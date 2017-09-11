Режиссер нашумевшего фильма о любви последнего российского царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской Алексей Учитель отреагировал на недавнее заявление главной противницы ленты, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая заявила, что будет спрашивать с автора кино в суде по иску о защите чести и достоинства императора.

«А.Е.Учитель умалчивает о том, что является ответчиком по иску о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи, где я выступаю истцом по доверенности от полномочного лица. И ему, как ответчику, должно быть известно о требовании о наложении обеспечительных мер в виде запрета показа кинокартины», — ранее заявляла она на своей странице в Fаcebook в ответ на информацию о предпремьерном показе «Матильды» во Владивостоке 11 сентября.

Алексей Учитель, в свою очередь, поставил под сомнение угрозу депутата, заявив, что бывший прокурор Крыма часто обращалась в суд.

«Она очень много исков подавала. Кто представляет царскую семью — это тоже надо проверять. Но я об этом не знаю, не слышал. Навряд ли ей доверит царская семья представлять. И кто конкретно? У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга "любят"», — приводит «Интерфакс» слова режиссера.

Пресс-конференция с участием Алексея Учителя и исполнившего роль Николая II Ларса Айдингера. Июнь 2017 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Кроме того, он предположил, что Наталья Поклонская влюблена в своего «подзащитного», отсюда такая настойчивость в стремлении запретить показ фильма.

«Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я ее по-человечески очень понимаю», — сказал режиссер, предположив, что Поклонская может просто ревновать к исполнительнице роли Матильды, не воспринимая ее как актрису.

Так или иначе, но почти одновременно со скептическим интервью Учителя касательно иска в его адрес появилась информация о том, что родственники Николая II действительно готовы защищать честь своего коронованного предка в суде. В пресс-службе городского суда Санкт-Петербурга рассказали о том, что заявление от лица княгини Ольги Романовой-Куликовской, вдовы племянника последнего царя, было подано 21 августа в адрес творческо-производственного объединения «Рок», худруком которого является Учитель.

«Иск передан судье Антонине Токарь для принятия процессуального решения. В настоящее время он еще не принят к производству», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, не уточнив сути претензий княгини.

Между тем, как уточняет «Фонтанка» интересы канадской подданной Романовой-Куликовской действительно будет представлять Наталья Поклонская. «Очевидно, это не ее инициатива. Через несколько дней Ольге Николаевне исполнится 91 год, в ней нет царской крови, а отношение к семье Николая II она имеет весьма посредственное. Насколько лицо полномочно, Октябрьский суд еще не решил. Ни одного заседания не проведено», — сообщает петербургское издание.

Наталья Поклонская с иконой Николая II во время акции "Бессмертный полк" в Симферополе. 2016 rkproc.ru

Напомним, сегодня вечером в одном из кинотеатров Владивостока пройдет показ фильма «Матильда» в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Билеты на премьеру — их было около 400 — были раскуплены за сутки. Агентство PrimaMedia сообщало, что митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвал молиться верующих за отмену показа фильма. В открытом письме он назвал еще не вышедшую на большие экраны картину «злом, которое надвигается на Россию с восточных рубежей».