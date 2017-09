Топ новостей 8 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдеп призвал отказаться от политики «око за око» с РФ, опубликованы итоги опроса россиян о голосовании на выборах президента, а ученые обсуждают последствия второй мощной вспышки на Солнце.

В Госдепе США заявили, что в Вашингтоне рассчитывают на улучшение отношений с Москвой. «Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического "око за око"», — отметили дипломаты, пояснив, что обе страны имеют множество сфер для сотрудничества.

Две три опрошенных россиян (66%) отдали бы свои голоса за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос ФОМ. 39% опрошенных россиян заявили, что «безусловно доверяют» действующему главе государства, еще 40% дали ответ «скорее доверяю».

Парламент Каталонии принял закон о регулировании порядка выхода автономного сообщества из состава Испании. Данный проект закона поддержал 71 парламентарий, против проголосовали 10. Во время процедуры голосования воздержавшихся не было. Теперь правительству Испании предстоит оспорить данный закон в конституционном суде.

Spain's Constitutional Court threats to ban from office the whole (!!) Catalan gov for organising the 1-O indyref. Unworthy of a EU state. pic.twitter.com/Z66qHQMOsI