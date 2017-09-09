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09 сентября 2017, 12:01
Климат Земли, атмосферные явления погода Солнце
Катерина Норсеева

Бурная неделя

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
pixabay.com

В конце этой недели ученые зафиксировали одну из самых сильных в истории наблюдений серию вспышек на Солнце. С 4 по 9 сентября произошло шесть слияний солнечных пятен, которые привели к выбросу огромной энергии, что не может не отразиться на Земле. Их графики на своем сайте публикует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. 

«Рентгеновское излучение доходит до планеты за восемь минут, тяжелые частицы — за несколько часов, облака плазмы — за двое-трое суток. Корональный выброс от первой вспышки уже достиг Земли, планета столкнулась с облаком солнечной плазмы диаметром около ста миллионов километров, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдет к вечеру пятницы», — пишет «Лента». 

Первая вспышка на Солнце привела к магнитной буре на Земле мощностью 4 балла по пятибалльной шкале. В результате в США и Европе операторы сотовой связи отмечали небольшие ухудшения ее качества. «Большая тройка» российских связистов заявила, что вспышки не повлияли на работу их оборудования. Хотя прогнозы были негативными. 

«Сложившиеся условия в околоземном космическом пространстве (большая магнитная буры плюс солнечное протонное событие) будут представлять реальную радиационную опасность для приборов и экипажа космических объектов», — говорится в заявлении на сайте Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. 

Тем не менее экипаж МКС не заметил на себе негативного воздействия солнечной активности.

«Мы отслеживаем вспышки на Солнце, зафиксированные на текущей неделе, но никакого негативного воздействия на экипаж станции или работу ее оборудования мы не наблюдаем», — сообщила ТАСС официальный представитель NASA Шерил Уорнер. 

Не повлияли вспышки на Солнце и на работу военной техники. В частности, той, что состоит на вооружении ВС РФ. 

«Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме. Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России», — сказали «Интерфаксу» в Минобороны РФ. 

Ученые не сходятся во мнениях относительно того, сколько времени активность на Солнце с 4 по 9 сентября будет нести угрозу Земле, но практически все говорят о том, что даже если магнитные бури продолжатся, серьезной опасности не предвидится.

«Геомагнитная буря началась, когда облако плазмы  вступило в контакт. Теперь это будет продолжаться в зависимости от величины этого облака. Это могут быть часы, сутки или двое. Но геомагнитное поле Земли, разумеется, восстановится. Нельзя даже сказать, что оно очень сильно уменьшилось. Речь идет о процентах или даже долях процентов. В каких-то местах это сильно ощущается, а в каких-то — не очень. Даже сейчас у нас компас как работал в средних широтах, например в Москве, так надёжно и показывает на север. Ничего страшного не происходит», — сказал RussiaToday ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Борис Филиппов. 

То же касается и сообщений о том, что магнитные бури и вызвавшие их вспышки на Солнце могут как-то повлиять на здоровье землян. 

«Таких фактов научными исследованиями пока не зафиксировано. Теоретически — да, это возможно, но практически это не доказано. Надо понимать, что «эффект плацебо» в ощущениях людей, читающих новости о вспышках, равно как и пятнах на Солнце, сильнее влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Человек тревожится, ожидает неприятностей, вот они и происходят», — сказал РИА Новости руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. 

«Для того чтобы провести исследование влияния магнитной бури на здоровье и состояние человека, необходимо иметь четкие критерии, которые можно измерить. Головная боль или тахикардия — это не критерий, такие симптомы могут быть вызваны массой других причин, той же сменой погоды, например, сменой атмосферного давления. А магнитная буря на атмосферное давление не влияет», — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский. 

Из видимых эффектов земляне могли наблюдать полярные сияния в широтах, где, как правило, их не бывает. В частности, ученые говорили о том, что оптическое явление можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, однако пока сообщений о сияниях не было. 

Ученые все еще разбираются в том, отчего происходят вспышки на Солнце. «Вспышки возникают, как правило, в местах взаимодействия солнечных пятен на границе областей северной и южной магнитных полярностей. Это приводит к быстрому высвобождению энергии магнитного и электрического полей, которая затем идет на разогрев плазмы», — напоминает «Лента». 

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