Госсовет изучает инструменты для поддержки Дальнего Востока, причем речь идет не только о поддержке экономики макрорегиона, но и поддержке его населения, пишет газета «Коммерсантъ». Предполагается, что предложение новых льгот и субсидий поможет остановить отток населения и обеспечить рентабельность крупным проектам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета похвалил его членов за то, что те научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, создали 18 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток, привели в действие программу «Дальневосточный гектар». Однако, по его словам, добиться позитивных изменений в жизни обитателей региона еще не получилось. Президент напомнил о значительной депопуляции, отмечающейся в регионе, и призвал работать над тем, чтобы сделать жизнь его жителей комфортнее.

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Он также затронул тему иностранных инвесторов в экономику региона, заявив на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, что при определенных объемах вложений средств в развитие Дальнего Востока им будут предоставлены преимущества в получении российского гражданства, передает информационное агентство ТАСС.

Побеседовать о проблемах территории и возможностях ее развития с «Полит.ру» согласился Владимир Климанов, экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС.

«Дальний Восток – это значительная часть территории нашей страны, но это – часть с достаточно малым населением. Это всем известный факт, и понятно, что учет интересов Дальнего Востока будет обуславливаться скорее не долей региона в численности населения, а его геополитическим значением для России. В этой связи очевидно, что со стороны федерального бюджета регионы Дальнего Востока в любом случае будут получать дополнительную поддержку, но многие механизмы поддержки для этих регионов будут отличаться от механизмов, применяемым на других территориях нашей страны.

Поэтому именно на Дальнем Востоке возникла идея новой формы поддержки локальных участков территорий для привлечения инвесторов, в том числе и зарубежных инвесторов, в виде территорий опережающего развития. Опыт из создания пока достаточно небольшой – они формируются чуть больше двух лет. Поэтому говорить о том, что это безусловно успешный инструмент для привлечения инвесторов на эту территорию, пока еще рано. Тем не менее, в целом подобного рода зоны или территории, создающие условия для опережающего роста по отношению к иным территориям, необходимы. И именно данные точки, наверно, и следует рассматривать прежде всего как точки роста экономики всего макрорегиона.

Владимир Путин в режиме видеоконференции дает старт предприятию во время осмотра выставки ТОР kremlin.ru

ТОРы, территории опережающего развития, уже возникли не только на территории Приморья, но и в Амурской области, на Сахалине, Камчатке. Они даже возникают сейчас и в других макрорегионах страны, поскольку могут создаваться на территориях моногородов, закрытых административно-территориальных образований. И они действительно становятся точками роста для разных территорий.

Одной из таких точек роста на территории непосредственно Дальнего Востока (может быть, даже основной точкой роста) является город Владивосток, где в эти дни проходит Восточный экономический форум. И специально принятый федеральный закон создает массу условий для того, чтобы этот город и дальше активно развивался с привлечением туда инвесторов, а также просто туристов из-за границы, - с тем, чтобы создавались условия для укоренения населения на Дальнем Востоке.

Точками роста на Дальнем Востоке можно считать и некоторые территории, в которых создаются крупные производства – как, например, газохимический комбинат в Амурской области в Свободном, или же как космодром «Восточный». Так что говорить о том, что точек роста в макрорегионе нет, нельзя: они есть, они будут и далее развиваться – что в целом будет способствовать развитию этой территории.

Если же говорить о том, как можно удержать население на Дальнем Востоке, поскольку это является наиболее существенной проблемой последних двух-трех десятилетий (проблема депопуляции населения на Дальнем Востоке давно известна), то здесь решение может быть только комплексным. Оно должно включать в себя как вопросы экономического развития территории путем создания новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных (а это связано как раз с той инвестиционной деятельностью, которая привязана к ТОРам или другим подобным территориям), так и решение ряда социальных проблем и вопросов различного рода поддержки населения.

Нельзя сказать, что уникальной палочкой-выручалочкой тут будет программа «Дальневосточный гектар», но, тем не менее, это правильный шаг в сторону того, чтобы население, которое стремится жить в регионе и далее, получило хотя бы выгоды от наличия собственного земельного участка для проживания и какой-либо деятельности. И это нельзя не учитывать.

Кроме того, очень правильные идеи звучат относительно того, чтобы в городах Дальнего Востока создать комфортную среду. Здесь нельзя не отметить, что Владивосток еще лет десять назад представлял собой вообще другой город. Вряд ли в России вообще есть еще столь значительные трансформации городского пространства за последние десятилетия, как та трансформация, которая произошла во Владивостоке.

Раньше этот город существовал исключительно, как всем казалось, «для железа»: в нем кругом располагались разного рода портовые сооружения, склады, войсковые части, что угодно еще из этой серии, но не то, что создает комфорт для проживания горожан, и город не был связан воедино, интегрирован столь плотно, как того хотелось бы. Но после проведения там саммита АТЭС, строительства гигантских портов, возникновения нового кампусного Дальневосточного университета, других преобразований городской среды в центре мы можем уверенно говорить, что Владивосток шагнул сразу на несколько десятилетий вперед с точки зрения комфортности городской среды.

Позитивные изменения в городской среде в эти годы наблюдались и в Хабаровске, где благодаря конкурентной позиции краевой и городской администрации была значительно облагорожена территория в центральной части города. Отмечались таких изменения и в других города Дальнего Востока. Но в целом нужно сказать, что мы понимаем: из-за особенностей географического положения, особенностей климата, непривычного для жителей европейской части страны, здесь еще нужно приложить массу усилий, чтобы городская среда в населенных пунктах Дальнего Востока стала комфортной для проживания и жизнедеятельности населения», – сказал Владимир Климанов.

Губернатор Вячеслав Шпорт осматривает строящиеся объекты в Хабаровске khabkrai.ru

Говоря федеральных программах развития, в которых, по словам президента России, недостаточное внимание уделяется Дальнему Востоку, эксперт высказал мнение, что такой подход мог иметь место, поскольку дола этого макрорегиона в экономическом потенциале страны пока невелика.

«Мне кажется, это обусловлено тем, что доля Дальнего Востока в экономическом потенциале страны и численности населения действительно невысока. И то внимание, которое уделялось другим регионам, связано именно с пропорциональностью этого внимания по отношению, в частности, к численности населения.

Надо отметить, что с 2017 года изменился принцип формирования и корректировки государственных программ и федеральных целевых программ. И Минвостокразвития, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, во всех случаях выступает теперь в качестве третьего обязательного министерства, на согласование с которыми отправляются проекты таких документов всеми другими министерствами. То есть учет дальневосточной тематики теперь обязателен при формировании и корректировке государственных и федеральных целевых программ», – объяснил Владимир Климанов.