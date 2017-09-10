В Анапе объявлены победители фестиваля «Киношок»

Мария Голубкина

Приз "Госпожа удача" им. П. Луспекаева за мужество и достоинство в профессии вручили режиссеру Александру Прошкину

Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм получила лента «Кэрэл – невидимая красота», режиссеры Илья Портнягин и Валентин Макаров. На фото Илья Портнягин.

Александра Афанасьева-Шевчук и Максим Колосов

Актрисы Светлана Тома, её дочь Ирина Лачина и внучка Мария Будрина

Сергей Никоненко

Андрей Шемякин

Анна Фенченко

Марина Яковлева

Михаил Дорожкин

Елена Цыплакова

Режиссер Валерий Шатин

Ирина Шевчук

Сергей Рост и Алексей Булдаков

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино - Айдар Акманов, фильм «Из Уфы с любовью».

Ирина Медведева

В конкурсе короткометражного фильма главный приз достался фильму «Лучшее. От первого лица», режиссер Александр Цой

Светлана Тома

Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино - Елена Нестерова и Виталия Еньшина, фильм «Язычники». На фото Елена Нестерова

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино получили Денис Колонтай, Дмитрий Глазовский и Иван Качалин за фильм «Странник».

Елена Нестерова. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «СЛОН» – «Язычники», режиссер Лера Суркова (с формулировкой «За попытку понять разницу между нормой и аномалией»).