Сегодня утром в регионах России открылись избирательные участки: в 16 из них выбирают руководителей субъектов федерации, в шести — депутатов местных дум. Кроме того, проходят голосования за депутатов муниципальных парламентов, а также довыборы в Госдуму РФ — там вакантны два места.

Напомним, что прямые выборы глав регионов проходят в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, в Пермском крае, в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областях, а также в Севастополе. Кроме того, выбирают и главу Адыгеи, но там это делают не жители республики, а депутаты региональной думы. Они единогласно избрали главой субъекта Мурата Кумпилова, который ранее исполнял обязанности руководителя республики.

Постепенно поступают данные из субъектных избирательных комиссий по явке в регионах. Так, в Пермском крае к 14:00 местного времени 22,96%. Сведений о нарушений нет, отмечается в сообщении краевого избиркома.

Чуть выше явка в соседней Свердловской области. Там к 15:00 проголосовали около 25% жителей области. Причем в регионе явку повышают всеми силами — на участках проходит розыгрыш ценных призов в рамках фестиваля «Уральские самоцветы». В 20 муниципальных образованиях региона те, кто приходит проголосовать, получают лотерейные билеты, и участвуют в моментальном розыгрыше 15 квартир и 150 автомобилей «Лада».

«Интересно будет сравнить результаты по явке в двух соседних промышленных регионах — Пермском крае и Свердловской области. При этом в Виллабаджо раздачи халявы на 100 млн. нет, а в Вилларибо — есть», — пишет в своем Facebook политолог Алексей Швайгерт.

Местные СМИ пишут о том, что несколько счастливчиков уже получили ценные призы, но не обошлось без конфузов. В одной из территорий пропал разыгрываемый автомобиль.

«В Серове пропали главные награды лотереи "Уральские самоцветы". Лотерея вызвала нешуточный ажиотаж у жителей города. Однако еще до начала голосования автомобили пропали с места их размещения. В результате победители лотереи, проголосовав, довольствуются ручками и магнитами с ценником около пяти-семи рублей», — сообщает РИА «Новый День».

На выборах в Бурятии, где участки открылись раньше, чем на Урале (из-за разницы часовых поясов), явка выше — там проголосовали уже 27,7% избирателей. К настоящему моменту своим избирательным правом воспользовались почти 198 тысяч человек из 707 тысяч. Такие данные приводит портал «Байкал-дейли» со ссылкой на республиканский избирком.

В Томской области к 15:00 по местному времени проголосовали 136 тысяч человек из 770 тысяч. Это чуть больше 17,6%, сообщается на сайте областной избирательной комиссии региона.

В Карелии явка пока невысока — всего 8,29%. При этом в регионе было принято решение о продлении работы избирательных участков, проголосовать тут можно будет до 22:00, напоминает «Газета.ру». Аналогичная ситуация и в Пермском крае, а в Калининградской области участки открылись в 7:00 и закроются только в 21:00.

В Саратовской области к настоящему моменту проголосовали 17,66%. На одном из избирательных участков произошла драка. Один из членов УИК стал требовать у коллег данные, на которые у него нет права, а получив отказ, устроил драку.

«Нам поступила информация о драке в саратовской участковой избирательной комиссии № 87. По данному факту нашими сотрудниками проводится проверка », — цитирует пресс-службу полиции ТАСС.

В Ярославской области все внимание прессы приковано не столько к явке или нарушениям на выборах, а к персоне одного из международных наблюдателей, прибывших в регион — французский эксперт Амери Д'Артаньян является потомком того самого гасконца, род которого прославил Александр Дюма. К тому же француз имеет дальнее родство с писателем Монтескье.

«Мы изучили подготовку к выборам в области. Порадовало нас электронное оснащение участков. Мы убедились, что КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании», — цитирует «Интерфакс» слова Д’Артаньяна.

В Краснодарском крае, где с утра наблюдалась довольно вялая явка, стало расти число желающих проголосовать — на участках уже побывали 14,5% жителей региона.

В Удмуртии явка, по последним данным, составила 13,86%. Кстати, в регионе также работают иностранные наблюдатели. «Член ЦИКа Василий Лихачев во время телемоста с Избирательной комиссией Удмуртской Республики предложил отвести европейских наблюдателей, которые сейчас находятся в республике, на завод Михаила Калашникова, чтобы в ЕС знали о мощностях российского ВПК», — передает «Газета.ру».