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08 сентября 2017, 09:57
КНДР Россия США Южная Корея ядерное оружие
Андрей Ланьков

КНДР и ее ядерная программа. Чего ожидать?

Ким Чен Ын осматривает новый ядерный заряд
Ким Чен Ын осматривает новый ядерный заряд
Rodong Sinmun

В попытке повлиять на Северную Корею США предложили на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по дополнительным санкциям в отношении КНДР. Россия изучит этот документ и примет решение – так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о том, будет ли Москва, подвергающая сомнению действенность санкций против КНДР, использовать право вето при голосовании по проекту.

«Мы должны будем работать над проектом резолюции, а там посмотрим», – приводит информационное агентство ТАСС слова Ушакова.

Мнение о том, к чему может привести ход событий, по просьбе «Полит.ру» высказал Андрей Ланьков, кореевед, публицист, кандидат исторических наук. Проанализировав происходящее, он пришел к выводу, что ситуация чревата определенными рисками, в том числе и для России, однако способов остановить процесс в настоящее время нет.

 
Андрей Ланьков

«Чем все это кончится? Я думаю, что нас ожидают еще год-два, а может быть, и три-четыре года периодических кризисов. Северная Корея, естественно, будет продолжать взрывать заряды и запускать ракеты – ей ведь нужно доводить технику до кондиции. Такие действия часто описываются в прессе, в том числе и российской, как «провокации». Я считаю, что этот термин неприемлем, потому что делается это не из политических, а из сугубо военно-технических соображений. Северокорейцы работают над ядерными устройствами, работают над ракетами, и их нужно испытывать – без испытаний это ведь просто куски металла. Поэтому эти испытания, естественно, будут проводиться.

Судя по всему, они сейчас проводят испытания, игнорируя политический контекст. Ну, типа: вот, инженеры наконец решили какую-то проблему, и нужно теперь посмотреть, как это работает. Соответственно, главный конструктор приходит к Ким Чен Ыну и говорит: «А теперь, товарищ маршал, разрешите стрельнуть!» И Кем Чен Ын говорит: «Ну давай, стреляй!» Примерно так, и это будет происходить еще несколько раз как минимум. Может, нас ждет еще пара ядерных взрывов (а может быть, и нет – не исключено, что они уже все сделали, что хотели). И с большой вероятностью нас ждет еще несколько запусков ракет, каждый из которых будет вызывать очередной приступ такой вот истерики. Тем не менее, остановить процесс нельзя.

 
Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении первых испытаний водородной бомбы. 7 января 2016
Rodong Sinmun

Короче говоря, Северная Корея становится ядерной державой, полноценной ракетной ядерной державой, способной нанести ядерный удар по территории США, а заодно – и по территории других стран, которые Северной Корее не понравятся.

В России могут по этому поводу испытывать злорадство, считая, что все это – действия против «зловредных пиндосов», а России это не касается, но это, конечно, не так. Во-первых, создается впервые в истории прецедент, когда страна, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, из этого договора вышла, безнаказанно создала ядерное оружие, используя полученную в рамках договора технологию. Понятно, что этим прецедентом могут со временем воспользоваться другие страны – в том числе и те, у которых Россия вызывает куда больше негативных эмоций, чем Америка.

Кроме того, при всей адекватности северокорейского руководства (а оно реально состоит совсем не из безумцев), все равно определенные проблемы там могут возникнуть. Учитывая высокую централизацию принятия решений, нет уверенности в том, что Кем Чен Ын всегда сохранит достаточное спокойствие духа и здравость оценок для того, чтобы принять правильное решение в условиях серьезного стресса. То есть, возможно начало войны просто из-за вспыльчивости, ошибок разведки и неверных решений.

 
Митинг в Пхеньяне
Rodong Sinmun

Наконец, существует угроза несанкционированных запусков из-за технических неполадок. Кроме того, чем больше ядерных стран на свете, тем выше вероятность утечек и материалов, и технологий.

Также существует небольшая, но реальная вероятность того, что успех северокорейской ядерной программы запустит гонку ядреных вооружений в регионе. В частности, в Южной Корее уже всерьез стали говорить о разработке ядерного оружия. Я, честно говоря, не думаю, что это дело продвинется сильно дальше разговоров, но полностью исключать возникновение ядерной Южной Кореи в нынешней ситуации уже нельзя. Если это все-таки произойдет, то за этим может последовать и ядерная Япония, и ядерный Тайвань, и даже ядерные государства Юго-Восточной Азии – Вьетнам, например.

Понятно, что такой поворот событий будет означать крах режима нераспространения. Радоваться этому России, в общем-то, не следует в том числе и потому, что у России приходится очень много ядерных килотонн на каждый миллион долларов ВВП, так как при относительно слабой экономике Россия имеет очень мощные ядерные силы. Разумеется, Россия заинтересована в сохранении нынешнего режима нераспространения, который придает ей и другим официально признанным ядерным государствам весьма серьезные военные и политические преимущества. Так что массовое распространение ядерного оружия повредит всем официально признанным ядерным державам – но в целом Россия, наверное, пострадает от этого больше, чем, скажем, Америка или Китай.

 
Подводная лодка с ядерными ракетами / YouTube.com

Тем не менее, при всех этих грустных перспективах никаких реалистичных путей для решения вопроса в настоящее время не наблюдается. Есть надежда на то, что удастся договориться о замораживании северокорейской ядерной программы, но такие переговоры в ближайшие годы малореалистичны.

Других вариантов не просматривается вообще – вне зависимости от того, о чем говорят дипломаты, задача которых зачастую состоит не в том, чтобы решить проблему, сколько в том, чтобы показать достоинство, миролюбие и мудрость своей страны», – сказал Андрей Ланьков.

Ранее эксперт разобрал ситуацию, возникшую в связи с тем, что КНДР продвигается к достижению целей своей ядерной программы значительно быстрее, чем ожидалось большинством специалистов. 

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