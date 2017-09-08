У цифровой революции есть не только положительные стороны — она может привести к исчезновению многих профессий. Об этом на Московском финансовом форуме с беспокойством заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нужно понимать, что цифра и в нашей стране, и во всем мире, конечно, — это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того самого финансового сектора, технологии блокчейна, криптовалюты», — сказал глава российскго правительства.

«Технологическая трансформация на базе цифровой экономики может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить, с другой стороны, целые профессии, усилить риски поляризации доходов. И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости и модернизации государственного аппарата», — добавил Медведев.

Почетный караул у стен Кремля / pixabay.com

Отметим, что скрытая, или замаскированная, безработица уже сейчас является большой проблемой для России. Так, например, в стране более 700 тысяч частных охранников, штатная численность МВД — более 900 тысяч человек. Иными словами, более 1,5 миллионов человек занимается охранной деятельностью, которая не приносит стране ВВП. На том же Финансовом форуме ректор Высшей школы экономики, когда жаловался на то, что правительство не тратит средства на развитие человеческого капитала, сообщил, что в России доля так называемых неуспешных людей (то есть тех, чей вклад в ВВП страны нулевой или даже негативный) составляет 25–28%. Для сравнения: в странах Европы доля таких людей всего 6–10%, а в Финляндии вообще 5–7%, заключил Кузьминов.

Вдобавок в России по сравнению со многими другими странами непропорционально большое число бухгалтеров — бизнесу приходится нанимать больше сотрудников из-за запутанного налогового законодательства и требований по отчетности. В теории значительная часть этих людей может стать безработной в результате проведения нескольких реформ.

Условно безработными людьми можно считать даже кондукторов в автобусах: иная организация билетного меню, перераспределение полномочий между уровнями власти позволяют бороться с безбилетниками эффективнее и, что самое главное, с меньшими затратами трудовых ресурсов.

Водитель автобуса / mskagency.ru

И, конечно, свой вклад в безработицу вносят и будут вносить новые технологии. Можно вспомнить большого поклонника всего инновационного Германа Грефа. В последнее время он любит говорить, сколько сотрудников Сбербанк сократит к 2025 году. Если сейчас в крупнейшем банке страны работают 325 тысяч человек, то уже через несколько лет, считает его глава, в нем может остаться от 280 до 165 тысяч человек. Уже сейчас значительная часть операций совершается через интернет, а вскоре компьютер будет работать не только за операционистов, но и за юристов, логистов и даже инкассаторов.

С этими вызовами действительно справиться будет непросто — со временем будут появляться десятки и сотни тысяч людей, чья профессия больше никому не нужна.