10 сентября в России прошел единый день голосования. Безусловно, новость №1 — победа оппозиции в десятках муниципалитетах Москвы, кое-где представители «Единой России» даже не прошли в районные советы депутатов. Но интересны результаты выборов, конечно, не только этим.

В целом победа оппозиции в столице является не такой однозначной и простой, как выглядит на первый взгляд. Да, конечно, жители самых богатых районов, центра, северо-запада и юго-запада, традиционно голосуют за либералов: так было еще в конце 80-х годов, и за 30 лет ситуация не слишком изменилась. Сейчас для разгромной победы сложились несколько факторов: консолидация либеральных кандидатов под единым зонтичным брендом, плотный контроль избирательных комиссий, в том числе и районных, а также, судя по всему, тактика мэрии по срыву явки. В результате явка была несколько ниже, чем на выборах в Мосгордуму, оппозиция сумела привести на участки своих сторонников (в том числе под лозунгом «от вас скрывают ваши выборы»), а голоса украсть было практически невозможно. Разве что на Арбате на результатах выборов сказалось население одной «резиновой квартиры», которая относится к Министерству обороны.

Теперь победителям необходимо будет суметь договориться и отстаивать единую позицию в районных советах. Но это еще полбеды. Победа оппозиции заявляется то как победа «Яблока», то как победа Дмитрия Гудкова. Между тем заметная часть победивших депутатов хоть и выдвинуты от «Яблока», но к партии не имеют никакого отношения. Во время разговора многие предпочитают уклоняться о своем отношении к партии. Так что «Яблоко», если хочет действительно оказаться победителем, должно сделать так, чтобы новые депутаты считали его своей партией.

Напомним, весной десятки сторонников Максима Каца, главы штаба Гудкова и одного из главных архитекторов столь успешного выступления либеральной оппозиции, вступили в «Яблоко». Тогда он открыто заявлял о том, что такого количества хватит для того, чтобы избрать его лидером столичного отделения. Но действующий руководитель отделения, Сергей Митрохин, позиции сдавать не хотел. Конфликт, может быть, разгорелся бы сильней, но его решение было отложено на «после выборов». Если сейчас руководство столичного отделения не подстроится под новый формат, то оно просто никому не будет нужно. А Гудков, который провел более сотни своих сторонников в районные советы, все-таки не обладает партийной инфраструктурой, которая смогла бы сохранить единство команды в течении хотя бы нескольких лет.

Публикация кандидата "из списка Гудкова" от 4 округа Пресни Facebook

И, в конце концов, не стоит забывать, что победителем на выборах, все-таки, является «Единая Россия». «Команда Гудкова» смогла взять только около 150 мандатов из 1502 — это хороший результат, но до победы по всему городу еще далеко.

Но в России голосовала не только Москва — губернаторов выбирали в 16 регионах страны. После того, как стало понятно, что по-настоящему конкурентных выборов не предвидится, губернаторы стали соревноваться между собой в том, кто наберет больше голосов. Естественно, в лидерах — Мордовия, там, по предварительным данным там Владимир Волков набрал более 89% голосов. Больше 80% у действующих губернаторов также в Марий Эл, Бурятии, Пермском крае, Калининградской и Рязанской областей.

Голосование на выборах в Калининграде ЕР

Пожалуй, интересно, что сразу в четырех регионах губернаторы, похоже, набирают менее двух третей голосов — хотя и больше половины, причем с запасом.

В Кировской области у Игоря Васильева, по предварительным данным, 64%, у Евгения Куйвашева в Свердловской области 62,2%, у Артура Парфенчикова в Карелии 61,3% и, наконец, у «проигравшего» в этой гонке губернаторов Сергея Жвачкина из Томской области «всего» 60,58%.