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11 сентября 2017, 18:51
выборы Москва
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. Поиск проигравших в Москве

Голосование на выборах
Голосование на выборах
АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Выборами в столице, кажется, довольны все. Мэрия — смогла сохранить блокпакет районов, по действующему закону ни одна партия кроме ЕР не сможет выдвинуть своего кандидата в мэры. Гудков уже почти что является оппозиционным политиком №1 на либеральном фланге. «Яблоко» возвращает себе звание «живой» партии.

И все же не стоит забывать, что есть и проигравшие. В первую очередь это «системные» партии. «Парламентская оппозиция» получила считанное число мандатов на всех. А если системные партии не имеют никаких «бонусов», то зачем быть частью этой системы? Постепенно выстроенная еще в 2000-е годы партийная система маргинализируется и, очевидно, скоро ее ждет перестройка. Какая? Покажет только время.

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