В статье «Деньги не пухнут» «Коммерсантъ» пишет, что 2 трлн рублей для военных, строителей дорог и спецмедицины нет даже в Минфине.

«"Яндекс" пролез в окно выбора»: компания нарастила долю в мобильном поиске.

«Строительным СРО грозит чистка»: Минстрой и Ростехнадзор разошлись в том, насколько она должна быть жесткой.

«Минюст сверил дело Навального с практикой ЕСПЧ»: ведомство выступает против признания его политическим.

РБК в статье «"Сахалин-1" оставят американцам» пишет, на каких условиях будет урегулирован спор с Exxon.

Как работает система контроля операторов сети, описывается в статье «"Ревизор" на порядок сократил доступ к запретному».

Как люди разного возраста копят на пенсию, можно узнать из статьи «Процент на старость».

«Известия»: «Минтранс планирует отменить транспортный налог». Вместо него предлагается введение экологического сбора.

«За рубеж выпустят только пунктуальных»: задержка чартеров обернется для нарушителя запретом на международные полеты.

«Малый бизнес предлагают допустить к федеральной собственности»: Минэкономразвития подготовило законопроект о расширении преференций предпринимателям.

«Газета.ru» в статье «Дальний Восток: деньги приходят, а люди бегут» пишет о том, как на Восточном экономическом форуме удалось заключить соглашений на 2,5 трлн рублей.

«Смерть "Арарата" оказалась клинической»: спонсор вложил в команду 85 млн рублей.

«Пенсионеры могут получить прибавку перед выборами»: ПФР направит около 100 млрд рублей на доведение пенсий до прожиточного минимума.

The Economist: «Негде спрятаться. Что машины могут разглядеть в вашем лице» (Nowhere to hide: What machines can tell from your face). Материал о жизни в эпоху машинного распознавания лиц.

«Неоконченные дела в Берлине: Почему Ангела Меркель заслуживает того, чтобы победить на немецких выборах» (Unfinished business in Berlin: Why Angela Merkel deserves to win Germany’s election). И почему в ходе своего (почти неизбежного) четвертого срока ей необходимо действовать более решительно, чем прежде.

Bloomberg: «Европейский центробанк проявляет разумную терпеливость в условиях слабой инфляции» (Europe's Central Bank Is Wise to Be Patient With Low Inflation). Председатель ЕЦБ Марио Драги не собирается торопиться с принятием решений по дальнейшей стратегии.

«Европейские мусульмане более интегрированы, чем вы думаете» (Europe's Muslims Are More Integrated Than You Think). Разговоры об иммиграции полны неточностей. Одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что мусульмане, живущие в Европе, плохо адаптировались к среде, и это создает угрозу терроризма.

The Wall Street Journal: «Тереза Мэй столкнулась в парламенте с большим испытанием в связи с Brexit'ом» (Theresa May Faces Big Brexit Test in Parliament). Премьер-министр Британии Тереза Мэй разбирается с первым крупным парламентским противостоянием в связи с планами по отделению Британии от ЕС.

«В Сирии, где ИГ терпит поражение, замаячил новый конфликт» (In Syria, New Conflict Looms as ISIS Loses Ground). По мере того как террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) сдает позиции, возрастает противостояние между сирийской правительственной армией и курдским ополчением, возглавляемым США.