На выборах в Москве итоговая явка по городу не превысила 14-15 процентов, утверждает Мосгоризбирком. Такие цифры озвучил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает газета «Коммерсантъ».

По его словам, среди лидеров больше всего было кандидатов от «Единой России», но есть и представители "Яблока", КПРФ, других политических партий, а также самовыдвиженцы.

Данные о лидерах Горбунов привел после обработки Мосгоризбиркомом около 25% протоколов избирательных комиссий. Между тем, согласно утверждениям самих оппозиционеров, оппозиция в Москве победила в 10 районах.

Отметим, что в тех районах Москвы, где применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней, обработаны уже все протоколы. По прогнозу председателя Мосгоризбиркома, окончательные итоги выборов в столице станут известны где-то около полудня.

Напомним, ранее политологи подчеркивали, что в ходе избирательной кампании в Москве, как и в ряде других крупных городов, власти сознательно предоставляли минимум информации о предстоявших еще на тот момент выборах, тем самым добиваясь так называемой сушки явки. По оценкам политологов, это делалось потому, что при низкой явке кандидаты от партии «Единая Россия» побеждали на выборах практически с гарантией.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его мнению, выборы в Москве показали, что принимаемые властями меры для обеспечения нужных результатов выборов могут быть неэффективны, если оппозиция ведет себя активно.

«В целом муниципальные выборы в Москве можно расценить как успешные для оппозиции. Они продемонстрировали, что тактика власти по «сушке» явки является палкой о двух концах: она играет как на пользу власти, когда оппозиция ведет себя пассивно, так и против власти, когда оппозиция ведет себя активно.

В тех муниципалитетах в Москве, где оппозиция проводила активную избирательную кампанию, она практически везде добилась успеха. А там, где победила власть, там фактически никакой кампании от оппозиции и не наблюдалось. То есть, по большому счету, если бы оппозиция вела себя более активно и в других округах, то картина могла бы оказаться гораздо менее в пользу власти.

И еще: муниципальные выборы продемонстрировали, что по крайней мере столичный избиратель (наверное, потом это можно будет экстраполировать и на другие крупные города) «устает» от так называемой парламентской оппозиции. То есть избиратель не видит разницы между «Единой Россией» и парламентской оппозицией. Если он не голосует за «Единую Россию», то он не голосует и за парламентскую оппозицию – он голосует за оппозицию непарламентскую.

Таким образом получается, что нынешняя партийная система – по крайней мере, в крупных городах, как мы видим на примере Москвы – себя исчерпала. Необходимо ее реформировать – с тем, чтобы появились какие-то политические силы (в том числе – и в Госдуме по итогам выборов 2021 года), которые представляли бы жителей крупных городов. Поскольку эта электоральная группа сейчас провисает», – сказал Павел Салин.

Говоря о проблемах, которые выявили нынешние выборы Москве, он отметил, что основная из них заключается в неспособности власти по-настоящему контролировать ситуацию.

«Проблема заключается в том, что действительно власть не может контролировать ситуацию. Это как в случае с ее высокими рейтингами: значительная часть населения – конформисты, эта часть поддерживает власть не активно, а пассивно. И если ситуация изменится, если оппозиция начнет проводить какую-то активную кампанию, то все высокие рейтинги могут очень быстро снизиться. Мы видим это по муниципальным выборам.

За считанные дни до голосования появлялись кандидаты-спойлеры. На фото - листовка Андрея Соколова, объявившего об участии в выборах 28 августа 2017 Фото Алина Пущиной

В принципе, то, что оппозиция не получила в Москве еще лучший результат, чем тот, который она сейчас получила, – это ее собственная недоработка. С учетом того, что население в столице проживает достаточно компактно, можно провести избирательную кампанию, располагая не слишком большими ресурсами. Это, в принципе, показала и мэрская кампания Навального, и нынешняя муниципальная кампания оппозиции.

Так что перспективы для непарламентской оппозиции в крупных городах, я думаю, весьма радужные. Вопрос в том, будет ли она эти перспективы реализовывать. Если и не будет, то именно за счет пассивности – от оппозиции постоянно звучали обвинения в адрес власти о том, что та замалчивает выборы, не информирует о них. Но зато никто не мешал и самим ходить и информировать. Речь же не шла о том, чтобы власть преследовала кандидатов от оппозиции.

Власть действительно замалчивала выборы, делая ставку на низкую явку. Но не мешала оппозиционерам самим заняться информированием населения. Так что тут еще более приятным для оппозиции результатам помешала ее, оппозиции, пассивность», – объяснил Павел Салин.

Выборы муниципальных депутатов в Москве Пресс-служба мэрии Москвы

Комментируя вопрос о том, оправдала ли себя избранная властями Москвы тактика, эксперт пришел к выводу, что оправдала, но только в силу инертности оппозиции.

«Эта тактика себя оправдала в силу инертности, причем не в силу инертности населения, а в силу инертности самой оппозиции. Однако неприятные и очень серьезные для власти сигналы на московских выборах прозвучали. И очень обнадеживающие для оппозиции. Это, повторю, касается и других крупных городов, не только Москвы.

Если бы оппозиция вела себя более активно, не перекладывала бремя информирования об избирательной кампании на власть, то результат у нее был бы еще лучше. Поэтому стартовые позиции у непарламентских сил весьма хороши. Вопрос в том, будут ли эти силы выполнять ту работу, которую вообще-то оппозиция и должна делать во всех странах, или же будут жаловаться на власть, что та за них их работу не делает», – заключил Павел Салин.