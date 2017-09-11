Топ новостей 11 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России подвели итоги единого дня голосования, в Азербайджане освободят российского блогера Александра Лапшина, а предпремьерный показ «Матильды» в Москве отменили «по техническим причинам».
Кремль похвалил выборы в Москве за плюрализм и конкуренцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги муниципальных выборов в Москве, прошедших в единый день голосования 10 сентября: «Что касается Москвы, то большинство опять же за «Единой Россией». Есть побеждающие и от других партий, это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать эффективность. Это и есть плюрализм, это и есть политическая конкуренция».
Наглядный пример того, что из себя представляет "мощнейшая поддержка" "Единой России", когда на выборах чуть ослабевает админресурс pic.twitter.com/nzMkTcuB7X— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 сентября 2017 г.
Исстарались бедные. pic.twitter.com/l7UXfGEiIZ— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 10 сентября 2017 г.
Итоги выборов в одной картинке от @Sergey_Elkin. Один политик озадачен. А позиции второго, похоже, стали более шаткими pic.twitter.com/5Z7TpLYCDj— DW (на русском) (@dw_russian) 11 сентября 2017 г.
Муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы пройдет только ЕР
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал о предварительных результатах муниципальных выборов, прошедших в Москве 10 сентября, а также о перспективах избирательной кампании 2018 года, когда столица будет выбирать градоначальника: «Только "Единая Россия" по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр. Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр».
Интересно, Горбунов понял, что делегитимизировал будущие выборы мэра в Москве, заявив об их безальтернативности? https://t.co/sc8BoLbKGj— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 сентября 2017 г.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/asgbkaMoVf— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 11 сентября 2017 г.
Во всех 16 регионах выборы губернаторов выиграли кандидаты от ЕР
Во всех 16 российских регионах, где 10 сентября, в единый день голосования, прошли выборы глав субъектов федерации, победу одержали временно исполняющие обязанности руководителя региона, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным.
СМИ назвали омского губернатора первой ласточкой в серии отставок
После традиционной встречи президента РФ Владимира Путина с победителями единого дня голосования начнется серия отставок глав регионов, причем одним из первых уйдет губернатор Омской области Виктор Назаров, сообщили три источника, близкие к Кремлю.
Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль
Российского блогера Александра Лапшина после помилования президентом Азербайджана экстрадируют в Израиль.
В Москве отменили предпремьерный показ фильма «Матильда»
В московском кинотеатре «Иллюзион», где 11 сентября должен был пройти предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», отменили мероприятие. На сайте кинотеатра, который подчиняется «Госфильмофонду», сообщается, что показ картины отменен «по техническим причинам».
В Кремле прокомментировали поджоги машин у офиса адвоката Учителя
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал поджог автомашин в Москве возле офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя: «Безусловно, это уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины (Учителя "Матильда"). Это экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению».
Инквизиция 2017 в России. Спасибо, что пока не сжигают людей pic.twitter.com/lI3SXkmLll— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 сентября 2017 г.
Путин предложил поднять МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На нем он поручил кабмину поэтапно повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), с тем чтобы к 2019 году он был равен прожиточному минимуму.
Путин предложил приравнять #МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году ©— Новости Кафки (@Kafka_News) 11 сентября 2017 г.
Франц, теперь ты послушай внимательно ответ на вопрос в 2012 году.😷💩 pic.twitter.com/VXW8sNwh5y
Премьер Украины назвал «прорыв Саакашвили» атакой на государственность
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию на польско-украинской границе вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили: «То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу: чем хуже, тем лучше».
Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем инстаграме, что «никакой надобности в митингах [в поддержку мусульман Мьянмы — рохинджа] в настоящее время нет». По словам Кадырова, вопрос притеснения рохинджа «уже стал проблемой номер один, которую обсуждают в мире, по нему принята резолюция ОИС [Организации исламского сотрудничества] в Астане».
Неделю назад В Грозном состоялся общероссийский митинг.В нём приняли участие более миллиона человек.Митинг призвал политиков и мировую общественность обратить внимание на проблему народа рохинджи, подвергшегося жестокому насилию,со стороны властей Мьянмы.Данной акции предшествовало глубокое изучение ситуации.Голос участников митинга услышали во всех уголках мира.Президент России Владимир Путин и Президент Египта ас-Сиси,находясь в Китае,«выразили крайнюю озабоченность тем,что происходит в Мьянме,осудили любые проявления насилия». Лидеры Турции, Казахстана, Азербайджана-@rterdogan Реджеп Эрдоган,Нурсултан Назарбаев,Ильхам Алиев,а также главы многих других стран и международные организации осудили жестокое обращение с рохинджи,потребовали от Мьянмы допустить наблюдателей ООН, чтобы «провести тщательное и независимое расследование,привлечь виновных к ответственности».В лагеря беженцев в Бангладеш,и в Мьянму начала поступать гуманитарная помощь.Первым руку помощи протянул @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.Продовольствие направили Турция и Азербайджан.Весь цивилизованный мир дал понять властям Мьянмы,что такое отношение к народу,независимо от религиозной принадлежности, недопустимо.Я хочу выразить особую благодарность Владимиру Путину,Нурсултану Назарбаеву,Реджепу Эрдогану,которые проявили принципиальность и высокий гуманизм в этом вопросе.Однако,в разных городах России звучат призывы провести новые митинги.С какой целью? Если инициаторов беспокоит судьба рохинджи, то этот вопрос уже стал проблемой номер один, которую обсуждают в мире, по нему принята резолюция ОИС в Астане.Никакой надобности в митингах в настоящее время нет.Если бы они были нужны,я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия.Я обращаюсь к своим братьям и сёстрам-мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах.Сейчас рохинджа нужна гуманитарная поддержка.Мы её оказываем и призываем всех,кто может внести посильную лепту в это благое дело.Ответственно заявляю, что первым призову выйти на митинги,если будет необходимость.Сейчас её нет!
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 10 2017 в 10:14 PDT