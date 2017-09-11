Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 сентября 2017, понедельник, 15:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Дом купца Колмакова готовится к переменам?
Пользователи «Одноклассников» могут получить 500 тысяч за спортивный ролик
ХК «Рубин» забросил шесть шайб в ворота противника в Усть-Каменогорске
Россияне считают алкоголизм болезнью
Тюменские аграрии могут лишиться федеральных дотаций — деньги пойдут в Крым и Чечню
На выборах в Тюменской области кандидаты от КПРФ проиграли
В Доме генерал-губернатора расскажут о любви тоболяков к царской семье
Последний приют императора: Дом генерал-губернатора восстанавливают по запискам тоболяков
В Тюменской области явка на выборы не подкачала
Сбежал из под стражи в сапогах и со спинкой от кровати
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
11 сентября 2017, 09:36
выборы выборы губернаторов Москва оппозиция регионы «Яблоко»
Симон Жаворонков

Выборы: районы и регионы

Работа избирательного участка в Москве
Работа избирательного участка в Москве
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

10 сентября в России прошел единый день голосования. Безусловно, новость №1 — победа оппозиции в десятках муниципалитетах Москвы, кое-где представители «Единой России» даже не прошли в районные советы депутатов. Но интересны результаты выборов, конечно, не только этим.

В целом победа оппозиции в столице является не такой однозначной и простой, как выглядит на первый взгляд. Да, конечно, жители самых богатых районов, центра, северо-запада и юго-запада, традиционно голосуют за либералов: так было еще в конце 80-х годов, и за 30 лет ситуация не слишком изменилась. Сейчас для разгромной победы сложились несколько факторов: консолидация либеральных кандидатов под единым зонтичным брендом, плотный контроль избирательных комиссий, в том числе и районных, а также, судя по всему, тактика мэрии по срыву явки. В результате явка была несколько ниже, чем на выборах в Мосгордуму, оппозиция сумела привести на участки своих сторонников (в том числе под лозунгом «от вас скрывают ваши выборы»), а голоса украсть было практически невозможно. Разве что на Арбате на результатах выборов сказалось население одной «резиновой квартиры», которая относится к Министерству обороны.

 
Facebook

Теперь победителям необходимо будет суметь договориться и отстаивать единую позицию в районных советах. Но это еще полбеды. Победа оппозиции заявляется то как победа «Яблока», то как победа Дмитрия Гудкова. Между тем заметная часть победивших депутатов хоть и выдвинуты от «Яблока», но к партии не имеют никакого отношения. Во время разговора многие предпочитают уклоняться о своем отношении к партии. Так что «Яблоко», если хочет действительно оказаться победителем, должно сделать так, чтобы новые депутаты считали его своей партией.

Напомним, весной десятки сторонников Максима Каца, главы штаба Гудкова и одного из главных архитекторов столь успешного выступления либеральной оппозиции, вступили в «Яблоко». Тогда он открыто заявлял о том, что такого количества хватит для того, чтобы избрать его лидером столичного отделения. Но действующий руководитель отделения, Сергей Митрохин, позиции сдавать не хотел. Конфликт, может быть, разгорелся бы сильней, но его решение было отложено на «после выборов». Если сейчас руководство столичного отделения не подстроится под новый формат, то оно просто никому не будет нужно. А Гудков, который провел более сотни своих сторонников в районные советы, все-таки не обладает партийной инфраструктурой, которая смогла бы сохранить единство команды в течении хотя бы нескольких лет.

 
Публикация кандидата "из списка Гудкова" от 4 округа Пресни

И, в конце концов, не стоит забывать, что победителем на выборах, все-таки, является «Единая Россия». «Команда Гудкова» смогла взять только около 150 мандатов из 1502 — это хороший результат, но до победы по всему городу еще далеко.

Но в России голосовала не только Москва — губернаторов выбирали в 16 регионах страны. После того, как стало понятно, что по-настоящему конкурентных выборов не предвидится, губернаторы стали соревноваться между собой в том, кто наберет больше голосов. Естественно, в лидерах — Мордовия, там, по предварительным данным там Владимир Волков набрал более 89% голосов. Больше 80% у действующих губернаторов также в Марий Эл, Бурятии, Пермском крае, Калининградской и Рязанской областей.

 
Голосование на выборах в Калининграде
ЕР

Пожалуй, интересно, что сразу в четырех регионах губернаторы, похоже, набирают менее двух третей голосов — хотя и больше половины, причем с запасом.

В Кировской области у Игоря Васильева, по предварительным данным, 64%, у Евгения Куйвашева в Свердловской области 62,2%, у Артура Парфенчикова в Карелии 61,3% и, наконец, у «проигравшего» в этой гонке губернаторов Сергея Жвачкина из Томской области «всего» 60,58%.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин предложил поднять МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
Присяга губернатора Омской области Виктора Назарова.
СМИ назвали омского губернатора первой ласточкой в серии отставок
Флаги Израиля
Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль
Бюллетени
Во всех 16 регионах выборы губернаторов выиграли кандидаты от ЕР
Рамзан Кадыров
Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы
15:18 Внеземные астрономы с девяти планет способны наблюдать Землю
15:10 Путин предложил поднять МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
15:00 Суд приговорил к восьми годам замглавы Меджлиса крымских татар
14:46 Песков назвал ситуацию с Саакашвили политической клоунадой
14:25 Кремль похвалил выборы в Москве за плюрализм и конкуренцию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Герман Титов
Герман Степанович Титов
11 сентября 1935 года родился Герман Титов, советский космонавт №2.
14:08 Сбербанк опроверг смену статуса дебетовых карт на овердрафтный
13:51 Порошенко похвалил пограничников за действия при «прорыве Саакашвили»
13:33 Мэр Саратова подал в отставку из-за нарушений на выборах
13:13 СМИ назвали омского губернатора первой ласточкой в серии отставок
12:54 Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль
12:35 Муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы пройдет только ЕР
12:18 Поклонская сочла провокацией поджог машин у офиса адвоката Учителя
12:10 В Москве завершился Фестиваль национальных литератур
11:56 Глава МВД Украины призвал Саакашвили зарегистрироваться
11:30 Кабмин предложил обязать организаторов митинга указывать их причину
11:11 Президент Азербайджана помиловал российского блогера Лапшина
10:56 Неизвестные сожгли автомобили в Москве «за Матильду»
10:45 Знатный воин-викинг был женщиной
10:32 Президент Молдавии пообещал не подписывать ни один антироссийский закон
10:13 Премьер Украины назвал «прорыв Саакашвили» атакой на государственность
10:00 Клинтон решила больше не выдвигаться на пост президента США
09:47 СМИ анонсировали отставку ряда губернаторов
09:38 Импорт томатов из Турции может возобновиться в октябре
09:18 Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы
08:49 Илья Яшин объявил о своей победе на выборах в Москве
08:33 Захарова прокомментировала заявление Меркель о Крыме
08:13 Ураган «Ирма» затопил Майами
07:53 Во всех 16 регионах выборы губернаторов выиграли кандидаты от ЕР
10.09 20:55 Москва оказалась лидером по числу жалоб на выборах
10.09 20:38 Соратники пробили Саакашвили путь на Украину
10.09 20:28 ЦИК отчитался по явке на губернаторских выборах
10.09 20:14 В Петербурге задержали десятки участников акции в поддержку рохинджа
10.09 19:54 Ущерб от урагана «Ирма» может достичь 200 млрд долларов
10.09 19:27 Собянин объявил о завершении благоустройства Садового кольца
10.09 19:05 СМИ раскрыли личность Незыгаря
10.09 18:45 ЦИК объявил об отсутствии значительных нарушений на выборах
10.09 18:01 Москалькова раскритиковала организацию выборов в Москве
10.09 17:36 МВД Украины открестилось от задержки поезда с Саакашвили
10.09 17:02 Ураган «Ирма» обрушится на Санкт-Петербург
10.09 16:37 Мосгоризбирком объяснил провал информационной кампании перед выборами
10.09 15:52 Главой Адыгеи избран Мурат Кумпилов
10.09 15:23 Мосизбирком прокомментировал видео с замглавы управы Ново-Переделкино
10.09 15:08 Путин отказался раскрыть свой выбор на голосовании в Москве
10.09 14:40 Саакашвили выгнали из поезда на Украину
10.09 14:03 Захарова ответила постпреду Украины на заявление о хамстве
10.09 13:37 Вдова племянника Николая II подала в суд на Алексея Учителя
10.09 13:05 В трех регионах продлили голосование
10.09 12:45 Явку в Свердловской области решили повысить розыгрышем квартир и машин
10.09 12:11 Врио главы Карелии назвал день выборов судьбоносным
10.09 11:49 СМИ раскрыли название юбилейного iPhone
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.