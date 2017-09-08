Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов назвал бюджетный маневр в сфере образования и науки провальным. Вместо того, чтобы перебрасывать деньги на развитие человеческого капитала, все большая часть бюджета тратится на оборону, безопасность и текущие нужды.

В принципе, это почти все, что нужно знать о либералах, которые, якобы, оказывают какое-то влияние на принятие ключевых решений. Может быть у них хорошо получается писать стратегии и программы, может быть они хорошо вступают в прессе и на симпозиумах, но их мысли и идеи далеко не всегда претворяются в жизнь. Кого-то это, конечно, радует, кого-то, несомненно, огорчает, но, в любом случае, стоит принять этот факт.