определенно не относится к самым важным. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Новый закон об образовании был принят в рамках так называемой образовательной реформы, где вводится довольно много новшеств в самых разных аспектах – от содержания программ до организационных форм обучения, его продолжительности и тому подобного. Языковый момент там, мягко говоря, не самый важный. И, на самом деле, совершенно не такой скандальный, как пытаются представить российские СМИ и венгерские политики.

Дело в том, что в Украине еще с советских времен существую школы, в которых класса до пятого-шестого вообще обучение может проходить только на языке национальных меньшинств. В первую очередь это касается русских школ. В старших классах появляется все больше предметов на украинском, и в конечном счете выпускники должны сдавать на украинском языке аналог российского ЕГЭ.

Собственно, в новом законе изменений немного: там предполагается, что предметы на украинском языке в школах национальных меньшинств должны появляться раньше и их должно быть больше. А к выпускным классам в программе на языках национальных меньшинств должны оставаться только соответствующие гуманитарные предметы – литература на данном языке, история, культура и так далее.

Насколько я понимаю, это как раз совершенно нормальная европейская практика. Экзотикой мне кажется скорее нынешнее положение вещей, когда в школах национальных меньшинств предметы на государственном языке возникают так поздно. По большей части это – наследие Советского Союза и касается в основном русских школ.

 
Разбитый советский памятник на улице в Киеве / pixabay.com

В советское время в Украине были школы, где украинский, конечно, преподавался, но на него не обращали особого внимания, обучение преимущественно велось на русском. Но в некоторых областях Украины есть и другие компактно проживающие национальные меньшинства. В частности, в Закарпатской области. Территория Закарпатья около 900 лет до окончания Первой мировой войны фактически входила в состав Австро-Венгрии. После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и после Венгерской революции эту территорию отобрали и передали в состав Чехословакии. Перед Второй мировой войной ее опять ненадолго забрала себе Венгрия, а в конечном итоге в 1946 году Закарпатская области вошла в состав Украинской ССР.

Сейчас в Закарпатье фактически остался один район, где венгры являются не меньшинством, а большинством, – это Береговский район Закарпатской области. На венгерском языке там обучается больше школьников, чем на украинском. То есть их больше в венгерских школах. И хотя все, по идее, сдают аналог на ЕГЭ именно на украинском, если приехать в Береговский район, можно столкнуться с тем, что многие люди не говорят или почти не говорят ни по-русски, ни по-украински, а владеют только венгерским. Это, в общем, тоже не совсем нормальная ситуация.

Ну, и в районах вокруг Береговского существует довольно значительное венгерское меньшинство. Но почему именно венгры сейчас подняли такой шум? Мы знаем, что нынешнее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном заигрывает с национально-ориентированными силами. У Венгрии действительно есть основания обижаться на результаты Первой и Второй мировых войн, потому что в состав стране не вошли довольно много территорий, исторически населенных венграми – причем территорий со всех сторон, буквально в пользу всех соседей отрезали по кусочку земель, которые Венгрия имеет основания считать своими. Так что реваншистские настроения там сильны.

Есть в Венгрии такая националистическая партия – «Йоббик», и Виктор Орбан искусно на этом играет. «Йоббик» является партией праворадикальной – и это одна из тех партий, с которыми активно заигрывает Российская Федерация. А Орбан в итоге демонстрирует Евросоюзу, что его правящая партия – не самая радикальная в сравнении с нею. Но он в результате вынужден поддерживать эти националистические настроения. Думаю, что все возмущение венгерской стороны лежит в русле этой политики. Но в реальности я не вижу серьезных ограничений прав национальных меньшинств.

 
Члены партии "Йоббик"

Я слышал, что румынская сторона тоже сделала некое заявление. Румынское и молдавское меньшинство в Украине тоже есть – и в Одесской области, и в Черновицкой. Ну, оно, может быть, не так сконцентрировано, как венгры в Закарпатье, особенно в Береговском районе. Но еще раз скажу: на мой взгляд, в нормах нового закона об образовании не содержится ничего такого, что противоречило бы европейским принципам. Более того, если что-то такое действительно содержится, то Европа, думаю, немедленно отреагирует. Потому что есть Венецианская комиссия, которая внимательно смотрит на украинское законодательство.

Так что если что – мы услышим какие-то взвешенные голоса из Европы. Но мне кажется, что этого не произойдет, потому что все права национальных меньшинств при реформе вполне соблюдаются. Что касается численности школ национальных меньшинств, то я знаю, что, например, во Львове (где образование на русском языке, как можно предположить, является одним из наименее востребованных) все еще существует пять русских школ», – объяснил Георгий Чижов.

Говоря о том, почему тон высказываний румынского внешнеполитического ведомства оказался значительно более сдержанным, нежели тон их венгерских коллег, он высказал мнение, что со стороны румынских властей высказывание «обеспокоенности» было как раз формальностью.

«Думаю, румынские власти здесь несколько перестраховались – чтобы, с одной стороны, собственное население не обвинили их в том, что Венгрия защищает своих, а они, мол, своих защитить не хотят. То есть они формально высказались – тем более, что для румынского меньшинства это вряд ли серьезная проблема. По крайней мере, такого компактного проживания румын, как компактно проживают венгры в Береговском районе Закарпатья, на территории Украины нет. Все румыноговорящие так или иначе вовлечены в украинскую среду», – сказал Георгий Чижов.

В то же время, комментируя сообщения об обращении губернатора Закарпатья к президенту Украины с просьбой наложить вето на закон, эксперт выразил удивление таким оборотом дел.

«Честно говоря, меня это удивляет. Ну, возможно, губернатор решил пойти навстречу венгерскому меньшинству, которого в области не так уж и мало. Я помню, что Геннадий Москаль, когда был принят так называемый «языковой закон Колесниченко-Кивалова» (это случилось еще при Януковиче), который до сих пор формально действует, хотя реально не действовал никогда, – так вот, Геннадий Москаль, который тогда был народным депутатом, как раз троллил администрацию президента, направляя запросы на разных языках национальных меньшинств. Тем самым он показывал абсурдность той роли языков меньшинств, которую формально допускал этот закон. Так что довольно странно выглядит именно его выступление по этой теме.

Я помню, как в России довольно давно проходила кампания о том, как Латвии дискриминируют русское население. Там, по-моему, в их законе об образовании шла речь о том, что начиная с восьмого класса не менее 75% предметов должны преподаваться на государственном языке. Если вдуматься, ничего дискриминационного в этой мере не было. Вот что-то подобное сейчас происходит и на Украине.

На мой взгляд, это нормально, если взять даже российские нормы для сравнения. В России существуют школы с так называемой «этнической компонентой»: там идет обычная русскоязычная программа, а национальные языки, предметы на них занимают достаточно небольшое место в расписании. Так что хотя с политической точки зрения внимание России к вопросу об образовании в Украине неудивительно, со смысловой все-таки должно удивлять, что она на это обращает такое внимание.

Может быть, на этом скоро все и утихнет – суть образовательной реформы ведь совершенно не в этом», – отметил Георгий Чижов.

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