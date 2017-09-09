The Economist рассуждает о том, как популярность спиннеров повлияла на индустрию игрушек. Первоначально, отмечает автор, спиннеры создавались, чтобы успокаивать детей с синдромом дефицита внимания или аутизма, но затем они стали самой популярной игрушкой в мире. Теперь продажи пошли на спад, что должно порадовать те школы, где спиннеры запретили, мотивируя это тем, что они отвлекают учеников. Но за счет этого огромного всплеска популярности индустрия игрушек получила представление о новой категории игрушек, которые можно вертеть в руках.

Увлечение спиннерами, оговаривает автор, вспыхнуло в США в феврале этого года. К маю самыми продаваемыми игрушками на «Амазоне» стали спиннеры и родственные им антистрессовые кубики. Маниакальные увлечения сходного свойства бывали и раньше. Например, в 2014 г. необычайной популярностью пользовались браслеты, сплетенные из резинок. Но волна увлечения игрушками, которые можно вертеть в руках, отличается скоростью и масштабами распространения. Никто в точности не знает, сколько спиннеров было продано. По одним оценкам, только в богатых странах мира за шесть месяцев их число составляет как минимум 19 млн. По другим оценкам, их число превышает 50 млн.

Крупные производители игрушек поначалу оказались не готовы к такому повороту событий. Специфика спиннеров в том, что это непатентованная игрушка, которую может производить кто угодно. Своей популярностью она обязана не целенаправленной рекламной кампании, а горизонтальному распространению информации, прежде всего в соцсетях, особенно на YouTube и в «Инстаграме». Больше всего от этого выиграли маленькие магазины, которые в больших количествах продавали эти легкодоступные и не обремененные брендами предметы.

Магазин игрушек / pixabay.com

Крупные производители, объясняет автор, обычно планируют перечень своих товаров года за полтора до пикового сезона, каковыми, в частности, считаются лето или рождественские каникулы. Иногда выпуск продукции бывает приурочен к выходу на экраны культовых фильмов — таких, как «Звездные войны» или «Тачки». Эти моменты становятся центральными в планировании, и на них, прежде всего, ориентируются производители.

Опыт со спиннерами показал, что индустрии игрушек пора сменить подход к делу с обычного фундаментального на более гибкий. Волны спроса спонтанны и, на первый взгляд, могут показаться непредсказуемыми. Спонтанность, впрочем, можно хорошо скомпенсировать с помощью мониторинга и анализа соцсетей, на основе которого можно делать прогнозы и выявлять тенденции. Это, скорее всего, теперь примут в расчет как производители, так и магазины игрушек. Производителям также придется оптимизировать сроки разработки и производства, чтобы успевать за тенденциями. Кроме того, отбирая перспективные тенденции, можно способствовать росту популярности соответствующих игрушек.

Фигурки игрушечных зайцев / pixabay.com

Собственно, отрасль уже переходят к действиям. Продавцы, например, заинтересовались палочками (перевертышами, шагающими палочками) Mokuru японского производства. Интерес вызван успехом спиннеров и надеждой на то, что палочки смогут стать следующим поколением игрушек для верчения в руках.