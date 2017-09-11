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11 сентября 2017, 07:34
Венгрия Владимир Путин выборы кино КНДР Польша Роспотребнадзор Сирия ураган футбол экономика Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 11 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Постучали в потолок» пишет, что до 2020 года России не страшна даже экономическая катастрофа в Китае.

«Кинозрителям показали наценку»: онлайн-билеты становятся дороже.

«Неравенству ищут укорот»: на Московском финансовом форуме обсудили пути сближения богатых и бедных.

Как Владимир Путин поднимал явку избирателей на своем участке, описывается в статье «Может быть, придут еще».

РБК «В "Арарат" вдохнули новую жизнь». Основатель LifeNews заинтересовался футболом.

«Коммунальное разоружение»: Минобороны покрыло долги за ЖКУ за счет расходов на новую боевую технику.

Приблизит ли смерть «министра войны» победу над ИГ (запрещена в РФ), рассказывается в статье «Таджикский след в сирийском подземелье».

«Известия»: «Выборы без сюрпризов». Эксперты назвали явку в единый день голосования естественной.

«Военная полиция РФ отправится в зону деэскалации в Идлибе»: это усилит российское влияние в Сирии и поможет сохранить территориальную целостность страны.

«Потребителей стали меньше обманывать»: Роспотребнадзор возбудил на треть меньше дел по соответствующей статье.

«Газета.ru»: «Взломать с первого взгляда». Как новые технологии в смартфонах делают их более уязвимыми.

«Шорты подвели шахматиста»: канадский гроссмейстер покинул Кубок мира из-за шорт.

The Economist: «Изгоняя Маркса во Франции: Макрон пытается изменить французскую психологию» (Exorcising Marx in France: Emmanuel Macron is trying to change France’s psychology). Материал о трудовых реформах нового президента Франции Эммануэля Макрона.

«Чтобы противостоять Северной Корее, Америка и ее союзники должны высказываться в один голос» (To deter North Korea, America and its allies must speak with one voice). Президенту США Дональду Трампу пора включить в дело Южную Корею.

Bloomberg: «Ураган "Ирма" ударил по побережью Флориды» (Hurricane Irma Makes Florida Landfall). Ураган "Ирма" обрушился на американский штат Флориду мощным штормом.

«Предложение Путина по миротворчеству для Украины — это троянский конь» (Putin's Ukraine Peace Offer Is a Trojan Horse). Россия продолжает отстаивать свои интересы в отношениях с Украиной.

The Wall Street Journal: «ЕС борется с сопротивлением со стороны Венгрии и Польши» (EU Grapples With Defiance From Hungary and Poland). Напряженность между странами Западной Европы с одной стороны и Польшей и Венгрией с другой достигла рекордного уровня с момента распада СССР.

«У экономических санкций ограниченные возможности» (Economic Sanctions Have Limited Reach). Президентская администрация в США пытается использовать против КНДР экономические санкции, но такие инструменты известны весьма скромной эффективностью в решении геополитических проблем.

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