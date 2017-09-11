В Кремле считают, что россияне, проголосовав за недавно назначенных губернаторов, поддержали курс на формирование нового поколения управленцев. Замена глав регионов продолжится осенью, в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Весной, напомним, были назначены новые губернаторы в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Это Максим Решетников, Андрей Никитин, Николай Любимов, Алексей Цыденов, Александр Евстифеев, Артур Парфенчиков и Александр Бречалов. Все они, с тем или иным результатом, победили в первом туре. Самый плохой результат у Парфенчикова в Карелии, но и у него больше 60%, то есть все победили в первом туре.

Собеседники РБК рассказали, что результаты голосования выявили запрос граждан на обновление. Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты.

В связи с этим уже осенью, то есть в ближайшие месяцы, ожидается замена примерно десяти глав регионов, что позволит еще сильнее омолодить губернаторский корпус.

Военнослужащий на участке для голосования / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Также, если верить собеседникам РБК, в Кремле довольны тем, что перед регионами не ставили задачу по увеличению явки. В результате показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы. Самая высокая явка была в Саратовской области, 54,8%, больше половины избирателей пришли на участки еще в Белгородской области (52,55%). Меньше трети избирателей пришли на участки в Кировской области (30,4%), Карелии (29,2%), Ярославской области (26,7%) и Новгородской области (25%).

В Псковской области было возбуждено уголовное дело о попытке подкупа избирателей в преддверии дополнительных выборов депутата областного собрания и депутатов местной гордумы, а в Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района и его заместителя «за грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов. Всего МВД России возбудило девять уголовных дел в рамках предвыборного периода. Таким образом было показано, что власть готова жестко реагировать на нарушения.

Ранее, напомним, на встрече с политиками и общественными деятелями, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, куратор внутриполитического блока, говорил, что итоги голосования на тех или иных участках обязательно будут отменяться в случае сомнений в честности голосования. Встреча не была публичной, но информация о ней просочилась в прессу.

Александр Евстифеев, губернатор Марий Эл / pg12.ru

Интересно, что самый высокий результат показали губернаторы, которые были назначены взамен непопулярных руководителей регионов. Так, Александр Евстифеев в Марий Эл получил 88,3% голосов. При этом самый низкий результат оказался у Сергея Жвачкина, который возглавляет томскую область с 2012 года. У него «всего» 60,6% голосов. На втором месте Артур Парфенчиков: новый губернатор Карелии набрал 61,3% голосов.