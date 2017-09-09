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09 сентября 2017, 06:00
Госдума
Александр Ведруссов

Переформатирование Думы: миссия невыполнима?

Депутат на заседании Госдумы
Депутат на заседании Госдумы
АГН "Москва"

Ни для кого не секрет, что депутатов у нас в стране как-то особо не жалуют. Именно поэтому задача повысить авторитет российского парламента в глазах населения является настолько нетривиальной, насколько только может быть.

Люди очень ждут от Государственной Думы, да и от власти в целом, наведения элементарного порядка в финансовой сфере (валютные ипотечники постоянно стоят в одиночных пикетах у парламентской проходной), обуздания цен, наведения порядка в ЖКХ. Список можно продолжать до бесконечности. В большинстве вопросов, естественно, не Дума играет первую скрипку, однако гражданам бесполезно объяснять нюансы разделения властей и компетенций – им нужен результат. В этом плане важно особо отметить проблему сотен тысяч обманутых дольщиков – впервые за многие годы к ее решению именно руководством Госдумы был применен системный подход вместо разовых полумер, что позволяет надеяться на постепенное, но комплексное «развязание» этого сложнейшего узла социальной напряженности.

В этом-то, по большому счету, и состоит функция Государственной Думы. Ведь надеяться, что копившиеся годами и вызывающие общественное раздражение проблемы будут решены нынешним правительством, явно не приходится. Дума должна перестать бояться брать на себя инициативу, роль координатора сложных межведомственных согласований. Стоит ли напоминать, что мандат народного доверия есть только у нее и Президента. В то время как правительство гражданам фактически неподотчетно.

Если глава государства вынужден лично возиться с «зелёными папочками», значит плохо работает и муниципальная власть, и губернаторский корпус, и федеральная исполнительная власть (за редкими исключениями). Но что-то же должно у нас в стране работать хорошо?

Причем хорошо не только в плане обеспечения элементарной исполнительской дисциплины – это необходимое, но недостаточное условие повышения реального статуса Думы. Ведь можно же с изумительной пунктуальностью и исполнительностью штамповать такие законы, которые не снимают а, наоборот, обостряют общественное недовольство. А хорошо именно в том плане, что законотворческий процесс наконец-то приобретает черты осознанности, созидательности. Не бесконечные запреты или регулирование каких-то малопонятных людям юридических вопросов (даже очень важных с практической точки зрения), а реальное, пусть даже и точечное решение насущных проблем людей позволит доказать, что Дума – не бездушная машина по штамповке законов, а живой организм, чутко реагирующий на общественные запросы. Это вызовет и симпатию, и доверие граждан. Однако работа предстоит поистине титаническая.

 
Плакаты в холле Госдумы / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

В этом контексте почти идеальным полем для законодательного регулирования может стать сфера зоозащиты: так, в осеннюю сессию ожидается принятие проекта Федерального закона "Об ответственном обращении с животными», который лежит без движения со дня одобрения в первом чтении аж в 2011 году. К сожалению, далеко не все заинтересованы в применении соответствующих норм на практике - законопроект уже не первый год пытаются «заболтать», но есть основания полагать, что на этот раз общественные настроения перевесят традиционно сильные в российском парламенте лоббистские усилия. Примечательно, что на международной платформе петиций Change.org из пяти обращений к властям, собравших наибольшее количество подписей, три касаются именно защиты животных. Такой общественный запрос нельзя оставлять без ответа.

Кроме того, Думе предстоит архисложная задача – сбалансировать уголовное законодательство таким образом, чтобы, с одной стороны, был продолжен курс на его гуманизацию в соответствии с принципом соразмерности наказания: не должен сидеть ни один человек, лишение свободы которого не соответствует общественным интересам. А с другой стороны, ответить на запрос общества на более жёсткое наказание для коррупционеров.

Руководством Думы в текущем созыве была «обкатана» дополнительная процедура не формальных, а реальных публичных слушаний, представляющая собой дополнительный этап согласования различных общественных интересов и позиций при принятии ключевых законов. При прохождении наиболее резонансных инициатив приглашаются сторонние эксперты и представители тех слоев общества, которых обсуждаемый закон может лично затронуть. Если такая практика будет продолжена и, главное, усовершенствована, со временем можно говорить о реальном общественном контроле и участии активистов в работе парламента.

В принципе, в текущем созыве имеет место более размеренное, более вдумчивое рассмотрение законопроектов, отказ от практики их принятия в первом чтении и в целом (минуя стадию второго чтения) или во втором и третьем чтении в один день. При этом процедура принятия законов строго соблюдается даже при заметном увеличении объемов рассматриваемых нормативных правовых актов.    

 
Депутат на заседании Госдумы / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Таким образом, Государственная Дума имеет большой задел на осеннюю сессию и при грамотном использовании уже имеющихся позитивных наработок вполне может обеспечить его высокую продуктивность. Главное, как можно скорее закончить расчистку законопроектных «авгиевых конюшен», доставшихся в наследство от предыдущих созывов, и максимально задействовать потенциал конструктивной общественной пассионарности для долгосрочной настройки законодательной машины на системное решение по-настоящему актуальных социальных проблем.

[В конце концов, если даже спикер Володин такую сверхзадачу решить не сможет, значит, миссия просто невыполнима…]

 

                                                                                                            Александр Ведруссов,

                                                                                                            политолог,

                                                                    директор аналитического центра «СтратегPRO»

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