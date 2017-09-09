В понедельник вечером в одном из кинотеатров Владивостока пройдет показ фильма «Матильда» об истории любви балерины Кшесинской и последнего российского императора Николая Второго. Ленту зрителям представит сам режиссер Алексей Учитель в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».

«Внимание! Будут усилены меры безопасности, поэтому просим приходить на сеанс к 20.00, чтобы успеть сесть в зал вовремя. Режиссер фильма лично привезет единственную копию фильма для показа во Владивостоке и увезет вместе с собой. Не упустите возможность первыми посмотреть неоднозначную ленту и сформируйте собственное, близкое вам мнение. Количество билетов ограничено», — сообщили представители кинотеатра в своем аккаунте в Instagram.

Билеты на показ — а их было порядка 400 — жители Владивостока раскупили за один день, пишет «Интерфакс». Цена на одно место в кинотеатре на премьеру составляла от 350 до 700 рублей. Кино будут показывать одновременно в четырех залах.



Агентство PrimaMedia сообщает, что митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвал молиться верующих за отмену показа фильма. В открытом письме он назвал еще не вышедшую на большие экраны картину «злом, которое надвигается на Россию с восточных рубежей».

Выступила по поводу готовящейся премьеры и главная противница фильма депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская, которая заявила, что даже сам выбор даты — 11 сентября — является святотатственным, т.к. «этот день является выражением скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка Иоанна Предтечи, усекновении Его Главы, день строгого поста».

«В связи с этим, выбранная дата так называемой «премьеры» раскрывает цель проекта «Матильда» — откровенное посягательство на духовную суть и память России, словно продолжение ритуала начатого 100 лет назад, в ходе которого зверски убили все Царскую Семью. Кроме того, А.Е.Учитель умалчивает о том, что является ответчиком по иску о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи, где я выступаю истцом по доверенности от полномочного лица. И ему, как ответчику, должно быть известно о требовании о наложении обеспечительных мер в виде запрета показа кинокартины», — написала Поклонская в своем аккаунте в Facebook, пригрозив Учителю новыми исковыми требованиями.

Интересно, что накануне премьеры исполнитель роли графа Воронцова, популярный актер Данила Козловский рассказал, что должен был сыграть Николая Второго, но образ оказался ему «не по силам».

«Где я и где Николай II. Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные», — объяснил Козловский в ходе прямой трансляции в паблике фильма в соцсети «ВКонтакте». Роль в итоге досталась Ларсу Айдингеру, актеру из Германии.



Выход «Матильды» в широкий прокат запланирован на 23 октября 2017 года, однако спецпоказы пройдут до этого. Кроме Владивостока раньше увидят фильм в Санкт-Петербурге, где ленту покажут в рамках ежегодного международного профессионального форума «Кино Экспо-2017», который пройдет в северной столице с 19 по 22 сентября. Зрителями станут представители крупнейших киносетей и директора кинотеатров.

Впрочем, есть регионы РФ, где «Матильду» не собираются показывать вообще. Например, в Кемеровской области 88 муниципальных кинотеатров отказались от проката. Это стало известно после обращения кемеровчанки к местным властям с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя — ее письмо опубликовано в разделе департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Там же размещен и официальный ответ ведомства.

«Репертуарное планирование и прокат фильмов в муниципальных киноучреждениях Кемеровской области находится в ведении государственного автономного учреждения культуры «Кузбасскино» и «Кузбасскино» не планирует к показу в муниципальных кинозалах Кемеровской области фильм А.Учителя «Матильда», — говорится на сайте департамента за подписью его директора Ларисы Зауэрвайн.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать ленту в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу, напоминает РИА Новости.

Вот интерактивная карта регионов России, где можно и нельзя посмотреть «Матильду»:

Интересно, что фильм выйдет в белорусский прокат. Так решила комиссия Министерства культуры Республики Беларусь. «Картина богатая, добротная и очень красивая. В ней есть художественный вымысел, но крамолы нет», — приводит «АиФ» выводы комиссии.

Противники фильма, в т.ч. так называемые «царебожники», ранее обещали устраивать поджоги российских кинотеатров, где пройдут показы «Матильды». За последнее время были совершены нападения и на студию Алексея Учителя, и на кинотеатр в Екатеринбурге, где в октябре планировался показ его ленты.

