«Коммерсантъ» в статье «Постучали в потолок» пишет, что до 2020 года России не страшна даже экономическая катастрофа в Китае.

«Кинозрителям показали наценку»: онлайн-билеты становятся дороже.

«Неравенству ищут укорот»: на Московском финансовом форуме обсудили пути сближения богатых и бедных.

Как Владимир Путин поднимал явку избирателей на своем участке, описывается в статье «Может быть, придут еще».

РБК «В "Арарат" вдохнули новую жизнь». Основатель LifeNews заинтересовался футболом.

«Коммунальное разоружение»: Минобороны покрыло долги за ЖКУ за счет расходов на новую боевую технику.

Приблизит ли смерть «министра войны» победу над ИГ (запрещена в РФ), рассказывается в статье «Таджикский след в сирийском подземелье».

«Известия»: «Выборы без сюрпризов». Эксперты назвали явку в единый день голосования естественной.

«Военная полиция РФ отправится в зону деэскалации в Идлибе»: это усилит российское влияние в Сирии и поможет сохранить территориальную целостность страны.

«Потребителей стали меньше обманывать»: Роспотребнадзор возбудил на треть меньше дел по соответствующей статье.

«Газета.ru»: «Взломать с первого взгляда». Как новые технологии в смартфонах делают их более уязвимыми.

«Шорты подвели шахматиста»: канадский гроссмейстер покинул Кубок мира из-за шорт.

The Economist: «Изгоняя Маркса во Франции: Макрон пытается изменить французскую психологию» (Exorcising Marx in France: Emmanuel Macron is trying to change France’s psychology). Материал о трудовых реформах нового президента Франции Эммануэля Макрона.

«Чтобы противостоять Северной Корее, Америка и ее союзники должны высказываться в один голос» (To deter North Korea, America and its allies must speak with one voice). Президенту США Дональду Трампу пора включить в дело Южную Корею.

Bloomberg: «Ураган "Ирма" ударил по побережью Флориды» (Hurricane Irma Makes Florida Landfall). Ураган "Ирма" обрушился на американский штат Флориду мощным штормом.

«Предложение Путина по миротворчеству для Украины — это троянский конь» (Putin's Ukraine Peace Offer Is a Trojan Horse). Россия продолжает отстаивать свои интересы в отношениях с Украиной.

The Wall Street Journal: «ЕС борется с сопротивлением со стороны Венгрии и Польши» (EU Grapples With Defiance From Hungary and Poland). Напряженность между странами Западной Европы с одной стороны и Польшей и Венгрией с другой достигла рекордного уровня с момента распада СССР.

«У экономических санкций ограниченные возможности» (Economic Sanctions Have Limited Reach). Президентская администрация в США пытается использовать против КНДР экономические санкции, но такие инструменты известны весьма скромной эффективностью в решении геополитических проблем.