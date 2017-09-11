СМИ отслеживают продолжающееся противостояние в ЕС между западноевропейскими лидерами и Польшей и Венгрией. Этот сюжет стал энергично обсуждаться в начале года, когда пресса заговорила о нападках премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на организации, финансируемые Джорджем Соросом, американским миллиардером, занимающимся «борьбой с коммунизмом».

Тема получила развитие весной, когда Орбан покусился на Центрально-Европейский университет в Венгрии. Летом польское правительство попыталось принять закон, позволяющий ему по своему усмотрению назначать судей в верховном суде, что тоже стало богатым материалом для спекуляций. В августе журнал The Economist опубликовал материал о том, что в ЕС миновал кризис, связанный с экономическим дисбалансом, когда южные страны находились в финансовой зависимости от северных, и начался кризис политический с противостоянием между восточными и западными странами.

Теперь эту тему продолжил Wall Street Journal, который усматривает в нынешней конфигурации признаки передела влияния по итогам выбывания Британии из ЕС. Орбан, добиваясь избрания на четвертый срок, в своей кампании почти не уделяет внимания своим политическим конкурентам, пишет автор. Вместо этого он преимущественно ругает ЕС и его наиболее влиятельных участников. В Польше политики тоже ругают Германию и Францию, причем делают это еще жестче, чем Орбан. Их обвиняют в том, что они стремятся навязывать традиционалистской Польше мультикультурализм и либеральные ценности, которые ей чужды. В этом контексте ЕС сравнивается с Советским Союзом.

Польша. Демонстранты протестуют против санкций Евросоюза / YouTube.com

Напряженность в отношениях между Варшавой и Будапештом, с одной стороны, и столицами западноевропейских стран, с другой, достигла небывалой со времен распада Советского Союза силы. Это, по мнению автора, свидетельствует о том, что в ЕС по-прежнему присутствуют проблемы националистического характера, несмотря на победу над популистами на недавних выборах во Франции и Нидерландах. Это, в свою очередь, представляется автору частью более масштабного процесса, начавшегося в результате решения Британии отделиться от блока. Теперь в ЕС меняется расстановка сил. Наиболее очевидные кандидаты на доминирование — это Германия и Франция. Другие страны, прежде всего восточноевропейские, пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу.

На самом деле, отмечает автор, членство в ЕС нравится большинству граждан и в Польше, и в Венгрии, как показывают опросы. Ни в одной из этих стран правительство не хотело бы последовать примеру Британии. Не в последнюю очередь, это связано с тем, что от ЕС поступает финансирование, позволяющее избегать экономических проблем. Тем не менее, отношения портятся. Оппоненты Венгрии и Польши в ЕС утверждают, что у них сейчас больше общего с отделяющейся Британией, чем с ними.

Главные точки конфронтации, напоминает автор, - это, прежде всего, отказы Польши, Венгрии (и еще Чехии) принимать беженцев. Кроме того, Польшу критикуют за то, что ее правительство покушается на независимость судов, а Венгрию — за ограничение свободы журналистов (а также за враждебное отношение к иностранным некоммерческим организациям).

Брюссельским лидерам больше всего не нравится перспектива, что Польша и Венгрия смогут безнаказанно проигнорировать решения ЕС, распространяющиеся, по замыслу, на всех участников. Это привело к тому, что этим двум строптивым странам начали угрожать санкциями, что прежде было не принято. Здесь могут возникнуть проблемы, потому что принятие некоторых мер в отношении одного из участников требует единодушного согласия всех прочих участников. Между тем, Венгрия и Польша уже заявили, что собираются друг друга поддерживать.

В целом реакция Брюсселя на действия Венгрии и Польши представляется автору пока весьма мягкой. Отчасти эта мягкость объясняется тем, что в Германии сейчас предвыборный период, и ее канцлер Ангела Меркель, уверенно претендующая на переизбрание, предпочитает высказываться осторожно. В частности, она избегает нападок на Польшу, которая в свое время немало пострадала от немецких нацистов. Есть вероятность, что после выборов Германия начнет действовать более решительно.

Предвыборные дебаты. А.Меркель / YouTube.com

В заключение автор отмечает, что выход Польши и Венгрии из ЕС из-за нежелания следовать общим правилам маловероятен. Более вероятен сценарий, при котором в ЕС выделится группа стран, склонных игнорировать общие предписания и в итоге подвергающихся изоляции. С позиции кандидатов на изоляцию дальнейшее развитие событий станет ответом на вопрос о том, что представляет собой ЕС: сообщество свободных стран или империю с центром в Брюсселе, насаждающую свои порядки.