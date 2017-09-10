В России 10 сентября проходит единый день голосования – выборы различных уровней проходят в 82 субъектах федерации. Политический обозреватель Андрей Щербаков в беседе с «Полит.ру» анализирует предварительные результаты выборов:

«Беглый анализ первых результатов выборов позволяет сказать следующее. Во-первых, это анализ явки, который, наверное, самое важное, что есть и будет в этот единый день голосования.

Итак, два региона по состоянию на 12:00 превысили показатели выборов в Государственную Думу. Регионы эти – Мордовия и Пермский край. В принципе, и то, и другое предсказуемо. Выборы в Пермском крае в прошлом году проходили при очень популярном губернаторе, в Пермском крае работает очень ценная избирательная команда, и этот плюс был ожидаем.

Что касается Мордовии, это чуть менее ожидаемо, тем более что по состоянию на 10:00 цифры были совсем другие. Между 10 и 12 часами произошел какой-то невероятный скачок, который очень сложно объяснить рационально. Но тем не менее, он произошел, и явка в Мордовии на 12 часов дня по отношению к аналогичному периоду прошлого года превышена почти на 6%.

Ну и вывод, который можно сделать, –такой, что результаты очень близки к ожидаемым. А ожидаемым вот в каком смысле: там, где работают содержательные избирательные команды, результаты остаются высокими. Там, где команды оставляют желать лучшего, показатели ниже.

Есть и неожиданности. Удмуртия, где местные наблюдатели достаточно высоко оценивали подготовку к выборам, показывает -4,5% на 12 часов местного времени. Марий Эл, где в общем ничто не предвещало такого результата, какой мы видим, дает -6% и занимает последнее, 16-е, место среди всех регионов (где проходят выборы глав регионов). Приблизительно то же самое можно сказать и о ряде других регионов.

Однако обстоятельства, которые следует отдельно оценивать и о чем следует отдельно говорить, это цифры тех губернаторов, которые идут не на первый свой срок – цифры губернаторов-старожилов. И здесь мы видим, что разные люди показывают разные результаты. Электоральная машина – ну, по Мордовии мы уже говорили – есть у Евгения Савченко в Новгородской области, судя по цифрам.

Как-то близко к ожидаемому результат Сергея Жвачкина в Томской области. Существенно ниже ожидаемых результаты саратовского Валерия Радаева – и это тоже обстоятельство, которое следует, наверное, исследовать отдельно.

Но так или иначе, процесс голосования идет. В двух регионах, как мы уже говорили, явка по отношению к прошлому году выше. В остальных четырнадцати – ну скажем так, в двух она колеблется на том же уровне. Кстати, неожиданность – Свердловская область, наблюдатели ожидали существенно более низкую явку. В остальных явка меньше, чем в 2016 году, что конечно, неудивительно, постольку поскольку не совсем корректно сравнивать результаты выборов в Госдуму и выборов региональных руководителей. Но тем не менее, как говорится, плюс есть плюс, минус есть минус.

Пока так. Смотрим дальше».