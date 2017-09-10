Постпред Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ» рассказал о том, что Киев готовится задавать Москве каверзные вопросы на 72-й Генеральной ассамблее ООН.

«16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав этого Совета по правам человека. Ее иногда неофициально называют Советом безопасности по правам человека, то есть - это не менее важный орган ООН. Мы надеемся, Украина будет выбрана. У нас к счастью нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбасса в контексте прав человека. Есть еще ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов. Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — сообщил постпред в интервью порталу.

Ранее стало известно о том, что Киев передал в Совет безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, охваченном военным конфликтом.

«По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать», — сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер».

Интересно, что президент России Владимир Путин уже успел высказаться по этому проекту. Более того, он его поддержал, что стало темой для обсуждения в том числе в западной прессе.

«Изменившаяся позиция Путина вызывает интерес и открывает возможность для обсуждения размещения настоящей миротворческой миссии с целью реального выполнения неэффективных и теряющих актуальность минских мирных договоренностей, которые должны были обеспечить разрешение конфликта. Разумеется, произойдет это не сегодня, наверное, даже и не завтра, но, возможно, когда-нибудь потом», — пишет в колонке для The Washington Post Карл Бильдт, отмечая, что «Кремль глубоко обеспокоен» намерением США поставлять на Украину оружие.

Напомним, российская сторона довольно четко дала понять, что только поддерживает миротворческую миссию на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но Россия при этом не является стороной военного конфликта.

«Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон», – приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова газета «Ведомости».

Восточноевропейские СМИ называют предложение Москвы «расплывчатым» и обвиняют Кремль в попытке не завершить конфликт, а сыграть против Киева.

«Естественно, что на предложение Путина последовала резкая реакция. Возможно, так и было задумано. Понятно, что любые попытки разместить на востоке Украины российских солдат в голубых касках Киев сочтет неприемлемыми. Вывод будет закономерен: Россия хочет мира и разрядки, а украинцы предпочитают подогревать конфликт. Кремль — голубь, Украина — ястреб, а ситуация выглядит совсем не так, как представляет ее всему миру Порошенко. Судя по всему, Путин попал в самую точку: уже на следующий день немецкое внешнеполитическое ведомство устами своего главы Зигмара Габриэля заявило, что если предложение России — искреннее, им следует воспользоваться», — пишет польская Polityka.

Между тем в предложении Кремля о миротворцах в ДНР есть логика. Его условия связаны с пунктами Минских соглашений.

«Пункт о необходимости введения особого статуса для Донецка и Луганска перед тем, как в регионе появятся миротворцы, был введен потому, что он есть в Минских соглашениях и вообще должен был вступить в силу еще осенью 2015 года. Как известно, вместо этого Киев пытается принять закон об оккупированных территориях, благодаря которому жители ДНР и ЛНР окажутся полностью бесправными с точки зрения Украины, которая переложит всю ответственность за их судьбы на Россию. В первую очередь Кремль рассчитывает на то, что Киев все-таки начнет выполнять политическую часть Минских соглашений. Россия хочет, чтобы в ДНР и ЛНР наступил мир, и они смогли либо спокойно развиваться, либо переходить на другой переговоров с Украиной», — сказал «Московскому комсомольцу» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Тем не менее, немецкая пресса успела обвинить главу МИДа Германии Зигмара Габриэля в попытки сближения с Россией с целью ослабления экономических санкций в отношении Москвы. В том числе, из-за позиции министра по миротворцам на Донбассе.

«Министр иностранных дел открыто хочет встать на сторону российского агрессора, поскольку становится некритичным рупором недавнего пропагандистского маневра Путина, рассчитанного на дестабилизацию и расчленение Украины», — сообщает Die Welt.

Впрочем, не только немцев упрекают в том, что они больше склоняются на сторону России. Вопрос принадлежности Крыма и проблема вооруженного конфликта в ДНР и ЛНР не особенно заботит европолитиков.

«Разве хотя бы одна крупная партия Франции, Великобритании, Германии, Австрии или Нидерландов подчеркивала важность перемирия на Украине в соответствии с минскими договоренностями в своих предвыборных программах? Нет. Европейские политики поглощены проблемой миграции, Брекситом, Дональдом Трампом, Северной Кореей и даже Польшей с Венгрией. А Украина осталась где-то далеко. Также нужно сказать, что участники минских договоренностей пошли навстречу России. Кто не верит, пусть вспомнит, что там вообще ни разу не упомянут Крым. Да-да, уже через полгода после российской аннексии Крыма ее считали «данностью» и не видели смысла включать ее в документ», — пишет чешское издание Lidovky, сравнивая Крым с Кашмиром, который наполовину принадлежит Индии, наполовину — Пакистану, что не мешает Европе поддерживать отношения с обеими странами.