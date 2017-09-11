Фестиваль национальных литератур народов России. Фото

Открытие Фестиваля национальных литератур народов России

Председатель Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин вручает приз победителю конкурса «Книга года» главному редактору Объединенного гуманитарного издательства Максиму Амелину за книгу «Антология поэзии народов России»



Победитель конкурса «Книга года» - Антология поэзии народов России, изданная Объединенным гуманитарным издательством



Участница Фестиваля национальных литератур народов России Инесса Томская исполняет песню на юкагирском языке для победителей конкурса «Книга года»



Литературно-музыкальная композиция «Пушкин и калмычка» в исполнении Театра костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии



Выступление Государственного бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева

Удмуртские рэп-исполнители Алексей Пикулев и Богдан Афиногенов высятупают для посетителей ММКВЯ



Посетители Фестиваля национальных литератур народов России



Девушки в тувинских национальных костюмах



Карельская писательница Наталья Синицкая на фоне символа Фестиваля - Жар-птицы



20 Телеутская поэтесса, исполнительница телеутских песен Наталья Чебелькова



Встреча с чеченским писателем, председателем Союза писателей Чечни Кантой Ибрагимовым



Хакасская поэтесса, председатель Союза писателей Хакасии Альбина Курбижекова подписывает книги для Библиотеки национальных литератур народов России



Алтайский писатель, председатель Союза писателей Алтая Бронтой Бедюров



Башкирский танцевальный коллектив





Стенд Фестиваля национальных литератур народов России





Мастер-класс по карельскому языку с писательницей Натальей Синицкой



Библиотека национальных литератур народов России