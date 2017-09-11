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11 сентября 2017, 15:03
Киев Михаил Саакашвили Украина
Илья Карпюк

Саакашвили. Поход на Киев

М.Саакашвили прорывается через границу
М.Саакашвили прорывается через границу
YouTube.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Михаилу Саакашвили и «всем незаконно перешедшим границу» придется «выбрать из двух вариантов». Один из них — приехать на пункт пропуска «Шегини» и «пройти процедуру оформления», второй — приехать в отделение миграционной службы. «Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний», — написал Аваков.

Глава МВД пообещал, что все, кто прорвался через украинскую границу, понесут наказание в рамках украинского законодательства. Он отметил, что все, принимавшие участие в «прорыве» и в нападении на пограничников и полицейских, будут «офизичены» и «установлены».

По словам Авакова, на границе Украины было задержано несколько десятков человек «спортивного телосложения», которые «приехали устроить "махач"». Он подчеркнул, что прорыв украинской границы Саакашвили и его сторонников — это «унизительная картина». Министр отметил, что произошла атака на «базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов». По его мнению, такой поступок «преступен и безответственен».

 
Маркиян Галабала, адвокат / YouTube.com

Между тем адвокат Михаила Саакашвили Маркиян Галабала подал в Государственную миграционную службу (ГМС) Украины заявление с просьбой, чтобы его клиента признали лицом, нуждающимся в дополнительной защите. «Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд», — заявил Галабала. Юрист добавил, что подача подобного заявления предусмотрена законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите.

Напомним, вечером 10 сентября Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины на пункте пропуска «Шегини», после того как украинские власти отказались пустить поезд с ним на территорию страны. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы», травмы получили 11 сотрудников правоохранительных органов. После этого политик доехал до Львова, первый город по пути в столицу. Там его приветствовали мэр города Андрей Садовый, по совместительству — лидер партии «Самопомощь», и ликующая толпа львовян.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области устроил из своего возвращения на Украину целое шоу — он не собирался возвращаться на Украину, гражданства которой фактически лишен, в тайне, а специально делал так, чтобы об этом узнало как можно больше человек.

Следователи Национальной полиции Украины во Львове уже завели уголовное дело за «незаконную переправку лиц через государственную границу».

 
Люди на границе встречают М.Саакашвили / YouTube.com

Саакашвили был лишен гражданств в конце июля — якобы за сокрытие сведений об уголовном преследовании в Грузии. Сам Саакашвили уверен, что паспорта его лишили не по закону, а в результате политической борьбы: в последнее время он стал переходить в оппозицию Петру Порошенко.

Возвращение Саакашвили обостряет политическую борьбу в стране и без того, кажется, переполненную противоречиями.

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