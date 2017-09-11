Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 сентября 2017, вторник, 01:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Куда поставить слиток?
Ищем следы американского шпиона и марсиан в Богдановиче. Исследуем скандальный город с проектом JUSTTRIP
Большой Уссурийский станет совместным брендом России и Китая
Виновник взрыва газа в хабаровском жилом доме до сих пор не установлен
Времена. Третьяков подарил картины Москве, в Саратове прошел концерт Собинова
Журналист Анна Хурбатова: «Наступлению осени я радуюсь, ведь можно гулять, шуршать листьями и любоваться солнышком». В Екатеринбурге +6. ФОТО, ВИДЕО
В Саратов пришло бабье лето
В Иркутске запретят парковаться напротив бассейна «Солнечный»
В Новонукутск на первый областной школьный Сур-Харбан съедутся больше 500 человек
В Иркутске 12 сентября воздух прогреется до +21,+23°
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
11 сентября 2017, 19:13
выборы губернаторов регионы
Илья Карпюк

Губернаторы. Запрос на обновление

Москва. Кремль
Москва. Кремль
АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

В Кремле считают, что россияне, проголосовав за недавно назначенных губернаторов, поддержали курс на формирование нового поколения управленцев. Замена глав регионов продолжится осенью, в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Весной, напомним, были назначены новые губернаторы в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Это Максим Решетников, Андрей Никитин, Николай Любимов, Алексей Цыденов, Александр Евстифеев, Артур Парфенчиков и Александр Бречалов. Все они, с тем или иным результатом, победили в первом туре. Самый плохой результат у Парфенчикова в Карелии, но и у него больше 60%, то есть все победили в первом туре.

Собеседники РБК рассказали, что результаты голосования выявили запрос граждан на обновление. Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты.

В связи с этим уже осенью, то есть в ближайшие месяцы, ожидается замена примерно десяти глав регионов, что позволит еще сильнее омолодить губернаторский корпус.

 
Военнослужащий на участке для голосования / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Также, если верить собеседникам РБК, в Кремле довольны тем, что перед регионами не ставили задачу по увеличению явки. В результате показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы. Самая высокая явка была в Саратовской области, 54,8%, больше половины избирателей пришли на участки еще в Белгородской области (52,55%). Меньше трети избирателей пришли на участки в Кировской области (30,4%), Карелии (29,2%), Ярославской области (26,7%) и Новгородской области (25%).

В Псковской области было возбуждено уголовное дело о попытке подкупа избирателей в преддверии дополнительных выборов депутата областного собрания и депутатов местной гордумы, а в Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района и его заместителя «за грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов. Всего МВД России возбудило девять уголовных дел в рамках предвыборного периода. Таким образом было показано, что власть готова жестко реагировать на нарушения.

Ранее, напомним, на встрече с политиками и общественными деятелями, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, куратор внутриполитического блока, говорил, что итоги голосования на тех или иных участках обязательно будут отменяться в случае сомнений в честности голосования. Встреча не была публичной, но информация о ней просочилась в прессу.

 
Александр Евстифеев, губернатор Марий Эл / pg12.ru

Интересно, что самый высокий результат показали губернаторы, которые были назначены взамен непопулярных руководителей регионов. Так, Александр Евстифеев в Марий Эл получил 88,3% голосов. При этом самый низкий результат оказался у Сергея Жвачкина, который возглавляет томскую область с 2012 года. У него «всего» 60,6% голосов. На втором месте Артур Парфенчиков: новый губернатор Карелии набрал 61,3% голосов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин предложил поднять МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
Присяга губернатора Омской области Виктора Назарова.
СМИ назвали омского губернатора первой ласточкой в серии отставок
Сергей Лавров
Лавров пообещал уравнять условия работы дипломатов РФ и США
Пенсионерка
Средняя продолжительность жизни в России впервые достигла 72,5 лет
Сергей Михайлов (Михась)
Бизнесмен по кличке Михась подал новый иск к Навальному и ФБК
11.09 21:01 Средняя продолжительность жизни в России впервые достигла 72,5 лет
11.09 20:51 Стеклянный купол московского парка «Зарядье» повредили в первый день работы
11.09 20:27 «Росатом» создал международного уранового трейдера
11.09 20:15 Трамп почтил память жертв 11 сентября
11.09 19:58 Бизнесмен по кличке Михась подал новый иск к Навальному и ФБК

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Герман Титов
Герман Степанович Титов
11 сентября 1935 года родился Герман Титов, советский космонавт №2.
11.09 19:42 Экс-глава московского ЖКХ стал директором «Россетей»
11.09 19:22 Меркель убедила Путина расширить возможности будущих миротворцев ООН в Донбассе
11.09 19:02 Из-за ремонта «Северного потока» «Газпром» увеличил транзит через Украину
11.09 18:46 Саудовская Аравия сняла запрет на импорт российского мяса
11.09 18:20 В псковское «Эхо Москвы» пришли с обыском
11.09 18:07 Пустой поезд метро врезался в стену на станции «Щелковская»
11.09 17:55 Отмену показа «Матильды» объяснили задержкой с доставкой киноленты
11.09 17:39 Лавров пообещал уравнять условия работы дипломатов России и США
11.09 17:13 МЭР ожидает роста реальных зарплат на 10% за три года
11.09 17:12 Австралийцы обсуждают новое известие о сумчатом волке
11.09 16:58 Парламентская оппозиция решила оспорить результаты в трех регионах
11.09 16:28 Саакашвили собрался в турне по регионам Украины
11.09 16:12 В Москве отменили предпремьерный показ фильма «Матильда»
11.09 15:54 Скончался создатель Росомахи Лен Уэйн
11.09 15:45 Самый полный словарь аккадского языка доступен онлайн
11.09 15:42 27 человек пострадали при аварии поезда в Швейцарии
11.09 15:29 В Кремле прокомментировали поджоги машин у офиса адвоката Учителя
11.09 15:18 Внеземные астрономы с девяти планет способны наблюдать Землю
11.09 15:10 Путин предложил поднять МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
11.09 15:00 Суд приговорил к восьми годам замглавы Меджлиса крымских татар
11.09 14:46 Песков назвал ситуацию с Саакашвили политической клоунадой
11.09 14:25 Кремль похвалил выборы в Москве за плюрализм и конкуренцию
11.09 14:08 Сбербанк опроверг смену статуса дебетовых карт на овердрафтный
11.09 13:51 Порошенко похвалил пограничников за действия при «прорыве Саакашвили»
11.09 13:33 Мэр Саратова подал в отставку из-за нарушений на выборах
11.09 13:13 СМИ назвали омского губернатора первой ласточкой в серии отставок
11.09 12:54 Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль
11.09 12:35 Муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы пройдет только ЕР
11.09 12:18 Поклонская сочла провокацией поджог машин у офиса адвоката Учителя
11.09 12:10 В Москве завершился Фестиваль национальных литератур
11.09 11:56 Глава МВД Украины призвал Саакашвили зарегистрироваться
11.09 11:30 Кабмин предложил обязать организаторов митинга указывать их причину
11.09 11:11 Президент Азербайджана помиловал российского блогера Лапшина
11.09 10:56 Неизвестные сожгли автомобили в Москве «за Матильду»
11.09 10:45 Знатный воин-викинг был женщиной
11.09 10:32 Президент Молдавии пообещал не подписывать ни один антироссийский закон
11.09 10:13 Премьер Украины назвал «прорыв Саакашвили» атакой на государственность
11.09 10:00 Клинтон решила больше не выдвигаться на пост президента США
11.09 09:47 СМИ анонсировали отставку ряда губернаторов
11.09 09:38 Импорт томатов из Турции может возобновиться в октябре
11.09 09:18 Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы
11.09 08:49 Илья Яшин объявил о своей победе на выборах в Москве
11.09 08:33 Захарова прокомментировала заявление Меркель о Крыме
11.09 08:13 Ураган «Ирма» затопил Майами
11.09 07:53 Во всех 16 регионах выборы губернаторов выиграли кандидаты от ЕР
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.