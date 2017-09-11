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11 сентября 2017, 12:10
выборы выборы губернаторов Москва оппозиция
Василий Измайлов

Выборы: почему так мало

Работа ЦИК РФ в день голосования 10 сентября 2017
Работа ЦИК РФ в день голосования 10 сентября 2017
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

В России прошел единый день голосования – 10 сентября состоялись выборы различных уровней в 82 субъектах федерации. По данным СМИ, во всех 16 регионах, где проходили выборы губернаторов, наибольшее число голосов набрали врио глав региона; в Москве же на выборах местных депутатов оппозиция победила в десяти районах города.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов дает предварительную оценку результатов выборов. По его мнению, низкие цифры явки могут быть показателем появления новой (возможно, пока стихийной) выборной технологии, основанной на неких неписанных правилах, действующих в политической жизни страны.

«Минувшие региональные выборы поставили много вопросов и дали много ответов на те вопросы, которые задавались по ходу их подготовки.

Самый любопытный вопрос – это как их оценивать. Но, наверно, от ответа на этот вопрос мы уклонимся, поскольку не только в сообществе политологов, но даже в рамках одного отдельно взятого политолога, наверное, нет единства по поводу того, что является критерием оценки.

 
Голосование на выборах главы Пермского края
ЕР

Оценивать по прошлому году, как многие (в частности, Элла Памфилова) говорят, некорректно; оценивать по прошлым выборам губернаторов (а эти выборы в некоторых регионах проходили более 15 лет назад) еще более некорректно. Но как-то оценивать нужно, поэтому будем думать, как оценивать – и когда придумаем, возможно, скажем что-то содержательное.

Мне хотелось бы обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые, возможно, будут периферийно освещаться моими коллегами. Главное тут, на мой взгляд, – это позиция губернаторов в прошедших выборах и в будущих главных выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

Известно, что в политическом обороте существуют некоторые неписанные правила. И одним из них является «правильное» распределение цифр в выборах регионального и федерального уровня. Иными словами, голоса, поданные за губернатора, и явка на губернаторских выборах не должны, не могут превышать голоса и явку на выборах президентских. И не очень правильно, когда они превышают голоса и явку на выборах парламентских.

В этом смысле когда мы смотрим на показатели, которые достигнуты, мы видим, что многие сработали хорошо, а некоторые даже отлично. Поскольку в части регионов явка не добралась и до 30% (в Карелии, она, например, составила 27%). Однако же в этом отношении существенно важна и более показательна история не с губернаторами-новичками, а с губернаторами «традиционными», которые идут на второй-третий (а некоторые, как, например, белгородский губернатор Евгений Савченко, и на седьмой срок, если не ошибаюсь).

Этим губернаторам нужно было разрешать сразу несколько задач. Во-первых, им нужно было избраться; во-вторых, легитимизировать новый подход к избирательному процессу, что для большинства из них довольно сложно, поскольку они привыкли работать, осторожно скажем, в других условиях. И в-третьих, им нужно было создавать некоторые условия, при которых подготовка к президентских выборам будет выстраиваться из верно избранных стратегем.

И с этой точки зрения очень любопытно посмотреть на достигнутые цифры.

У части наблюдателей может создаться впечатление, что «традиционные» губернаторы процесс провалили. Явка в Томске низкая, явка в Саратове – низкая. Даже в Удмуртии, что удивительно (где новый глава, пусть так и не совсем корректно говорить, является известно чьей креатурой и назначенцем), явка тоже оказалась очень невысокой – при нормальном проценте голосов, поданных за нужного кандидата. А ведь наблюдатели говорили, что там явка будет высокая!

 
Процент избирателей, принявших участие в выборах главы Удмуртии
udmurt.er.ru

Тут мы можем занимать различные позиции – в зависимости от того уровня информированности, который у нас есть. Тем не менее, мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Тем губернаторам, которых мы считаем «традиционными» и регионы которых показали невысокую явку на губернаторских выборах, будет существенно легче рапортовать перед Кремлем о больших цифрах, достигнутых на следующих выборах. Вполне возможно, что мы имеем дело отчасти с новой технологией – может быть, технологией стихийной.

Зная, как устроен политический процесс в России, я был бы очень удивлен, если бы оказалось, что это – больше, чем в одном-двух случаях – осознанный выбор руководителей тех или иных регионов. Но стихийная тактика занижения результата собственного с тем, чтобы потом «выстреливать» на федеральных выборах, – это очень интересный феномен, который может быть трендом в течение, скажем, ближайшего электорального цикла.

А если так, то мы должны вести речь о существенном перестроении избирательного пространства – с трансформацией идей, с трансформацией бюджетов, с трансформацией избирательных команд и с вообще переосмыслением того, чем в России до последнего времени являлись крупные региональные выборы», – сказал Василий Измайлов.

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