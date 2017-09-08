Топ новостей 8 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдеп призвал отказаться от политики «око за око» с РФ, опубликованы итоги опроса россиян о голосовании на выборах президента, а ученые обсуждают последствия второй мощной вспышки на Солнце.

Обыск на крыше представительства России в США / YouTube.com

В Госдепе США заявили, что в Вашингтоне рассчитывают на улучшение отношений с Москвой. «Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического "око за око"», — отметили дипломаты, пояснив, что обе страны имеют множество сфер для сотрудничества.

Закрыв 6 дипзданий России и устроив обыск, Госдеп решил, что больше не хочет ответов "око за око". Т.е. не хочет лишиться еще 150 дипломатов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 сентября 2017 г.

Две три опрошенных россиян (66%) отдали бы свои голоса за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос ФОМ. 39% опрошенных россиян заявили, что «безусловно доверяют» действующему главе государства, еще 40% дали ответ «скорее доверяю».

А если бы социологи написали что-то другое, они бы в ближайшее воскресенье остались бы без работы pic.twitter.com/ATX9VzyWwZ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 8 сентября 2017 г.

Флаги Каталонии на балконе / pixabay.com

Парламент Каталонии принял закон о регулировании порядка выхода автономного сообщества из состава Испании. Данный проект закона поддержал 71 парламентарий, против проголосовали 10. Во время процедуры голосования воздержавшихся не было. Теперь правительству Испании предстоит оспорить данный закон в конституционном суде.

Spain's Constitutional Court threats to ban from office the whole (!!) Catalan gov for organising the 1-O indyref. Unworthy of a EU state. pic.twitter.com/Z66qHQMOsI — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 8 сентября 2017 г.

Минобороны заявило, что при атаке ВКС в Сирии ликвидирован «министр войны» «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Гулмурод Халимов. Удар был произведен по командному пункту террористов у сирийского Дейр-эз-Зора. Халимов погиб во время совещания.

Авиаударом #ВКС РФ в р-не Дейр-эз-Зор уничтожены около 40 боевиков ИГИЛ, в том числе 4 влиятельных полевых командира https://t.co/YymfByT0GI pic.twitter.com/AYSKUX6qBZ — Минобороны России (@mod_russia) 8 сентября 2017 г.

Старый автомобиль / pixabay.com

Минтранс может предложить замену транспортного налога на экологический сбор. Основаниями для его расчета станут данные из техпаспорта машины, в котором указаны ее параметры по выбросам углекислого газа. Налог не будет меняться в зависимости от региона.

скорее всего россияне будут платить транспортный налог и экологический сбор https://t.co/B1zzMJ9699 — недруги за бугром (@Lndcalling) 8 сентября 2017 г.

Расходы мэрии Москвы на празднование Дня города достигли рекорда в 741,9 миллиона рублей. На праздничное оформление уйдет 360,1 миллиона рублей, а на организацию мероприятий — 229,9 млн. Всего на одного москвича будет потрачено 60 рублей против, к примеру, 2,9 рубля в Петербурге.

Когда увидите третью перекладку плитки и подсветку деревьев за миллиарды - знайте, это образец эффективных трат! pic.twitter.com/DW8hdsQnIT — Alexey Navalny (@navalny) 8 сентября 2017 г.

Депутат Госсобрания Республики Саха Николай Румянцев за рулем автомобиля сбил трех человек, один из них скончался. Пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном месте. Сам Румянцев был пьян. Интересно, что ранее он стал одним из инициаторов закона о трезвости.

Пьяный депутат сбил трех пешеходов Якутии, один из них погиб



Это всё, что вы должны знать о пользе депутатов рф кроме огромной зарплаты. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 8 сентября 2017 г.

При обрушении стены бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе на улице Фадеева несколько человек пострадали. В числе пострадавших оказались семь человек, в том числе - один ребенок.

Публикуем кадры с места обрушения стены в кинотеатре в Балашихе https://t.co/ov9Yu2SW55 pic.twitter.com/9g7bFbGiQ3 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 8 сентября 2017 г.

Красная площадь. Мавзолей / pixabay.com

Правительство направило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о перезахоронении тела Владимира Ленина. В кабмине заявили,что он «допускает не согласующуюся с действующим законодательством возможность осуществления, вопреки прижизненной воле погребенного лица, эксгумацию его останков по желанию его супруга, близких родственников или лица, обратившегося с ходатайством об этом».

Медведев говорит

- Денег нет на захоронение, Владимир Ильич! Держитесь там в мавзолее. Хорошего вам настроения. https://t.co/75PjKzr8zU — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 8 сентября 2017 г.

На Солнце 7 сентября между 17:00 мск и 18:00 мск произошла вторая за неделю мощная вспышка. Ее зафиксировал спутник GOES-15. Ей был присвоен наивысший класс активности — Х.

Космический аппарат SOHO передал кадры выброса корональной массы, вызванного в результате мощной вспышки, которая произошла вчера на Солнце pic.twitter.com/w6o7xni37T — N + 1 (@nplusodin) 7 сентября 2017 г.

На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка

Взрыву был присвоен балл X9.3

Волны завтра дойдут Землиpic.twitter.com/zNXPp2hERB — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 7 сентября 2017 г.