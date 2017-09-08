Администрация соцсети Facebook закрыла до 80% групп, созданных компаниями, связанными с санкт-петербургским «Агентством интернет-исследований». Эта компания более известна как «фабрика троллей». Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источник. Facebook вычислила принадлежность групп к «фабрике троллей» по рекламным кампаниям, пояснил собеседник издания.

По информации издания, всего было закрыто 25 таких групп. Их аудитория могла достигать 3 млн подписчиков. Также были закрыты 32 группы в Instagram и около 50 аккаунтов в Twitter. Особо отмечается, что большая часть заблокированных сообществ создавались под проведение предвыборной кампании в США 2016 года. После выборов активность сообществ снижалась, поясняет The Bell.

Аудитория оставшихся групп все еще поддерживается на прежнем уровне — видимо на случай, если они снова понадобятся. Сохранившиеся группы, пишет издание, вряд ли будут заблокированы, потому что большая часть состоящих в них пользователей — реальные люди, а не боты.

Головы каменных троллей / pixabay.com

Напомним, ранее директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос в своем блоге написал, что в 2015-2017 годах с недостоверных учетных записей, которые могут быть связаны с Россией, была приобретена политическая реклама, чье содержание носило вызывающий разногласия характер. При этом он отметил, что тема сообщений не касались выборов и кандидатов в президенты США. В тоже время Стамос написал, что все результаты исследований будут переданы американским властям именно в рамках расследования возможного влияния Москвы на эти выборы. Газета The Washington Post писала, что покупкой рекламных роликов занималась «"фабрика троллей", известная продвижением пропаганды Кремля».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к якобы покупке российскими ботами политической рекламы в Facebook или других сетях.

«Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем. Тем более, мы не имеем к этому никакого отношения, к этим делам», — цитирует Пескова РИА Новости. «Мы просим нас не ассоциировать с этой историей про Facebook», — добавил он.

Напомним, считается, что сотрудники «Агентства интернет-исследований» за деньги пишут комментарии и посты в ключевых социальных сетях, поддерживая те или иные политические позиции. Компанию связывают с предпринимателем из Санкт-Петербурга, «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

Евгений Пригожин / praktika.ru

Как писало издание РБК в марте 2017 года, с «фабрикой троллей» связана также группа не слишком известных интернет-изданий с общей аудиторией 35 миллионов пользователей в месяц (из них самое крупное — Федеральное агентство новостей).

В Соединенных Штатах подозревают, что российские спецслужбы пытались оказать влияние на ход выборов президента в 2016 году. Причем использовались различные способы: кибератаки на сервисы, которые использовались при голосовании, а также пропаганда, распространение фальшивых новостей и т. д. Москва категорически отрицает саму вероятность того, что могла быть совершена попытка вмешательства в американские внутренние дела.