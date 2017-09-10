Международный астрономический союз официально утвердил первые названия объектов на поверхности Плутона. Пока признание получили только первые четырнадцать названий.

Все объекты рельефа Плутона, о которых идет речь, были обнаружены благодаря полету космического аппарата New Horizons, посетившего окрестности Плутона в 2015 году. Но сами названия подбирались заранее, даже с некоторым избытком. Специалисты NASA еще до того, как New Horizons достиг Плутона, открыли специальный сайт, где посетители могли проголосовать за названия из имеющегося списка или предложить для голосования свой вариант.

Надо было лишь придерживаться заданных тем. Названия для Плутона могли относиться к истории земных или космических путешествий (имена знаменитых путешественников, названия космических аппаратов, исследователи космоса), путешествий в литературе (писатели, персонажи от Гильгамеша до Тинтина, транспортные средства от «Арго» до «Тардис», локации от мифологических до упомянутых в фантастических романах), третьей темой стала мифология подземного мира, причем не только греческая, а из самых разных уголков Земли. Данные о результатах голосования были переданы Международному астрономическому союзу с тем, чтобы он учел их при принятии окончательного решения.

Вот четырнадцать названий, ставших официальными, на латинском языке:

Помимо четырнадцати названий, которые теперь получили признание Международного астрономического союза, есть еще целый ряд топонимов Плутона, которые еще не были утверждены, но уже используются сотрудниками проекта New Horizons и другими планетологами. Пару к котловине Адливун составляет котловина Куидливун (Quidlivun Cavus). Кроме гряды Тартар есть и гряда Пандемониум (Pandemonium Dorsa), названная в честь столицы Ада из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай».

Борозды Плутона названы в честь Беатриче из «Божественной комедии», царя обезьян Сунь-Укуна из китайского романа «Путешествие на Запад», шумерской богини Инанны и ее супруга – правителя Урука Думузи. К земле Хаябусы и земле Вояджера добавляются районы Плутона названные в честь других космических программ: земли Пионера, Веги, Венеры и Викинга. Помимо области Томбо есть на Плутоне и область Лоуэлла – в честь Персиваля Лоуэлла, основавшего в 1896 году обсерваторию, где в 1930 году был открыт Плутон.

Есть и область Ктулху (Cthulhu Regio), по чудовищному существу из романов Говарда Лавкрафта. В предварительном голосовании имя Ктулху оказалось самым популярном в своей категории, и работники проекта New Horizons быcтро его использовали. Но почему-то Международный астрономический союз не спешит с его признанием.

Горы на Плутоне названы не только в честь Аль-Идриси и Тенцинга с Хиллари. Есть там горные хребты, носящие имена братьев Райт, конструктора батискафов и покорителя Марианской впадины Огюста Пикара, первой женщины, совершившей кругосветное путешествие, Жанны Барре, а также выдающегося китайского мореплавателя Чжэн Хэ (1371 – 1435).

Среди некоторых типов объектов Плутона официальное название еще не получил ни один, хотя некоторые из них уже были окрещены. Например, уступы (rupes), то есть крутые склоны поверхности Плутона, названы в честь Жака-Ива Кусто, Лейфа Эриксона и Пири. Только последний – это не покоритель Северного полюса американец Роберт Пири, а османский флотоводец Пири-рейс (1470 – 1554/1555), составивший в начале XVI века атлас и карту мира. В честь Пири-рейса названа и одна из равнин Плутона (Piri planitia). Еще одна равнина называется равниной Берд (Bird planitia), по имени британской путешественницы Изабеллы Берд (1831 – 1904). Долина Купе (Kupe vallis) названа в честь персонажа мифологии маори по имени Купе, которому приписывается открытие Новой Зеландии.

Ряды низких холмов (colles) получили названия в честь спутников, запущенных разными странами: Astrid colles – шведского, Coleta de Dados colles – бразильского. Еще три группы холмов названы по космическим кораблям, экипажи которых погибли во время полета: Challenger colles, Columbia colles и Soyuz colles. Последнее из названий – по «Союзу-11».

Протяженные линии на Плутоне называют по космическим аппаратам, исследовавшим Луну. Пока их три. Линия Луна (Luna linea) – в честь советских аппаратов «Луна», линия Юту (Yutu linea) – в честь китайского и линия Чандраян (Chandrayaan linea) – в честь индийского.

Кратеры Плутона носят названия в честь итальянских астрономов Аньолетты Корадини и Паоло Фаринеллы, американцев Дамона Симонелли, Харлана Смита, Генри Гайкласа, Генри Брайнтона, Майкла Джулиана Дрейка (председателя комитета утвердившего проект New Horizons), Роберта Харрингтона (открывшего Харон), Чарльза Коваля (обнаружившего первый астероид-кентавр), британца Эндрю Холлиса, британского вулканолога и планетолога Джона Геста, ирландца Кеннета Эджворта (открывшего пояс Койпера раньше самого Койпера), голландца Яна Хендрика Оорта, немца Карла Пульфриха (физика, создавшего компаратор, при помощи которого был открыт Плутон). Есть среди этих людей и советский астроном Виктор Сафронов (1917 – 1999), создатель теории формирования планет.

На поверхности Плутона обнаружен ряд небольших темных областей, которые планетологи называют макулами (maculae). Для некоторых макул Плутона тоже предложены собственные имена. Они связаны с божествами или существами подземного мира из разных мифологии или художественных произведений. Среди них Ала – бог африканского народа игбо, Балрог и Моргот взяты из произведений Толкина, существо кадехо из мексиканского фольклора, Хун-Каме и Вукуб-Каме – боги мертвых, упомянутые в книге «Пополь-Вух», Крун – повелитель подземного царства в мандеизме, Мен-По – «тетушка Мэн» из Диюя, китайской преисподней. Он дает напиток забвения душам, которые искупили прежние прегрешения и должны снова родиться на земле.