Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал интервью телеканалу «Россия-1» и рассказал, что ведомство разрабатывает закон, который будет регулировать оборот криптовалюты в России.

«Все страны работают над тем, чтобы законодательно урегулировать использование этого финансового инструмента. Причем финансовый инструмент очень волатильный. То есть сегодня у него одна цена, завтра — другая. Для того чтобы у нас не было так называемых обманутых вкладчиков, обязательно нужно регулирование. Министерство финансов до конца года такой законопроект подготовит», — сказал он.

Интересно, что свою позицию по тому, стоит ли запрещать участие по торгам криптовалютой физическим лицам, глава Минфина РФ не прояснил. Ранее его заместитель Алексей Моисеев рассказывал, что этим должны заниматься только квалифицированные инвесторы и биржевые маклеры.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также выражала свою негативную оценку того, что в обороте криптовалюты задействованы обычные граждане. По ее мнению, это создает риски для денежного обращения.

«Сейчас мы видим что-то даже наподобие "золотой лихорадки". Многие видят в этом возможность, используя новые технологии, возможность такого легкого, необременительного повышения благосостояния», — сообщила она «Интерфаксу».

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с критиков в адрес российского правительства за желание ввести какие-либо ограничение на обращение криптовалют.

«Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор, по сути, собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгами бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Интересно, что более настороженную позицию по отношению к криптовалютам проявляют власти Китая — регулятор Поднебесной заявил о том, что намерен запретить биржи, после чего курс онлайн-валюты существенно просел. Об этом накануне писало китайское издание Caixin.

«На этом фоне биткойн, по данным Coinmarketcap, рухнул на 8%, до 4252,46 доллара. Вслед за ним обвалились и все остальные криптовалюты, входящие в топ по капитализации. Ethereum Classic упал на 13,7%, до 15,67 доллара, Bitcoin Cash — на 12%, до 574,54 доллара, Litecoin — на 14,45%, до 68,44 доллара», — сообщало издание «Инсайдер».

Тем не менее, российские власти понемногу пересматривают свое изначально негативное отношение к криптовалютам, изучая то, как выстроен их оборот за рубежом.

«Япония пошла по пути признания валюты средством платежа, пару лет назад так же решила сделать Европа. Но сейчас от такой модели там отказались, приняв другую – признание криптовалюты товаром или коммодити (биржевой товар). Еще один вариант определения в правовом поле криптовалюты – трактовать ее как нечто, что обладает некоторыми параметрами с перечислением параметров. В США к криптовалюте относятся в основном как к биржевому товару, с которым работают брокеры», — сказала агентству «Новый День» руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ Элина Сидоренко, отметив, что России наиболее подходят два последних варианта.