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08 сентября 2017, 12:01
банковский сектор Центробанк
Симон Жаворонков

«Траст» в дырочку

Офис банка "Траст"
Офис банка "Траст"
vesti.ru

Дыра в банке «Траст», то есть превышение обязательств над активами, за месяц увеличилась на 200 млрд рублей и достигла 317 млрд. Вполне вероятно, что ничего особенного руководство банка в августе не предпринимало, все произошло «само собой». Но это лишняя иллюстрация того, насколько банковский рынок контролируется Центральным банком. Видимо, слабее, чем принято думать.

Информация о резком увеличении дыры в банке появилась в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, где в том числе и банки обязаны ежемесячно публиковать основные данные о своей деятельности.

Этот отчет привлек к себе внимание в первую очередь потому, что банк «Траст» с конца 2014 года находится на санации «Открытие Холдинг», то есть «Траст» уже несколько недель является государственной собственностью.

 
fedresurs.ru

В качестве одной из ключевых причин проблем называлось приобретение крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — группы «Росгосстрах».

Самое интересное, что увеличение дыры в «Трасте» на 200 млрд за один месяц, скорее всего, свидетельствует не о паническом выводе денег, а о качестве управления. 200 млрд — это более 60% активов банка. Руководитель рейтингования российских банков в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings Александр Данилов в разговоре с РБК отметил, что за последнее время появлялись сообщения о том, что «Траст» одобрял крупные межбанковские кредиты — вполне вероятно, что эти кредиты были в пользу «ФК Открытие». 

 
Бывшие сотрудники банка "Траст", обвиняемые в растрате 14,6 млрд руб.
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

При этом банкиры, которые занимаются санацией, рассказали РБК, что практика предоставлять ликвидность со стороны оздоравливаемого банка банку-санатору является распространенной, поэтому считать ее ненормальной нельзя. Также часто санируемые банки используются для того, чтобы перевести на их баланс токсичные активы: дело в том, что ЦБ допускает несоблюдение санируемыми банками некоторых своих требований.

Так что вполне вероятно, что переоценка активов «Траста» не выльется в новые траты для Центрального банка. Но при этом в очередной раз становится ясно: несмотря на то, что Центральный банк обладает гигантскими контрольными полномочиями и при желании может отслеживать чуть ли не каждый банковский перевод, контролировать всю ситуацию в банковской отрасли ему не под силу.

Отметим, что в последние месяцы многие банки, причем достаточно крупные, испытывают серьезные проблемы. Так, у РСХБ есть проблемы с резервами, МКБ, как считается, кредитует компании, которые принадлежат владельцу банка и т.д. На банкротство всех этих банков у АСВ просто не хватит денег, поэтому Центральный банк сейчас старается спасти как можно больше банков.

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