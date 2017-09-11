Топ новостей 11 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России подвели итоги единого дня голосования, в Азербайджане освободят российского блогера Александра Лапшина, а предпремьерный показ «Матильды» в Москве отменили «по техническим причинам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги муниципальных выборов в Москве, прошедших в единый день голосования 10 сентября: «Что касается Москвы, то большинство опять же за «Единой Россией». Есть побеждающие и от других партий, это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать эффективность. Это и есть плюрализм, это и есть политическая конкуренция».

Наглядный пример того, что из себя представляет "мощнейшая поддержка" "Единой России", когда на выборах чуть ослабевает админресурс pic.twitter.com/nzMkTcuB7X — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 сентября 2017 г.

Итоги выборов в одной картинке от @Sergey_Elkin. Один политик озадачен. А позиции второго, похоже, стали более шаткими pic.twitter.com/5Z7TpLYCDj — DW (на русском) (@dw_russian) 11 сентября 2017 г.

Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал о предварительных результатах муниципальных выборов, прошедших в Москве 10 сентября, а также о перспективах избирательной кампании 2018 года, когда столица будет выбирать градоначальника: «Только "Единая Россия" по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр. Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр».

Интересно, Горбунов понял, что делегитимизировал будущие выборы мэра в Москве, заявив об их безальтернативности? https://t.co/sc8BoLbKGj — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 сентября 2017 г.

Наблюдатели на выборах / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Во всех 16 российских регионах, где 10 сентября, в единый день голосования, прошли выборы глав субъектов федерации, победу одержали временно исполняющие обязанности руководителя региона, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным.

После традиционной встречи президента РФ Владимира Путина с победителями единого дня голосования начнется серия отставок глав регионов, причем одним из первых уйдет губернатор Омской области Виктор Назаров, сообщили три источника, близкие к Кремлю.

Российского блогера Александра Лапшина после помилования президентом Азербайджана экстрадируют в Израиль.

Кинотеатр "Иллюзион" / YouTube.com

В московском кинотеатре «Иллюзион», где 11 сентября должен был пройти предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», отменили мероприятие. На сайте кинотеатра, который подчиняется «Госфильмофонду», сообщается, что показ картины отменен «по техническим причинам».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал поджог автомашин в Москве возле офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя: «Безусловно, это уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины (Учителя "Матильда"). Это экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению».

Инквизиция 2017 в России. Спасибо, что пока не сжигают людей pic.twitter.com/lI3SXkmLll — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 сентября 2017 г.

В.Путин на избирательном участке / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На нем он поручил кабмину поэтапно повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), с тем чтобы к 2019 году он был равен прожиточному минимуму.

Путин предложил приравнять #МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году ©

Франц, теперь ты послушай внимательно ответ на вопрос в 2012 году.😷💩 pic.twitter.com/VXW8sNwh5y — Новости Кафки (@Kafka_News) 11 сентября 2017 г.

Стычки на украинско-польской границе / YouTube.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию на польско-украинской границе вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили: «То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу: чем хуже, тем лучше».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем инстаграме, что «никакой надобности в митингах [в поддержку мусульман Мьянмы — рохинджа] в настоящее время нет». По словам Кадырова, вопрос притеснения рохинджа «уже стал проблемой номер один, которую обсуждают в мире, по нему принята резолюция ОИС [Организации исламского сотрудничества] в Астане».