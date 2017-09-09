Генсек НАТО: я не помню более опасной ситуации в мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложившаяся сейчас геополитическая ситуация – самая опасная за последние 30 лет, то есть для целого поколения или за всю его карьеру. Такое заявление он сделал, комментируя в интервью британской газете The Guardian предстоящие учения «Запад-2017», в ходе которых, по его словам, у восточных границ Евросоюза соберутся «около 100 тысяч российских военных». Еще одним фактором угрозы Столтенберг считает ядерную программу КНДР.

«Ситуация более непредсказуемая, чем когда-либо раньше на моей памяти, и сложнее, потому что одновременно у нас слишком много проблем», – признал генсек НАТО. В их числе он назвал «распространение оружия массового уничтожения в Северной Корее, терроризм, нестабильность и рост решимости России».

Предстоящие учения «Запад-2017» он назвал крупнейшими военными маневрами Москвы после окончания холодной войны, поскольку в них, по данным НАТО, будут задействованы порядка 100 тысяч военнослужащих, сотрудников службы безопасности и чиновников-гражданских. Столтенберг, по его собственным словам, особенно обеспокоен тем, что Россия якобы не допустила международных наблюдателей контролировать ход учений – тогда как НАТО, утверждает генсек альянса, всегда приглашает представителей РФ на свои мероприятия. Он также заявил, что данные о предполагаемой численности участников «Запада-2017», не подтверждаемые российской стороной, вызывают беспокойство.

«Россия сообщила, что будет меньше 13 тысяч человек. Они проинформировали нас об этом на заседании Совета Россия – НАТО несколько недель назад. Это была полезная информация, но в то же время мы знаем, что если Россия говорит о 13 тысячах участников, не всегда потом выходит так. Например, учения 2009 года и 2013 года (предыдущие маневры «Запад») насчитывали больше военнослужащих», – напомнил генсек военного блока.

Отметим, что разговор об этом он вел на встрече с дислоцированными в Эстонии натовцами, отправленными в Прибалтику защищать восточные границы ЕС от предполагаемой «российской угрозы». До этого Столтенберг совершил объезд трех остальных боевых групп, размещенных в Латвии, Литве и Польше.

Общаясь с военнослужащими НАТО, генсек альянса напомнил им, что «оборонительная» мобилизация войск в странах Балтии и Польше была «сообщением России» о том, что «нападение на одного члена блока является нападением на всех союзников», и гарантией безопасности Восточной Европы.

Между тем именно от властей трех прибалтийских республик и из официальной Варшавы поступают сведения о том, что участников «Запада-2017» будет гораздо больше, чем заявила Россия. Напомним, сегодня в «Полит.ру» был опубликован комментарий по этому поводу от официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Он назвал данные о 100 тысячах участников учений «взятыми с потолка» и выразил удивление по поводу того, что эту информацию передают и повторяют европейские политики, прекрасно осведомленные об истинных планах «Запада-2017».

В частности, глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября на встрече со своими эстонскими коллегами в Таллине публично выразила беспокойство по поводу того, что у границ ЕС соберется так много российских военных и боевой техники. Конашенков дал понять, что вряд ли «неосведомленность» немецкого министра-силовика обусловлена искаженными данными, поступившими к ней от подчиненных. «Гораздо легче предположить обратное», – пояснил представитель Минобороны РФ.

Активно поднимает панику насчет «Запада-2017» и Польша, которая недавно заявила, что Россия приготовила более 4000 железнодорожных вагонов для транспортировки личного состава и техники к месту проведения учений.

Второй угрозой, которая, по словам генсека НАТО, превращает нынешнюю ситуацию в самую опасную за последние 30 лет, является ядерная программа КНДР. Но когда его спросили, поддерживает ли он воинственные угрозы президента США Дональда Трампа, посулившего Пхеньяну «огонь и ярость», Столтенберг несколько стушевался. «Если бы я начал рассуждать о возможных вариантах силового решения ситуации, я лишь сделал бы ее более неопределенной и сложной, поэтому, думаю, моя задача – не добавлять проблем. Я буду поддерживать усилия по поиску политического решения, основанного на компромиссе», – заявил генсек.

И на все последовавшие вопросы журналистов о возможности военного конфликта в Корейском регионе Столтенберг отвечал столь же уклончиво. «Я думаю, сейчас важно выяснить, как повлиять на ситуацию, чтобы ее можно было разрешить политическим путем, – объяснял он. – В то же время я полностью разделяю и поддерживаю ту воинственность, которую проявили Южная Корея и Япония, поскольку они имеют право защищаться и реагировать, когда видят столь агрессивные действия. Я также поддерживаю присутствие американских войск и вооружения в Корее».

The Guardian отмечает, что после прихода к власти в США Дональда Трампа у Белого дома сложились непростые отношения с НАТО, которое новый президент назвал устаревшим. На прошлой неделе Столтенберга спрашивали, считает ли он Трампа тем лидером, который способен разобраться в нынешней непростой ситуации на мировой арене. Он дал абсолютно формальный ответ, напомнив, что НАТО – это «союз 29 демократий», а Трамп – «избранный президент Соединенных Штатов» и тоже «часть демократии».