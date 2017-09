Убийственная «Ирма»

К побережью США приближается очередной ураган – на этот раз с экзотическим для русского слуха женским именем «Ирма». Ураган уже успел пронестись по островам Карибского бассейна и затопить столицу Кубы. Жертвами «Ирмы» стали по меньшей мере 25 человек, и это число грозит вырасти. Власти штата Флорида объявили массовую эвакуацию. Президент США Дональд Трамп благословил всех накануне встречи с ураганом.

Ураган «Ирма», входящий в сезон атлантических ураганов 2017 года, сформировался 30 августа – всего через пару недель после предшественника, урагана «Харви». Напомним, он затопил юго-восток Техаса, став причиной гибели от 30 до 60 человек. Лишь 31 августа «Харви» ослаб до категории «тропической депрессии».

Однако на смену ему поспешила «Ирма» – ураган типа Кабо-Верде, названный так ввиду формирования у островов Кабо-Верде близ западного побережья Африки. Всего за сутки «Ирма» набрала силу второй категории, к 5 сентября – пятой, самой высокой и опасной категории. Это дало метеорологам основания назвать «Ирму» первым крупным ураганом на востоке Атлантики после «Джулии» семилетней давности, а затем и сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времен «Вилмы» 2005-го года.

Первыми на пути разрушительной стихии оказались острова в Карибском море, включая заморские территории Великобритании (Ангилья, Теркс и Кайкос), Франции (Сен-Бартелеми), Нидерландов (часть острова Сен-Мартен). На одном из островов государства Антигуа и Барбуда ураган с красивым женским именем уничтожил и повредил более 90% зданий и построек, лишив крова половину жителей страны.

В ночь на 9 сентября «Ирма» добралась до Кубы. Островному государству отчасти повезло: ураган прошел вдоль береговой линии по касательной, иначе ущерб мог оказаться куда более значительным. Однако и этого хватило, чтобы обрушить многометровые волны на набережную столицы Кубы Гавану и затопить ее, а также разрушить здания в северо-восточных провинциях страны.

Вслед за этим российский президент Владимир Путин предложил Кубе помощь в ликвидации последствий разгула стихии, напомнив, что с таким предложением уже выступил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков: Да, мы готовы. Глава МЧС вам уже предложил свою помощь. Готовы».

Побушевав над Кубой, «Ирма» слегка притихла – сила урагана сократилась до третьей категории, однако к 10 сентября метеорологи подняли уровень опасности до четвертой. Президент США Дональд Трамп, узнав, что следующей остановкой на пути «Ирмы» станет его страна, провел срочное совещание с представителями экстренных служб. Об их готовности Трамп затем отчитался перед американцами, однако попытка успокоить сограждан оказалась довольно неуклюжей – президентское напутствие «Благослови вас бог» вселяет, скорее, тревогу, а не спокойствие.

Не менее странно выглядит и твит полиции округа Паско в центральной Флориде – именно этому штату предстоит принять удар стихии. Наряду с сообщениями об эвакуации населения сотрудники правопорядка разместили призыв не стрелять в ураган: «Поясняем — не стреляйте в "Ирму". Так вы не заставите ее развернуться, но вызовете очень опасные побочные эффекты».

Так полицейские отреагировали на появление в Facebook призыва местного жителя встретиться и пострелять в «Ирму»: «Так, значит, эта глупо выглядящая ветреная негодница "Ирма", как они говорят, подтянется к нам. Давайте покажем "Ирме", что мы стреляем первыми». 22-летний автор публикации Рион Эдвардс признает, что даже его удивило, что за непродолжительное время на призыв откликнулись 26 тысяч человек: «Сочетание стресса и скуки побудило меня организовать это мероприятие. Реакция стала для меня полным сюрпризом».

Примечательно, что несмотря на удаленность «Ирмы» от России, ураган затронет Санкт-Петербург – однако речь не о культурной столице России, а об одноименном городке во Флориде. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил ТАСС, что наиболее интенсивный удар придется на город Санкт-Петербург. При этом глава Росгидромета успокоил россиян: «Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны. Нет, конечно. Но здесь так необычно получилось, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар».

BREAKING: The City of St. Petersburg has issued an emergency curfew beginning at 5 p.m. today LATEST: https://t.co/OyxBKUZ3vX pic.twitter.com/NvWwdkWteX

Между тем, ураган уже добрался до архипелага Флорида-Кис, входящего в состав флоридского округа Монро. СМИ сообщают уже о трех жертвах «Ирмы».

JUST IN: There are now 3 confirmed weather-related deaths in Florida due to #Irma; all involved car crashes. https://t.co/qsBXEaHYbv pic.twitter.com/nbhmyfbCaL